«Он протанцевал через всю зону соперника!» Гусев создал крутой гол для Братта

«Дьяволы» приехали в гости к «Лос-Анджелесу» после обидного поражения от «Сан-Хосе», когда «Нью-Джерси» не устоял в овертайме, хотя имел все шансы забрать два очка ещё в основное время. В том матче многие отмечали уверенную игру Никиты Гусева, который забил гол, не смутившись падению после столкновения с Джо Торнтоном — россиянин уверенно пошёл в отбор в чужой зоне, что завершилось успехом.

40-летний Торнтон толкнул Гусева на лёд. Тот встал, отнял шайбу и изящно обманул вратаря Никита добрался до отметки в 40 очков за сезон — болельщики считают, что он может набирать больше 70.

Уверенность Гусева во встрече с другим калифорнийским клубом только увеличилась. Никита снова был на высоте, организовав единственный гол своей команды.

В середине первого периода Гусев и его партнёр Йеспер Братт соорудили по-настоящему «вкусную» атаку у ворот голкипера «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика. Братт выбрался из угла чужой зоны, отдал передачу россиянину на синюю линию, а сам поехал открываться на дальней штанге. Никита в это время обыграл Тревора Мура, оставил не у дел его тёзку Льюиса и нашёл шведского партнёра классным диагональным пасом. После броска в касание Куик не имел права отбивать шайбу — по отношению к форварда «Нью-Джерси» это было бы слишком несправедливо.



«Он протанцевал через всю зону соперника. Это была впечатляющая игра от потрясающего плеймейкера», — оценил игру Гусева обозреватель Bergen Record Эбби Мастракко.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Для «Дэвилз» этот успех оказался первым и последним в матче. «Лос-Анджелес» троекратно превзошёл гостей по броскам в первом периоде, но забить смог лишь после перерыва, когда опытнейший Дастин Браун продемонстрировал эффектное взаимодействие с Анже Копитаром. По красоте этот гол вполне мог соперничать с шайбой Братта-Гусева, и именно это взятие ворот помогло «королям» не потерпеть обидного поражения.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Овертайм продлился чуть менее двух минут. «Нью-Джерси» крайне неудачно сменился, когда шайба находилась у соперников, причём на скамейку запасных в этот момент уезжал именно Гусев. Это дало возможность «королям» провести острую контратаку, которая завершилась хлёстким броском Адриана Кемпе. Никита, который набирает очки пять матчей подряд (2 гола, 6 передач), не заработал формального «минуса», но часть его вины в этой пропущенной шайбе есть.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Лучшим игроком у «Дэвилз» в этом матче был голкипер Маккензи Блэквуд, отразивший 36 бросков из 38. Блэквуд завершил февраль с очень хорошими показателями: 6 побед и 1 проигрыш вне основного времени, и ни в одном из семи стартов вратарь не пропустил более трёх голов. По коэффициенту непробиваемости (0,99 гола за матч) Блэквуд стал лучшим голкипером НХЛ в феврале.



Календарь и результаты «Нью-Джерси Дэвилз»

«Наш первый период мне не понравился, мы играли, словно на цыпочках. Затем мы прибавили в движении, стали больше бросать. Четыре броска за первый период — это слишком мало. Блэквуд удержал нас в игре, в той суматохе. Он играет великолепно: если у нас есть лидерство в счёте, он помогает его сохранить. Сегодня если бы не он сделал два великолепных сейва в концовке, то никакого овертайма бы не было», — сказал главный тренер «Дэвилз» Ален Насреддин.