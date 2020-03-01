В НХЛ не знают, как остановить Кучерова! Он набирает очки в 19 матчах подряд

Матч против «Калгари» «молнии» проводили без своего капитана и одного из самых острых снайперов последних десяти лет — Стивена Стэмкоса. Болельщики и эксперты были просто шокированы новостью, в которой говорилось о том, что Стэмкос пропустит от полутора до двух месяцев из-за операции на мышцах. Это означает, что капитан «Тампы» пропустит начало розыгрыша Кубка Стэнли, а, учитывая прошлогоднее фиаско номинальных претендентов на Чашу, отсутствие Стэмкоса может значительно понизить уверенность «Лайтнинг» в своих силах.
«Это решение о том, что Стивену будет сделана операция, было принято не спонтанно. Мы провели массу консультаций с докторами, советовались с самим Стэмкосом. Конечно, это непростое решение, особенно в это время сезона, но оно необходимо. Когда всё закончится, то будет хорошо, а пока мы больше не собираемся об этом беспокоиться», — своеобразно прокомментировал ситуацию главный тренер «Тампы» Джон Купер.
«Ого! Брутальные новости для «Тампы», — так охарактеризовал необходимость хирургического вмешательства для Стэмкоса известный канадский инсайдер Пьер Лебрюн.
В отсутствие Стэмкоса его позицию в первой спецбригаде большинства занял Никита Кучеров, на которого и так легла повышенная нагрузка и ответственность за результат. Кучеров не подвёл, сумев продлить свою результативную серию до 19 матчей.
Стэмкосу не впервой выбывать из строя «на самом интересном месте». В своё время он сломал ногу, врезавшись в ворота соперников, из-за чего не поехал на Олимпиаду в Сочи и не выиграл там золотую медаль в составе сборной Канады. До финала Кубка Стэнли четырёхлетней давности «Тампа» тоже шла преимущественно без своего капитана, поэтому российскому бомбардиру южан привычна роль своеобразного «заменителя».
Календарь и результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг»
За почти 6 лет, которые Кучеров играет в НХЛ, он провёл без Стэмкоса 112 матчей и набрал в них 101 (49+52) очко, поэтому не стоит удивляться тому, что Никита без долгой раскачки взял на себя главную роль.
В матче с «Калгари» он оформил ассистентский дубль, поучаствовав в шайбах Тайлера Джонсона и Ондржея Палата.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Результативная серия прошлогоднего обладателя титула MVP достигла 19 матчей, но в книгу рекордов НХЛ Кучеров не попадёт, так как в этой серии был досадный пропуск одной игры из-за травмы. Ни один российский игрок прежде не мог так долго и стабильно набирать очки, и это при том, что Кучеров вполне способен добраться и до более впечатляющих цифр.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
В итоге, «Тампа» смогла преодолеть серию из четырёх поражений, а то же касается «Калгари», то «огоньки» не смогли реабилитироваться за обиднейшее поражение от «Нэшвилла», когда гений Микаэля Гранлунда позволил «хищникам» вырвать победу за 0,1 секунды до конца овертайма.
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