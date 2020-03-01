«Авангард» провоцирует Умарка, судьи не щадят «Салават». Но Омск выиграл по делу

Календарь игр плей-офф КХЛ

Готов ли «Салават» к реваншу?

Про серии между «Авангардом» и «Салаватом» можно говорить много и долго. Так, в прошлом сезоне именно эти команды встречали в финале Восточной конференции. Тогда коллектив Боба Хартли победил со счётом 4-2, но уфимцы оказали «ястребам» отчаянное сопротивление. Готовы ли юлаевцы взять реванш за то поражение? Вполне. Особенно учитывая тот факт, что «Авангард» проиграл четыре матча подряд на финише регулярки. Но на бумаге, конечно, фаворитом выглядел именно омский клуб.

Помимо прошлого сезона, можно вспомнить серию первого раунда 2009 года (победа Омска 3-1), второго раунда 2016 года (победа Уфы 4-3) и первого раунда 2018 года (успех юлаевцев 4-2). Возвращаясь же к завершившемуся регулярному чемпионату отметим, что «Авангард» выиграл у «Салавата» все четыре очных встречи. Команды выступали в дивизионе Чернышёва. В общем, должок перед омичами у гостей точно был. Оставалось только его вернуть. Серия изначально обещала получиться длительной.

Комбинация Уфы и ответ «Авангарда»

Как и ожидалось, вне заявки «Салавата» оказался третий снайпер регулярного чемпионата Никита Сошников, получивший травму в матче с «Сочи». По-прежнему в списке травмированных Кручинин, а вот Хохряков вышел с больничного и был заявлен в четвёртом звене с Гиматовым и Картаевым.



У «Авангарда» из-за травм отсутствовали Судницин, Чудинов, Манукян, Потапов и приболевший Клинкхаммер. Потерь у омичей побольше, но и «лавка» у них длиннее, нежели у соперника. Например, защитники Ручкин и Манухов не попали в состав по причине ротации.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сперва у игрока хозяев сломалась клюшка, в результате чего уфимцы убежали в контратаку. В результате Бурмистров выкатился с правого края и сделал передачу в центр, Кугрышев отдал дальше, а Умарк в касание переправил шайбу в сетку ворот Бобкова. Комбинация получилась очень красивой.



«Авангард» ответил практически сразу. Пашнин схлопотал «2+2», в результате чего юлаевцы остались в меньшинстве. Франсон зарядил от синей линии, шайба после рикошета отскочила к Шумакову, который поразил пустой угол ворот. Метсола не успел переместиться. В целом же двадцатиминутка получилась равной, обе команды выглядели хорошо. Не понравилось только поведение



Макмиллана, который зачем-то ткнул клюшкой проезжавшего мимо Умарка во время празднования «ястребами» гола Шумакова. Судьи этот провокационный эпизод проморгали.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ (23-я секунда)

Два неудачных запроса «Салавата»

Второй период получился богатым на события. Сперва удачно сыграл на пятаке Семёнов, затолкавший шайбу в ворота Метсолы. Отлично отработал момент и Шумаков, записанный в ассистенты. Гости могли моментально сравнивать счёт, но шайба после кистевого броска Хартикайнена угодила в перекладину. «Ястребам» откровенно повезло.



Автором третьего гола омичей стал Стась, от которого не ожидали результативных действий. Показалось, что Андрей забивал с фолом – форвард бил по ловушке голкиперу. Тренерский штаб уфимцев взял запрос на помеху вратарю, однако судьи после просмотра не отменили своего решения.



Хартикайнен, ранее попавший в перекладину, свою шайбу всё же забросил. Всё получилось красиво: Умарк за воротами отобрал шайбу у Франсона и отдал на пятак, Маннинен сделал перевод дальше, а Теэму эффектно поразил пустой угол.



При счёте 3:2 хозяева не успокоились и сильно прибавили в концовке. Сперва дубль оформил Семёнов, после гола которого Цулыгин решил взять второй запрос за встречу. На сей раз на предмет офсайда. Лайнсмены положения «вне игры» не определили, а «Салават» остался в меньшинстве. В результате Уфа снова пропустила в формате «4 на 5»: Пьянов убежал на рандеву с Метсолой и поразил цель. Голевой передачей, помимо Франсона, отметился и вратарь Бобков.



Слабо выглядел защитник юлаевцев Пашнин. Именно после его штрафа «2+2» за удар Семёнова соперник забросил первую шайбу, Михаил не успевал подчищать на собственном пятаке и часто ошибался в передачах. Игра у силового хоккеиста явно не пошла. 5:2 — 40 минут игры остались за омичами.

«Авангард» и «Салават» сделают красиво. За «ястребами» — система, за Уфой – бодрая анархия Разбираем игру омичей и юлаевцев в ожидании шикарной серии плей-офф.

Замена Метсолы

В начале третьего отрезка встречи в воротах гостей появился Кареев – все важные матчи Метсолы ещё впереди. Цулыгин решил не рисковать психологией своего основного вратаря после пяти пропущенных шайб.

На Юху, к слову, выпала огромная нагрузка: за два периода по его воротам нанесли 37 (!) бросков. К следующему матчу юлаевцам нужно сделать выводы и не допустить подобной активности в нападении со стороны «Авангарда».



Команда Боба Хартли в свою очередь начала играть максимально аккуратно и не лезть на рожон. Счёт хозяев полностью устраивал. Кстати, Уфа за весь матч ни разу не сыграла в большинстве, забить в таком случае сложнее.



5:2 – с таким счётом «Авангард» выиграл первый матч серии. Теперь команды ждёт вторая встреча в Балашихе, запланированная на 3 марта, после чего обоим коллективам предстоит переезд в Уфу.