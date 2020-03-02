Русская тройка «Вашингтона» покоряет Америку! Первое очко Ковальчука и дубль Овечкина!

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«Миннесота» — «Вашингтон» — 3:4 — обзор матча, Овечкин забил с передачи Ковальчука

Максим Замятин
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Это случилось. Ковальчук и Овечкин сыграли вместе и забили гол.
Хоккей / НХЛ 0

Наверное, не было в России хоккейного болельщика, который бы после того, как узнал о переходе Ильи Ковальчука в «Вашингтон», не размышлял на тему его потенциальной связки с Александром Овечкиным. Кто-то предполагал, что двух российских звёзд непременно будут ставить в одно сочетание, другие сомневались, но было понятно, что при определённых условиях главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден готов рискнуть и сформировать — пусть и на время — российскую тройку.

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В выездном матче с «Миннесотой» этот эксперимент состоялся. А поскольку матч оказался для «столичных» победным, то его вполне можно признать удачным, тем более, что наши герои не ушли со льда без голов.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Донато (Сутер) – 03:01' (5x5)   1:1 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 07:21' (5x3)   1:2 Паник (Хагелин) – 10:28' (5x5)   1:3 Овечкин (Кузнецов, Ковальчук) – 10:59' (5x5)   2:3 Фиала (Сперджен, Хант) – 13:13' (5x4)   2:4 Уилсон (Овечкин, Кузнецов) – 40:40' (5x5)   3:4 Паризе (Фиала) – 52:53' (5x4)

Впрочем, началось всё для «Вашингтона» не слишком радостно. На третьей минуте встречи пара защитников Михал КемпныДмитрий Орлов не уследила за быстрым Райаном Донато, который убежал один на один и забить в этом отрыве не сумел, но воспользовался удивительной пассивностью обороны и голкипера Брэйдена Холтби, доиграв эпизод до конца.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Вскоре сама же «Миннесота» подарила гостям прекрасный шанс сравнять счёт, когда после удалений Патерина и Стэлока «дикари» остались втроём. Эту возможность реализовал Овечкин, который своим классическим щелчком в касание забил 44-й гол в сезоне.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Ещё через три минуты Рихард Паник вывел «Кэпиталз» вперёд, ну а затем случился по-настоящему исторический момент. Евгений Кузнецов, Ковальчук и Овечкин вышли на лёд вместе, что завершилось ещё одним голом капитана «Вашингтона». Ковальчук протащил шайбу по правому флангу и сбросил в центр на Евгения, который привычно нашёл Великую Восьмёрку на чистом льду в левом круге вбрасывания.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Для Ковальчука этот голевой пас стал первым результативным баллом, набранным в форме «Вашингтона». Детская мечта сыграть с Овечкиным вместе, о которой не так давно Илья говорил в интервью, сбылась. Для Александра вторая шайба в этом матче стала 45-й в сезоне, а по голам, забитым на выезде (356), Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (402) и Стива Айзермана (362).

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

По среднематчевой голевой активности Овечкин за свою карьеру обижал «Миннесоту» чаще, чем всех остальных — 17 голов в 17 матчах, что логично равняется среднему графику гол за игру. Публика была вправе ждать очередного хет-трика, но не случилось. Кевин Фиала забил вскоре после Овечкина, а в третьем периоде команды обменялись голами, и таким образом, «российская» шайба «Вашингтона» стала для «Кэпиталз» победной.

Овечкин второй сезон подряд 1 марта забивает свой 45-й гол в регулярном чемпионате. Он снова догнал Остона Мэттьюса из «Торонто» и до лидера снайперской гонки Давида Пастрняка ему осталось две шайбы.

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