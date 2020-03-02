Панарина не остановить! Хлебушек первым из россиян набрал 90 очков за сезон НХЛ

Обновил личный рекорд, но его «Рейнджерс» проиграли ещё один важный матч.

Один из самых интригующих и интересных для российского зрителя моментов в текущем сезоне НХЛ – борьба «Нью-Йорк Рейнджерс» за попадание в плей-офф. «Синерубашечники» не слишком удачно провели первую половину чемпионата и окопались в низу таблицы Востока, но в феврале подопечные Дэвида Куинна выдали мощную серию побед и вернулись в число реальных претендентов на продолжение сезона.

«Рейнджерс» во втором месяце зимы в 16 матчах потерпели только 4 поражения, а на первых ролях в команде были российские хоккеисты. Блистательный Артемий Панарин, новичок-счастливчик Игорь Шестёркин (с ним в воротах «Рейнджерс» практически не проигрывали), а также трудяга Павел Бучневич. На стыке февраля и марта «синерубашечникам» предстояло сыграть две важнейшие игры с «Филадельфией», соперником по Столичному дивизиону. Две победы в матчах с «Флайерз» позволили бы «рейнджерам» максимально близко подойти не только к клубам из зоны уайлд-кард на Востоке, но и, собственно, к «Питтсбургу» с «Филадельфией». То есть командам, которые занимают второе и третье места в дивизионе, а значит, гарантированно выходят в плей-офф.

Словом, трудно было переоценить значимость этих матчей для «Рейнджерс», но они обернулись для «синерубашечников» огромным разочарованием. «Флайерз», которым тоже проигрывать было не с руки, показали, что «Нью-Йорку» всё-таки ещё рано подниматься так высоко. Игра в Филадельфии завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев, а в «Мэдисон Сквер Гарден» для «Рейнджерс» всё закончилось едва ли лучше.

Конечно, для «Рейнджерс» ещё ничего не потеряно, просто команда упустила реальный шанс впервые с октября войти в зону плей-офф. Но такие возможности у «Рейнджерс» ещё будут. Зато именно в этих провальных играх с «Филадельфией» у фанатов «синерубашечников» и персональных болельщиков Панарина появился повод для локальной гордости. В Филадельфии «Хлебушек» заработал очко за передачу и установил личный рекорд результативности.

Панарин установил новый личный рекорд! Он ещё может побороться за «Арт Росс Трофи» При этом, «рейнджеры» проиграли и потеряли Крайдера, который сломал ногу.

На домашней площадке Панарин сделал ещё два ассиста и первым среди россиян в этом сезоне НХЛ выбил 90 очков.

В ответной игре с «Филадельфией» у «Рейнджерс» ничего не получалось с самого начала. Уже на старте второго периода гости вели 4:0, и результат был предрешён. Интересно, что Куинн не стал менять Хенрика Лундквиста на Александра Георгиева, хотя и в Филадельфии россиянин доиграл матч до конца, несмотря на пять пропущенных шайб. Куинн вообще старается не дёргать своих вратарей по ходу матча, и благодаря такому подходу как раз и сумел раскрыться Игорь Шестёркин.

Организовать первый гол в матче «Рейнджерс» удалось лишь в середине второго периода. Артемий Панарин и Мика Зибанеджад показали великолепное взаимодействие и техническое мастерство: один отдал точно в клюшку, другой лёгким движением отправил шайбу в цель.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

После этого «рейнджеры» быстро пропустили пятую шайбу (отличиться Трэвису Конечны помог Иван Проворов) и, кажется, поняли, что в этом матче им рассчитывать на успех не придётся. Однако статус хозяев площадки обязывал попробовать что-то сделать в третьем периоде, и «Рейнджерс» смогли уйти от крупного поражения. На 46-й минуте Павел Бучневич забил 16-й гол в сезоне после великолепного розыгрыша в большинстве.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

На 53-й минуте хозяева вновь отличились в неравных составах. Бретт Хауден в непростой ситуации сохранил шайбу в зоне «Филадельфии», отдал её Панарину, а Артемий вовремя заметил забытого на пятачке Зибанеджада и сделал молниеносную передачу на шведа.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Таким образом, у Панарина после 64 матчей уже 90 (32+58) очков. Это третий показатель в этой регулярке НХЛ (впереди только Пастрняк и космический Драйзайтль) и абсолютно лучшие цифры для россиян. Ближайший соотечественник-преследователь Панарина – Никита Кучеров, у которого «лишь» 80 очков.

В НХЛ не знают, как остановить Кучерова! Он набирает очки в 19 матчах подряд Никита будет заменять Стэмкоса, пока тот восстанавливается после операции.

Мало сомнений в том, что в марте Хлебушек оформит гроссмейстерскую сотню, а к концу сезона Панарин должен становиться лучшим дебютантом в истории «Рейнджерс». Если же Драйзайтль немного сбавит ход, а к Панарину будут «прилипать» очки в привычном режиме, то Артемий всерьёз поборется и за «Арт Росс Трофи». Будет здорово, если второй год подряд лучшим бомбардиром в НХЛ станет российский хоккеист.

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