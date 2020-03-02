Первый плей-офф «Сибири» за четыре года и сразу же – победа. Всё решил ляп Коваржа

Первый день плей-офф на Востоке порадовал обилием разнообразных шайб. Второй игровой день в конференции начался с матча в Екатеринбурге, и тут всё было по-другому. Многие ожидали напряжённую серию между «Автомобилистом» и «Сибирью», тем более что и в регулярке эти команды бились очень ровно и почти все игры заканчивались в одну шайбу. Сегодня всё решил только один гол.

Сенсации будут? Надежда только на «Сибирь» и «Спартак». Прогнозы на плей-офф КХЛ Очередная серия «Предсказамуса» от известных экспертов и журналистов. В Кубке Гагарина стартуют ещё четыре пары.

«Сибирь» использовала единственный момент, «Автомобилист» — ни одного

Первый период был воплощением борьбы философий команд. «Автомобилист» пытался атаковать сходу, но получалось не всегда – «Сибирь» очень плотно играла в обороне, лишая соперника главного оружия. Впрочем, несколько моментов хозяева всё же создали – сначала Джефф Плэтт переиграл Харри Сятери, да так, что трибуны вскочили на ноги, подумав, что это гол. Да что там, даже Брукс Мэйсек радостно вскинул руки, и только арбитр увидел, что шайба попала в штангу и развёл руки в стороны. Дважды мог отличиться Гареев, Секстон со входа в зону бросал в ближний угол, но Сятери был надёжен.

Игра проходила на высоких скоростях и практически без остановок, с обилием силовой борьбы. «Сибирь» действовала от обороны, а в атаке долгое время не создавала ровным счётом ничего, кроме неопасных бросков издалека, которые Якуб Коварж щёлкал как семечки. Но первый же опасный момент чешский голкипер «прозевал». Юусо Пуустинен ушёл от силового у борта, получил передачу и бросил с острого угла в ближний угол. Незакрытой там оставалась малюсенькая щёлочка, но шайба просочилась сквозь амуницию Коваржа. Что это было, секундная расслабленность, мастерство лучшего снайпера «Сибири» или что-то ещё?

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Упущенные шансы и первая победа «Сибири» в плей-офф за четыре года

«Автомобилист» разозлился от пропущенного гола и бросился в атаку, но до перерыва не смог сравнять счёт. Второй период начался с удаления «Сибири» — вот он, реальный шанс вернуться в игру, но в большинстве хозяева не только не создали каких-либо угроз для Сятери, а даже не могли нормально расставиться в зоне. Ещё один шанс команда Мартемьянова упустила в концовке периода, когда две минуты получил Коротков. История двух минут была похожей – «Сибирь» позволяла гонять шайбу по периметру, перекрывая все направления для бросков или разрывающих передач. Не хватает «Автомобилисту» Дацюка и Голышева, которые могли бы что-то сообразить в неравных составах.

Сибиряки, впрочем, тоже упустили вернейший шанс уйти в отрыв и, возможно, окончательно добить соперника. Полные две минуты гости отыграли в формате «пять на три», но тут уже бдил Коварж, пытаясь исправиться за свой ляп с пропущенным голом. Отбивал в шпагате, фиксировал шайбу ловушкой, а защитники ему помогали, ликвидируя любые возможности для добивания.

Календарь плей-офф КХЛ

В третьем периоде «Автомобилист» пытался забросить даже рукой, раз уж традиционными способами не получалось. Шайба побывала в воротах Сятери, но засчитана, конечно, не была. Екатеринбуржцы трудом продирались сквозь заградительные редуты «Сибири», но всё-таки продирались. Только, как и на протяжении всего матча, не могли забить. Гуркин бросал с дальнего пятачка, но не попал в створ. Доус вырвался на свободный лёд и угодил в штангу. Гол в концовке случился, но от «Сибири» в пустые ворота. Сегодня был не день «Автомобилиста» — 37 бросков в створ, ещё два – в каркас и ноль голов.

Амбиции «Автомобилиста», чтобы заявить о себе как о реальном претенденте на Кубок Гагарина, никуда не делись, но и запал «Сибири», которая вышла в плей-офф впервые с 2016 года и сразу же начала с победы, не стоит недооценивать. Сегодня гости сыграли практически идеальный гостевой матч плей-офф, только в большинстве не забили. И эта победа только делает всё интереснее. Коварж вряд ли и дальше будет допускать подобные ошибки, как сегодня, а атака «Автомобилиста» всё время молчать не будет. В этой серии всё только начинается.