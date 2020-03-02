Скамейки штрафников ломились от игроков! Знарку надоело смотреть, как громят его «Спартак»

Тренер загрустил при счёте 4:0 в пользу «Динамо», но просто так сдаваться не хотел. 125 минут штрафа – драк было много.

«Украшение первого раунда плей-офф КХЛ»

Первый день плей-офф КХЛ откровенно разочаровал. Исходы всех матчей, состоявшихся 1 марта, были предопределены задолго до финальной сирены. В этой связи стартовый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между московским «Динамо» и «Спартаком» привлекал к себе ещё большее внимание, в том числе и со стороны нейтральных зрителей. Хотя и до начала плей-офф многие эксперты называли московское дерби украшением первого раунда Кубка Гагарина.



«Не забываем про Запад, серия «Динамо» – «Спартак» должна стать украшением первого раунда», – полагал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«В этой паре очень велика вероятность, что мы увидим семь матчей. Два принципиальных соперника, тут дополнительной рекламы делать не надо. «Спартак» в позапрошлом году лишил «Динамо» шансов попасть в плей-офф, думаю, бело-голубые это помнят. Ну а то, что «Спартак» в состоянии в этом году решать большие задачи, тоже не новость, команда не раз вытягивала даже проигранные матчи», – вторил ему бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Сенсации будут? Надежда только на «Сибирь» и «Спартак». Прогнозы на плей-офф КХЛ Очередная серия «Предсказамуса» от известных экспертов и журналистов. В Кубке Гагарина стартуют ещё четыре пары.

14 динамовцев в стане «Спартака»

Первый и до сегодняшнего дня единственный раз московское «Динамо» и «Спартак» пересекались в плей-офф 10 лет назад. Тогда бело-голубые получили чувствительную пощёчину от принципиального соперника. Упустив в первом матче серии преимущество в три шайбы и проиграв в овертайме, команда Андрея Хомутова так и не смогла прийти в себя, довольно сенсационно уступив в серии со счётом 1-3.



С тех пор утекло так много воды, что достаточно сказать лишь об одном. «Динамо» дважды брало Кубок Гагарина (2012, 2013) под руководством Олегом Знарка, который на сей раз поведёт в бой красно-белый коллектив. Вообще бывших динамовцев в «Спартаке» набралось аж 14 человек. Это генеральный менеджер Алексей Жамнов, главный тренер Олег Знарок, тренеры Харийс Витолиньш и Максим Соловьёв, защитники Андрей Кутейкин, Дмитрий Вишневский и Яков Рылов, а также нападающие Денис Кокарев, Мартиньш Карсумс, Каспарс Даугавиньш, Геннадий Столяров, Антон Злобин, Артём Фёдоров и Ансель Галимов.

Рылов: в «Спартаке» много бывших динамовцев, матч с «Динамо» будет принципиальным

Объединяет перечисленных игроков и тот факт, что практически все из них покинули «Динамо» против своей воли. Защитникам Рылову и Кутейкину, как и форвардам Столярову и Кокареву, в разные времена не были предложены новые контракты, Даугавиньш помещался в список отказов, а с Карсумсом и вовсе разорвали действующий контракт. Двукратному обладателю Кубка Гагарина в составе «Динамо» Вишневскому не нашлось место в обороне бело-голубых после назначения на должность главного тренера Владимира Крикунова. Так что мотивации спартаковцам определённо было не занимать.

«Если Галимов продолжит провоцировать, скажу Чайковски, чтобы добивал его»

В нынешнем сезоне команды встречались четырежды в регулярном чемпионате – и все матчи завершились победами «Динамо». Однако, как любят говорить хоккеисты и тренеры, к матчам на вылет это не имеет никакого отношения, потому что «плей-офф – это плей-офф». Перед стартом серии добавил огня противостоянию наставник бело-голубых. Многоопытный Крикунов не стал лезть за словом в карман, давая оценку действиям форварда «Спартака» Галимову в последней очной встрече команд в регулярке.



«Галимов – известный провокатор. В последнем матче, помимо эпизода с Чайковски, он ещё раз ударил нашего вратаря. Видно, мало ему дали. Если продолжит так играть, скажу Чайковски, чтобы добивал его до конца», – заявил специалист после открытой тренировки динамовцев.

Крикунов: «Динамо» не хотело играть со «Спартаком», лучше бы «Локомотив» был

Вот только и в «Спартаке» хватает игроков, способных постоять за себя и за партнёров. В первую очередь на ум приходит фигура защитника Максима Гончарова, славящегося мощными силовыми приёмами. Да и нападающий Карсумс не упустит шанса приложить бывших одноклубников. Все изложенные выше факторы обещали жаркое противостояние в первом матче.

Травма Бочарова и возвращение Ганзла

Заключительный матч регулярки сложился для московского «Динамо» крайне неудачным образом. В начале второго периода матча с минским «Динамо» (3:4) на ровном месте неприятное повреждение получил первый номер бело-голубых Иван Бочаров. В стане «Динамо» заверяли, что основной голкипер избежал серьёзного повреждения и его участию в серии ничего не угрожает, однако начинать противостояние со «Спартаком» в роли стартового голкипера пришлось Александру Ерёменко. К слову, в этом сезоне Александр ни разу не принимал участия в дерби, сыграв в общей сложности всего 20 матчей.

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В свою очередь в состав «Спартака» вернулся центральный нападающий Робин Ганзл, который занял место в первом звене вместе с Карсумсом и Анатолием Никонцевым. Чешский форвард не выходил на лёд с 15 февраля, когда получил травму в гостевом матче с «Ак Барсом». На последнем рубеже красно-белых обошлось без неожиданностей – Юлиусу Гудачеку нет альтернативы в отсутствии травмированного Никиты Беспалова. Лишними легионерами в первом матче серии остались нападающий «Динамо» Микс Индрашис и защитник «Спартака» Тобиас Виклунд.

Яшкин начал с места в карьер. Знарок выиграл тренерский запрос

Первой заброшенной шайбы не пришлось долго ждать. Уже на третьей минуте первого периода своё слово сказал лучший снайпер хозяев в регулярном чемпионате Дмитрий Яшкин. Вернувшийся в состав бело-голубых после повреждения Андре Петерссон на скорости ворвался в чужую зону, шайба отскочила к Яшкину, который с близкого расстояния бросил точно под перекладину. В нынешнем сезоне чешский форвард установил рекорд московского «Динамо» по голам в одном сезоне КХЛ. Кажется, что Дмитрий и не думает останавливаться на достигнутом.

Яшкин обновил снайперский рекорд московского «Динамо» в сезоне КХЛ

Спустя несколько минут шайба во второй раз побывала в воротах гостей. Форвард четвёртого звена бело-голубых Семён Панкратов под углом вылез на ворота и протолкнул шайбу мимо Гудачека. Знарок взял запрос на помеху вратарю — судьи после видеопросмотра отменили гол «Динамо».

Гол «Динамо» отменили после тренерского запроса Знарка

Петерссон отправил Гудачека меняться

Второй период превратился в концерт одного исполнителя – в составе «Динамо» солировал Петерссон. Сначала шведский форвард соорудил гол без ассистентов. Динамовцы выиграли борьбу в средней зоне и провели быструю атаку. Петерссон выкатился с левого края, эффектно убрал Гудачека и послал шайбу в пустой угол.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Красно-белые не успели опомниться, как первое звено хозяев забило в третий раз. Волков вывел Миронова на свободное пространство, Андрей исполнил перевод на Петерссона, который в касание переправил шайбу в нижний угол ворот. Две пропущенные шайбы за короткий временной интервал вынуждают Знарка провести перемены во вратарской линии. Гудачека сменил Павел Хомченко, для которого этот матч стал дебютным за карьеру в плей-офф КХЛ.

Хамская выходка Гончарова и побоище в третьем периоде

На старте третьего периода хозяева реализовали двойной численный перевес усилиями Чайковски, и судьба матча была решена. Знарок с грустным видом взирал за происходящим со скамейки, однако просто так сдаваться не собирался. Оставшаяся часть третьего периода превратилась в форменное побоище. Всё началось с грубого силового приёма Шипачёва против Галимова. Капитан бело-голубых получил «2+10» за удар в голову и сорвал стоп-кран.

Шипачёв наказан штрафом «2+10» за грубый приём против Галимова

Первыми отношения выяснили Андрей Алексеев и Фёдоров – по 6 минут штрафа на каждого. Следом Гончаров в средней зоне в голову грубо атакует Яшкина. Защитник красно-белых сыграл откровенно грязно, умышленно ударив лидера соперника клюшкой в голову. За Яшкина вступается Игорь Полыгалов, подравшийся с Александром Никишиным. Вердикт арбитров – Гончаров отправляется в раздевалку, Никишину и Полыгалову по 5 минут.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Сам хоккей всё дальше отходит на второй план. Панкратов в средней зоне фолит на всё том же многострадальном Галимове, и уже Кокарев бросается заступаться за партнёра. 4 минуты штрафа Панкратову – 2 Кокареву. В какой-то момент новым нарушавшим уже было трудно разместиться на скамейках для штрафников. В боксе красно-белых одновременно находилось пять человек, а у бело-голубых визави – четыре. И это при том, что Гончаров досматривал матч из раздевалки. Всего же за матч судьи выписали нарушителям 125 минут штрафа!

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что касается хоккея, то матч завершился со счётом 5:1 в пользу «Динамо». Автором единственного гола гостей стал Анатолий Никонцев. У бело-голубых успех отпраздновал Владимир Брюквин. Продолжение серии 4 марта. Будет жарко.