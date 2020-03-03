Тренер «Спартака» дискутировал с журналистом, а Яшкин не мог понять, за что его бил Гончаров – что говорили после дерби в плей-офф.

«Драка «5 на 5»? И не надейтесь, что я вам отвечу». Знарок – после 1:5 от «Динамо»

Массовые разборки в третьем периоде

Первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между московским «Динамо» и «Спартаком» (5:1) получился очень насыщенным. К 42-й минуте матча судьба встречи уже была решена, однако самые яркие моменты зрителей ещё только ожидали. Казалось, что заключительные 20 минут длились целую вечность, а игроки команд только и делали, что выясняли отношения.

Общими усилиями команды набрали на двоих 125 минут штрафного времени, причём большая часть удалений пришлась на вторую половину третьего периода, в котором арбитры выписали 113 штрафных минут. Самые большие штрафы — до конца матча — получили Максим Гончаров, который ударил Дмитрия Яшкина в голову, и Александр Никишин, подравшийся с Игорем Полыгаловым. «2+10» выписали Вадиму Шипачёву за атаку в голову. Дисциплинарные штрафы по 10 минут заработали Александр Хохлачёв и Антон Злобин. Полемика между игрокам и тренерами продолжилась и в микст-зоне после матча.

125 минут штрафа! «Динамо» и «Спартак» закончили второй день плей-офф массовыми драками ЦСКА легко справился с «Торпедо», а на Востоке самой упорной обещает стать серия «Автомобилиста» с «Сибирью».

«Задавайте вопросы. И не надейтесь, что я вам отвечу»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок уже традиционно был предельно лаконичен, при этом вступив в дискуссию с одним из журналистов.



— Наверное, это первая игра. В принципе, сказать тут особо больше нечего. Если есть вопросы, задавайте, отвечу.



— Это вы инициировали драку «пять на пять» в третьем периоде?

— Странный вы вопрос задаёте. И вы считаете, что я на него отвечу?



— Надеемся.

— И не надейтесь.



— Как собираетесь нейтрализовать звено Шипачёва?

— Подумаем.



— Почему за последние четыре матча с «Динамо» удалось отличиться только Никонцеву, а лидеры команды молчат?

— Вы ответили на вопрос. Этого и не хватает.



— Что случилось с командой во втором периоде?

— Дисциплина, вовремя не менялись, дальняя сторона, поэтому и не получилось.

Скамейки штрафников ломились от игроков! Знарку надоело смотреть, как громят его «Спартак» Тренер загрустил при счёте 4:0 в пользу «Динамо», но просто так сдаваться не хотел. 125 минут штрафа – драк было много.

«Нельзя ничего про этих говорить. Нам кажется, что Панкратов забил гол»

Многоопытный главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов показал мастер-класс, как обсуждать вопросы судейства, при этом не рискуя быть оштрафованным за критику.



— Наверное, интересная игра для зрителей получилась. Немного излишне грубая, но… Ладно нельзя ничего про этих говорить. Нам кажется, что Панкратов забил гол. Но судьи увидели там помеху голкиперу. Жалко. Молодой парень стремился забить. А в остальном нормальная игра плей-офф. Зрителям интересно. Нам есть чем заниматься, особенно когда пять человек сидят на той стороне. Звенья нужно собирать новые.



— Правильно ли Яшкин не стал отвечать Гончарову?

— Наверное, Яшкин правильно поступил, не став отвечать в том моменте. От человека тут всё зависит.



На этом моменте в ответ Крикунова неожиданно вмешался Знарок.



— «Это точно», — добавил тренер красно-белой команды.



— Не пытались погасить эмоции на скамейке? — снова уже следует вопрос Крикунову.

— Гасить эмоции должны судьи.



— Вы обещали, что сыграет Бочаров сегодня.

— С Бочаровым всё нормально, но решили выпустить опытного Ерёменко.

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— Кто будет играть дальше?

— Дальше пока не знаю. Поживём-увидим.

«Гончаров сидит в раздевалке. Пусть сидит дальше»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал главный эпизод третьего периода с удалением до конца матча защитника «Спартака» Максима Гончарова.



— Что сегодня было самым важным?

— Думаю, в целом хорошая игра и реализация моментов.



— Всё началось с вашего быстрого гола. Повлияло, что так быстро удалось забить?

— Думаю, да. Всегда неприятно получать гол вначале, поэтому каким-то способом наверняка повлияло.



— Вас за это били в концовке?

— Не знаю, у них спросите.



— Сильно в голову прилетело?

— Думаю, и так всё видели.



— Сложно было сдержаться, наверняка хотелось ответить?

— А смысл это делать? Гончаров сейчас сидит в раздевалке, пять минут получил. Пусть сидит дальше.

«Динамо» — «Спартак»: Гончаров напал на Яшкина, Никишин подрался с Полыгаловым

— После Северной Америки вам понравился плей-офф КХЛ по интенсивности, скоростям. Можно сравнить?

— НХЛ есть НХЛ, а КХЛ есть КХЛ. Чем-то отличается, но это дерби и плей-офф, поэтому интенсивность хорошая.



— Есть понимание, почему «Динамо» так хорошо играет со «Спартаком» весь сезон, и в плей-офф ничего не поменялось?

— Наверное, просто подходит команда.



— Чего ждёте от следующих матчей?

— Ничего нового, то же самое.



— Было на вашей памяти, чтобы у одной команде в штрафбоксе сидело пять человек, а у другой – четыре?

— И больше сидело.



— Что нужно сделать, чтобы удержать победный настрой?

— Играть так же, поддерживать тактику. Ответственно играть, от обороны, а когда появятся моменты, реализовывать их.



— Сегодня играли больше в доминирование.

— Хорошо играли, шайбу держали. Но можно ещё лучше.



— Главное – продолжать не поддаваться на провокации?

— Конечно, зачем нам вчетвером играть.

«Спрашивайте Шипачёва. Я то тут причём?»

Форвард «Спартака» Ансель Галимов прокомментировал пропущенный удар в голову от капитана бело-голубых Вадима Шипачёва.



— Не получилось первыми забить, но ничего страшного, это только начало серии.

— Почему так мало забиваете в матчах с «Динамо»? Не хватает уверенности?



Уверенность у всех есть, все знают, что каждый может выйти и забить. 0-1 в серии, а не 1:5, значит ничего страшного не случилось.



— Видели слова Крикунова перед матчем?

— Не читаю прессу. Это их личное дело, сказали и сказали. Сегодня была обычная игра.



— Что я думаю о хите Шипачёва?

— У него и спрашивайте. А я то тут причём? Он же пошёл бить. Это его дело. Захотел что-то доказать. Мне пойти удариться в Шипачёва? Это плей-офф, эмоции.

«Видишь, бывает, переклинивает»

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал силовой приём на Галимове и подвёл итоги первого дерби серии.



— По игре не оставили шансов «Спартаку».

— Здорово, сегодня выиграли. В конце выстояли, всё нормально. Готовимся к следующей игре.



— Как думаете, это эпизод с вашим удалением завёл спартаковцев, что они полезли драться?

— Хорошая игра плей-офф, двигаемся дальше. Уже забыли эту игру, у нас есть следующий матч, который надо выиграть.



— Гончаров ударил Яшкина в голову клюшкой? Это было как раз возле штрафбокса, где вы сидели.

— У вас есть камера, посмотрите, я не видел ничего.



— Порадовались, что остались в штрафбоксе?

— Дальше.



— Помните, когда вы в последний раз получали 2+10 за удар в голову?

— Не помню, скажите.



— На чемпионате мира.

— Видишь, бывает, переклинивает.



— А что там случилось, соперник падал уже?

— Игрок с шайбой ехал, я думал, Яшкин уедет от него, а он его тоже ударил, и я приехал в эту кучку.



— Видимо, есть какое-то особое отношение к Галимову?

— Ребят, у нас задача – выиграть. Мы сегодня выиграли, готовимся дальше.



— Чем объясните, что у ударного звена сегодня пошла игра, вы сегодня четыре шайбы сделали?

— Не знаю, сегодня были моменты, забили. Петя (Петерссон. – Прим. «Чемпионата») здорово забил два гола, Яшкин бросил.



— Готовы к тому, что следующая игра будет ещё более нервной?



— Мы готовимся к каждой игре.