«Барыс» посыпался после ошибок вратаря. Две «пенки» Паскуале вернули «Магнитку» в серию

Первый матч серии между «Барысом» и «Магниткой» завершился разгромом гостей 4:0, но счёт не должен никого вводить в заблуждение. Последние два гола «Металлург» пропустил на последних минутах (один в пустые ворота), а до этого у уральцев, как подметил Илья Воробьёв на пресс-конференции после матча, были моменты, чтобы забить. При этом нельзя отрицать, что «Барыс» выглядел лучше соперника и победил абсолютно заслуженно, а у «Магнитки» слабо получалось командное взаимодействие и откровенно провалились лидеры.

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Но вторая игра вновь начиналась со счёта 0:0, и у «Металлурга» была новая возможность по-настоящему войти в серию, хотя, понятное дело, и «Барыс» был настроен сыграть правильно и закрепить своё преимущество. Андрей Скабелка перед вторым матчем не сделал ни единого изменения в составе, а вот Илья Воробьёв основательно перетряхнул звенья. Мозякин отправился в сочетание к Локтионову и Кулёмину, центром к О’Деллу и Козуну (который, кстати, избежал травмы после неприятного столкновения с Пакариненом) был назначен Нестрашил, а Филиппи был заявлен в звене с Потехиным и молодым Коробкиным. Вне состава остались травмированный Матушкин и опытный защитник Бирюков, зато вернулся Пивцакин.

«Металлург» добавил, но никак не мог забить

Первый период отчётного матча ознаменовался борьбой за инициативу, но бросалось в глаза, что «Металлург» выглядел в начале игры гораздо активнее, чем позавчера. У магнитогорцев были хорошие моменты: мог с пятачка забивать Филиппи, в штангу попал Неколенко. При этом, как только хоккеисты «Барыса» включали ноги, то преимущество хозяев в физике и движении было очевидно. Подопечные Андрея Скабелки атаковали как-то веселее, чем гости, и большими силами, отчего довольно регулярно имели шансы забить с пятачка и на добивании. Самый верный момент упустил Петухов, после броска которого Кошечкин только с помощью вытянутой клюшки смог нейтрализовать угрозу.

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В конце периода «Магнитка» заработала удаление, но игроки уральцев действовали настолько расхлябанно и несобранно, что не только не создали ни одного момента, но и сами дважды нарушили правила. Сначала тот же Петухов активным форчеком смутил сразу трёх игроков «Металлурга» и чуть не забил в меньшинстве, а потом Виделль играючи ушёл от защитников «Магнитки» и едва не открыл счёт в матче, но Пивцакин выкинул шайбу практически с ленточки ворот. Словом, «Металлург» в первом периоде выглядел лучше самого себя образца первой встречи серии, но этого не хватало даже для одной шайбы в ворота Паскуале. У «Барыса» же чувствовался большой запас прочности, казалось, что команда Скабелки может добавить в любой момент.

«Барыс» расклеился после ошибок Паскуале

Однако со стартом второго периода все эти расклады и ощущения были разбиты в пух и прах. «Барыс» не спешил набирать обороты, игра шла ровно и спокойно, а затем случился гол Андрея Нестрашила. Чех зашёл в зону и нанёс несложный бросок в ближний угол, но Паскуале дрогнул.

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Андрей Скабелка взял тренерский запрос на положение вне игры, но после длительного просмотра лайнсмены не нашли нарушения правил у «Магнитки», и «Барыс» остался в меньшинстве. Реализовать лишнего у гостей не получилось, но «Металлург» окопался в зоне атаки и через 40 секунд после выхода пятого полевого у «Барыса» сработал фактор Сергея Мозякина. Капитан гостей фирменным щелчком с ползоны забросил вторую шайбу, хотя отметим, что и в этом эпизоде Паскуале странно сыграл на перемещении.

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Похоже, что не зря перед этой серией многие говорили о нестабильности вратарей «Барыса». В отчётной встрече вышло, по сути, так, что две «пенки» Паскуале перевернули ход матча. Поведя 2:0 «Металлург» значительно приободрился, поймал кураж, да и вообще попал в комфортную для себя среду: у подопечных Ильи Воробьёва немало игровых проблем, но играть по счёту и вязать соперника плотной обороной «Магнитка» умеет неплохо. Тут ещё и «Барыс» как-то посыпался, у хозяев совершенно разладилась игра в атаке, а шайбой всё чаще владели воспрянувшие духом гости. По такой игре во втором периоде третий гол «Металлурга» казался делом времени, и оно настало на 37-й минуте. Хозяева остались втроём, и после шикарного розыгрыша с участием Мозякина и Нестрашила на табло «Барыс-Арены» зажглось 0:3. И вот уже трудно было представить, за счёт чего хозяева смогут вытянуть этот матч.

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У Кошечкина очередной «сухарь», а «Магнитка» вернулась в серию

Третий период, в отличие от второго, неожиданных поворотов сюжета не принёс. «Барыс», конечно, не сдавался, но и явно не собирался тратить много сил и эмоций, держа в уме продолжение тяжёлой серии. «Металлург» же делал всё правильно, старался вязать атаки хозяев, насыщал среднюю зону и выстреливал острыми контрвыпадами. В одной из них Козун и О’Делл на скорости разыгрывали красивую «двоечку», но для гола не хватило последнего броска. Кстати, в воротах «Барыса» на заключительный отрезок матча вместо провалившегося Паскуале появился Хенрик Карлссон.

Швед от «Металлурга» не пропустил, и сделал несколько хороших спасений, в частности нейтрализовав выход «1 в 0» от Локтионова, но «Барысу» это не помогало. Гости грамотно успокоили игру и спокойно довели её до победы, а Василий Кошечкин провёл классный матч, во многом сделал разницу для «Магнитки» в этот вечер и в очередной раз сыграл на ноль в плей-офф.