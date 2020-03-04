Малкин вспомнил, что его прозвали «трёхглазым»! У него четыре голевых передачи за матч

Перед матчем с «Оттавой» «Питтсбург» потерпел шесть поражений подряд, что заставило болельщиков «пингвинов» переживать о форме, в которой находится команда перед началом плей-офф. Все шесть проигрышей были в основное время, и дважды неплохое нападение «Пингвинз» давало возможность вратарям соперника отыграть на ноль, и подобный спад был действительно не самым объяснимым событием для многих.



«Уверенность мимолётна. Её можно вернуть, как только потерял, а можно сразу упустить после возвращения. Всё просто начинается с хорошей смены или с хорошей игры. Оттуда мы сможем начать строить своё возвращение», — отверг все сомнения наставник «Питтсбурга» Майк Салливан.



Российский легионер «Питтсбурга» Евгений Малкин, оформивший ассистентский покер, стал одним из полноценных авторов этого возвращения.

Впрочем, не одним Малкиным были живы «пингвины» в этом матче. Значительную роль в усилении игры команды сыграли защитники Брайан Дюмулен и Джон Марино, восстановившиеся после травм. Кроме этого, хет-трик оформил партнёр Малкина по тройке Брайан Раст, а не так давно приобретённый Джейсон Цукер набрал 3 (1+2) очка.



«Лично я мог выходить на лёд и кататься и до этого матча, но на тренировках трудно смоделировать игровую нагрузку. Вероятно, чтобы полностью восстановиться потребуется ещё пара матчей. Приятно быть снова вместе с командой», — заявил Марино. «Да, спасибо нашим физиотерапевтам, они хорошо поработали со мной и Джонни. Это была хорошая победа, как команда мы действовали здорово», — отметил Дюмулен.



Пожалуй, самым эффектным из голевых пасов Малкина стал четвёртый, когда россиянин вместе с Растом завершили быструю контратаку, которая принесла Брайану «трюк со шляпой». В середине января Раст шутил, что у российских игроков, видимо, три глаза вместо двух — это относилось к Малкину, который тогда выдал партнёру великолепный «слепой» пас. Сейчас шуток про «трёхглазость» Раст выдавать не стал, просто воспользовавшись тем, что играет с таким мастеровитым партнёром.

«Видимо, у русских три глаза вместо двух!» Малкин отдал гениальный «слепой» пас Малкин и вернувшийся после травмы Кросби набрали 7 очков на двоих.

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«После такой серии поражений, что была у нас, нужно с чего-то начинать. Было необходимо как можно быстрее вернуть себе хорошую игру. Это не произойдёт за один вечер, но начали мы неплохо», — отметил Сидни Кросби, на счету которого также 3 (1+2) результативных балла.



Что же касается Малкина, то ассистентский покер он не оформлял на протяжении 8 лет, но матч с четырьмя очками у него в нынешнем сезоне уже был (27 ноября против «Ванкувера»). Символично, что он вышел на 66-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён: у россиянина 1 096 очков, что повторяет результат легенды «Лос-Анджелес Кингз» Дейва Тейлора. Цифра 66 уже давно является знаковой для «Питтсбурга», поскольку именно под этим номером выступал самый знаменитый игрок команды Марио Лемье.



Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»

Сейчас Малкин идёт темпом, который позволяет ему набрать 89 очков в конце регулярного чемпионата. По сравнению с прошлогодними 72 баллами это будет значительная прибавка, а если учесть, что Евгений стал намного меньше удаляться (прогнозируемые 69 минут против прошлогодних 89), то обещания Малкина прибавить были не пустыми словами. Но главным прогрессом стали цифры в графе показателя полезности, который вырос с «-25» до нынешних «+5».

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Стоит добавить, что в этом матче травму получил центрфорвард «Оттавы» Артём Анисимов, который в первом периоде очень неудачно поборолся с Малкиным за шайбу. В углу площадки он пытался сыграть в отборе, но подъехавший Бобби Райан толкнул Малкина на Артёма, которому прилетело в голову. Согласно предварительной информации, у Анисимова диагностировали симптомы сотрясения мозга.