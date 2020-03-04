Почему сыпется «Локомотив» и чего дальше ждать от «Салавата»? Эксперты – о плей-офф КХЛ

Календарь плей-офф КХЛ



Кубок Гагарина – 2020 набирает обороты, в двух парах с Востока и Запада уже сыграно по две встречи, и теперь эти серии переезжают в другие города. «Витязь» и «Локомотив» попытаются перевернуть ход своих противостояний в Подольске и Ярославле, а вот в дуэлях «Барыс» — «Металлург» и «Авангард» — «Салават Юлаев» счёт равный. Перед матчами в Магнитогорске и Уфе ничего не понятно.

О старте плей-офф в КХЛ рассуждают наши постоянные эксперты, среди которых заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков и олимпийский чемпион Александр Пашков.

«Салават» ответил Омску за ябедничество. Спасся за 6 секунд и выиграл в овертайме! Уфимцы были на грани второго поражения в серии, но вовремя вспомнили, как «Авангард» пожаловался на них в КХЛ.

— «Магнитка» и «Салават» синхронно сравняли счёт в своих сериях с «Барысом» и «Авангардом». Согласны, что магнитогорцев и уфимцев рано списывали со счетов?



Гуськов: Хочу сказать, что не так-то легко выиграть у «Магнитки» и «Салавата» два раза подряд, и неважно, в каком состоянии эти команды находились в регулярке. Немаловажно, что «Металлург» и уфимцы практически на протяжении всего своего существования играют в плей-офф, и это те коллективы, которые прекрасно понимают, как можно перестроить игру в кубковых матчах. Здесь идёт игра на выживание, и соответствующий опыт у этих команд есть. Так что ещё неизвестно, кто пройдёт дальше.



Согласен, что «Салават» во второй игре серии сумел добавить в агрессии и движении, но нужно отталкиваться от того, что «Авангард» пропустил за 6 секунд до конца основного времени, и это многое решило. «Ястребы» должны были выигрывать этот матч. Не могу однозначно сказать, что всё-таки привело к этому: не совсем правильная игра «Авангарда» в обороне либо высокое мастерство игроков «Салавата» на последних секундах.



Что касается пары «Барыса» и «Металлурга», то мне кажется, что играть в Магнитогорске очень тяжело. Плюс у уральцев есть хороший импульс: регулярка получилась очень непростой, но сухая победа на чужом льду в плей-офф даст им много эмоций. Думаю, что в психологическом плане сейчас преимущество именно у «Металлурга». Вообще, крайне важно выиграть хотя бы один гостевой матч в плей-офф, и инициатива должна переходить к команде, которая едет играть домашние игры.



Бадюков: Я согласен с этим. Было сразу понятно, что первые матчи в этих сериях не станут показательными. Между этими играми можно провести некие параллели, поскольку команды, которые привыкли задавать высокий темп по ходу регулярного чемпионата, так же сыграли и в первых матчах. Речь о «Барысе» и «Авангарде». Но во вторых матчах скорости и энергия были не теми. «Магнитка» и «Салават» — опытные соперники. Они, имея в своём составе опытных мастеров, воспользовались этим, сравняв счёт.



Пашков: В этих сериях вся основная борьба впереди. Заведомые лидеры, скорее, собрались на Западе, в лице ЦСКА и СКА. Может, ещё «Ак Барс» на Востоке. В остальных же парах нет ярко выраженных фаворитов. Пары «Барыс» — «Магнитка» и «Авангард» — «Салават» — интересные и непредсказуемые. Считаю, что соперничают равные по уровню и классу команды. Стили, конечно, разные, но составы очень приличные. Вопрос в том, как тренеры в дальнейшем смогут ими распорядиться. Никого здесь списывать со счетов нельзя.

«Барыс» посыпался после ошибок вратаря. Две «пенки» Паскуале вернули «Магнитку» в серию Противостояние, в котором всё только начинается, переезжает в Магнитогорск.

— «Локомотив» проиграл два матча «Йокериту» с общим счётом 1:11. С чем связан провал ярославцев?

Гуськов: Во-первых, с не совсем уверенной игрой «Локомотива» в атаке. Лидеры сникли, большинство не получалось. Но нельзя не отметить «Йокерит». Насколько финны выглядят мощно и дисциплинированно! Кроме того, «Йокерит» здорово использует все ошибки «Локомотива». Ошибаться можно много, но при этом добиваться положительного результата, а здесь «шуты» наказывает за любую оплошность. Для меня не стала откровением такая классная игра «Йокерита», хотя для меня это всегда была команда-загадка. Не скажу, что они не кубковые бойцы, нет. Финны в любой момент могут сыграть очень дисциплинированно, у них есть своя система, и две игры с «Локомотивом» они провели идеально. Но могу сказать и о том, что они могут определённый отрезок провести нестабильно.



Не думаю, что при своих болельщиках ярославцы сдадутся без боя. В «Локомотиве» разберут две игры в Хельсинки, плюс у ребят должно взыграть самолюбие. За 120 минут забросить лишь одну шайбу – это вызов самим себе. Им надо что-то перестроить в атаке, больше угрожать, лезть на ворота, бросать. В этом плане «Локомотиву» есть куда прибавлять, и я думаю, что они должны это сделать. Всё в руках ярославцев, чтобы перевернуть эту серию, хотя «Йокерит» пока выглядит очень мощно.



Бадюков: Честно говоря, для меня это даже не сюрприз, а просто непонятная ситуация. Видно, что Пелино и его подопечные не знают, за счёт чего обыгрывать «Йокерит». «Шуты» выглядят очень мощно, особенно у себя дома, на «Хартвалл-Арене». Единственная возможность для «Локомотива» переломить ход серии — это изменить своё состояние. «Железнодорожникам» пока не за что зацепиться в игре. Если только домашний лёд может помочь им поменять отношение к собственному хоккею. «Йокерит» же может преподнести сюрприз с отрицательной точки зрения. В последний раз команда Лаури Марьямяки проиграла в Ярославле со счётом 0:5. Если эти факторы сойдутся, тогда «Локомотив» может переломить ход противостояния.



Пашков: Есть такое выражение, как отставленный эффект. В разных ситуациях он применяется по-разному, сопровождаясь какими-то действиями спустя определённое количество времени. В «Локомотиве» за последнее время слишком много разных решений. Это и замена тренерского штаба, и серьёзные перемены в составе, ротация игроков. В таких случаях нельзя рассчитывать на сиюминутный эффект. «Локомотив» — команда, которая всегда ассоциировалась с грандами КХЛ. Ярославцы начали плей-офф просто ужасно, иначе и не скажешь. Как они теперь собрались выбираться из этой ситуации – никто не знает. Будет очень трудно что-то сделать, тем более «Йокерит» выглядел очень мощно в первых двух матчах. У «Локомотива» мало шансов на выход в следующий раунд.

«Локомотив» проиграл два матча «Йокериту» — 1:11. Почему финны громят российский клуб? «Салават» вырвал победу у «Авангарда» в овертайме, «Магнитка» зеркально ответила «Барысу», а «Витязь» до последнего бился со СКА.

— СКА – «Витязь», как и ожидалось, предсказуемая пара. Есть ли у подольчан шанс зацепить хотя бы один матч на своём льду и нужны ли такие пары в плей-офф?



Гуськов: То, что необходимо «Витязю», — это выиграть один матч в Подольске, желательно третий в серии. Поражение не оставит никаких шансов, с 0:3 вылезти в противостоянии со СКА просто не получится. Вторая игра показала, что петербуржцы не должны расслабляться, достигнув определённого перевеса по ходу матча. «Витязь» бьётся до конца, не бросает играть, им терять нечего, особенно при том, что, проигрывая по ходу встречи, они наоборот начинают раскрываться. Недооценка не должна быть у игроков СКА. Если её не будет, то петербуржцы безусловный фаворит. Но и «Витязь» молодцы в том, что держат определённую интригу в этой серии.

Бадюков: Я думаю, что в этой серии фаворит был известен задолго до её начала. Хороший третий период, который выдал «Витязь» во втором матче, получился из-за расслабленности петербуржцев. Конечно, всем нам хотелось бы интриги. Если СКА не до конца настроится на выездную серию, то у подольчан будет шанс зацепиться за счёт. Да, у них отсутствует лидер в лице Александра Сёмина. Но в регулярном чемпионате команды показывали достаточно неплохой хоккей в очных поединках, особенно в тех, которые проходили в Подмосковье. Поэтому если у СКА будет недонастрой, а сверхмотивация «Витязя» сработает, то почему бы команде Кравца не зацепиться за матч?



Что касается необходимости таких пар, то в любом чемпионате есть фавориты. Конечно, нам бы хотелось, чтобы все матчи были непредсказуемыми. Но любой чемпионат, повторюсь, имеет своих фаворитов и аутсайдеров. Поэтому здесь ничего удивительного нет.



Пашков: Могу только посочувствовать болельщикам «Витязя» в связи с тем, что в этом сезоне произошло с их командой. Надеюсь, пример «Витязя» заставит задуматься всё наше хоккейное сообщество. Посмотрите, что можно сделать за пару месяцев с лидировавшим в КХЛ клубом, который в итоге стал в плей-офф неконкурентоспособной командой. СКА, разумеется, очевидный фаворит в этой паре, который пройдёт дальше.