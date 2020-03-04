Халява, а не плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» выносят соперников даже не напрягаясь

Календарь игр плей-офф КХЛ

4 марта в КХЛ состоялся очередной игровой день Кубка Гагарина – 2020. Восемь команд из Западной и Восточной конференций продолжают свой путь в плей-офф. Рассказываем, чем запомнились эти встречи.

Мучения в Екатеринбурге

Складывается впечатление, что одни в этой серии не могут, а другие не хотят. Уже второй матч подряд «Автомобилист» и «Сибирь» демонстрируют скучный хоккей, под который можно заснуть. У команды Андрея Мартемьянова вернулся в строй Павел Дацюк, но видно, что прославленный мастер, залечивший очередную травму и прошедший курс реабилитации, пока не набрал должных кондиций.

Две победы под ноль! «Сибирь» издевается над «Автомобилистом», страдает даже Дацюк Выход Волшебника ничего не дал уральскому клубу. Вторая атака Востока снова беспомощна перед великолепным Сятери.

Если в первой игре шайбы были заброшены после ошибки Коваржа и в пустые ворота, то во второй встрече команды и вовсе завершили основное время со счётом 0:0. «Автомобилист» не мог забить шесть периодов – это просто нонсенс и единственный случай для нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Увы, но нападающим обеих команд не хватало реализации на завершающей стадии атак. Зато здорово выглядели вратари: Сятери, снова отыгравший на ноль, отразил 35 бросков за три периода, Коварж – 25. В результате дело дошло до овертайма, где победу гостям принёс Микаэль Руохомаа после передачи соотечественника Пуустинена. «Автомобилист» близок к провалу.

Счёт в серии: 2-0 в пользу «Сибири»

Первый гол Лукоянова и победа «Ак Барса»

«Ак Барс» не испытал никаких проблем во втором матче с «Нефтехимиком». Нижнекамцам забил даже Артём Лукоянов, для которого гол стал первым в нынешнем сезоне. А ведь всё для гостей начиналось хорошо – Куликов открыл счёт уже на второй минуте первого периода. Зато дальше – сплошное доминирование казанцев, который в несколько раз мастеровитее своего соперника. По два очка набрали Воронков (1+1) и Фрэттин (1+1), 31 бросок отразил Тимур Билялов, который, видимо, стал основным вратарём казанцев на плей-офф. Приятно, что Дмитрий Квартальнов доверяет молодым российским игрокам. Интриги в этой серии нет, дело идёт к тому, что «барсы» уложатся в четыре игры.

Счёт в серии: 2-0 в пользу «Ак Барса»

Крикунов переигрывает Знарка

Отличное дерби получилось между московскими «Динамо» и «Спартаком». На этот раз без мордобоя и горы штрафных минут, зато с красивыми комбинациями, интригами и голами. Спартаковцы вели 2:1 вплоть до концовки третьего периода, когда за динамовцев сыграло мастерство их лидеров. Шипачёв реализовал двойное большинство, а Петерссон вывел хозяев вперёд.

На Знарка больно смотреть. «Динамо» украло у «Спартака» победу в самой концовке матча! Спартаковцы были близки к тому, чтобы сравнять счёт в серии, но голы Шипачёва и Петерссона отправили их в нокдаун.

Казалось, что гол Григорьева в оставленные Гудачеком ворота станет последним в этой встрече, но чех Ганзл подарил красно-белым небольшую надежду. Однако шести секунд на отыгрыш гостям не хватило. Владимир Крикунов пока переигрывает Олега Знарка, который хвалит своих хоккеистов, но толку от этих хвалебных од никакого. Слишком уж много ошибок допускает красно-белый клуб. Таких хоккеистов, как оформивший дубль Шипачёв, в составе «Спартака» нет даже близко. Именно два первых звена делают результат для бело-голубых.

Счёт в серии: 2-0 в пользу «Динамо».

У ЦСКА нет проблем

«Автомобилист» и «Торпедо» — две команды, ни разу не забившие в двух первых встречах плей-офф. ЦСКА, как и матчем ранее, уверенно разобрался с нижегородцами со счётом 3:0. Илья Сорокин здорово выглядит второй матч подряд, но, откровенно говоря, соперники его особо не напрягают. Так, сегодня российский голкипер отразил 19 бросков по своим воротам, но для игрока уровня Сорокина это не так сложно. Нижний Новгород никак не может пробиться через вязкую «армейскую» оборону.

В результате в этой серии нет никакой интриги, как и в противостоянии «Ак Барса» с «Нефтехимиком». Но разве кто-то этому удивлён? Скорее, удивление вызывает беспомощность «Автомобилиста», а лучшие команды Запада и Востока спокойно берут своё. «Торпедо» в свою очередь уже выполнило задачу на сезон, попав в плей-офф. Требовать большего, да ещё и в серии с ЦСКА, от нижегородцев сложно и не совсем правильно. Хотя на домашнем льду нужно постараться выиграть хотя бы один матч.

Счёт в серии: 2-0 в пользу ЦСКА.