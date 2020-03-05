Злющие «лётчики»! Овечкина впечатали в борт, Кузнецов получил по лицу

Рвущаяся в плей-офф «Филадельфия» принимала дома звёздный «Вашингтон», имея в активе шесть побед подряд. Этот рывок позволил «лётчикам» не просто проникнуть внутрь кубковой восьмёрки, но обогнать «Питтсбург» и закрепиться на втором месте в Столичном дивизионе, где лидируют «Кэпиталз». Впрочем, после нынешней неудачи от запаса «столичных» над оранжевыми осталось только одно очко запаса, и не исключено, что парни из Города братской любви сместят Овечкина и компанию с первого места.

«Русский связной!» Что говорят в Америке о звене Овечкин – Кузнецов – Ковальчук Они организовали красивейший гол, и тройка тут же получила своё прозвище.

Самой любовью в этом матче и не пахло. Злющие «лётчики», которым когда-то дали прозвище «Бандиты с Брод-стрит», оказались лучше готовы к жёсткой силовой игре, хотя счёт открыли гости — это удалось тройке Ильи Ковальчука, хотя сам россиянин в голевой атаке не поучаствовал.

Видео можно посмотреть в Яндекс.Эфире.

А вот затем началось настоящее веселье злющих «лётчиков». Защитник «Филадельфии» Дастин Браун в кровь разбил лицо Евгению Кузнецову, но арбитры пропустили этот момент, и виновник не получил даже малого штрафа.

Видео можно посмотреть в Яндекс.Эфире.

Чуть позже досталось защитнику «Вашингтона» Дмитрию Орлову, против которого грязновато сыграл Скотт Лоутон, который в данном эпизоде также избежал наказания, но в матче и без этого заработал два малых штрафа.

Видео можно посмотреть в «Яндекс.Эфире».

Ну а кульминацией эффективной игры «Филадельфии» против лидеров «Вашингтона» стали действия защитника Ивана Проворова, который зарабатывает себе репутацию одного из лучших персональщиков против Александра Овечкина. В одном из эпизодов он без всякого стеснения впечатал капитана «столичных» в борт, что выглядело очень эффектно.



Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2019/2020

Видео можно посмотреть в «Яндекс.Эфире».

Помимо силовой игры (2 силовых приёма и 2 блокированных броска за 26.16 игрового времени) Проворов показал себя и в атаке, сумев отдать голевую передачу и забросить свою 12-ю шайбу в сезоне.

Видео можно посмотреть в «Яндекс.Эфире».

В отличие от Ивана, Овечкин завершил встречу с нулём в графе набранных очков, заработал «-2» и был не особо активен в плане бросков (2 выстрела в створ). Впрочем, Никлас Бекстрём и Джон Карлсон отыграли ещё хуже (по «-3»), а Кузнецов и Ковальчук остались с нулями.



«Мы сыграли много фантастических матчей в первых месяцах регулярного чемпионата, у нас есть свои резервы. Нам нужно просто больше желания», — сказал после матча Ларс Эллер. «Наша несогласованность просто сводит с ума. Нам нужно кое-что прояснить», — добавил Гарнет Хэтэуэй.



«У нас все парни выкладываются на сто процентов и даже больше. Все играют друг за друга», — отметил после игры Иван Проворов, команда которого одержала седьмую победу подряд, и в каждом из семи выигранных матчей «Филадельфия» забрасывала не менее четырёх шайб.