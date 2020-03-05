Когда русский бьёт русского в НХЛ! Дерзкая реакция Овечкина на удар Проворова

«Зачем драться с русскими? Это же братаны», — говорил около года назад в интервью «СЭ» защитник «Колорадо» Никита Задоров. У его коллеги по амплуа Иван Проворов по этому вопросу, очевидно, другое мнение. И хотя до драки между российскими игроками в матче «Филадельфии» и «Вашингтона» дело не дошло, гневная реакция в адрес Ивана была обеспечена, причём со стороны самого обсуждаемого нападающего нынешнего сезона — Александра Овечкина.

Злющие «лётчики»! Овечкина впечатали в борт, Кузнецов получил по лицу Проворов теперь — самый эффективный защитник против Овечкина.

Силовой приём Проворова, который тот сделал на Овечкине, стал настоящим хитом. Александру пришлось несладко, но травмы он избежал, а как только игроки отъехали от борта, Овечкин дерзко отреагировал на то, что в него врезался именно соотечественник. Овечкин дважды отмахнулся от Проворова, несильно ударив его крюком клюшки, и что-то высказал — очевидно, без использования английских слов.

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Недовольство Овечкина вполне объяснимо. «Лётчики» стали для капитана «Вашингтона» весьма неудобным соперником: в четырёх матчах против «Флайерз» в нынешнем сезоне Александр набрал ноль очков при показателе полезности «-4», и такая засуха во встречах с оранжевыми случилась впервые за 15-летнюю карьеру Овечкина. Более того, за четыре сезона, прошедших с тех пор, как в «Филадельфии» появился Иван Проворов, Овечкин забил оранжевым всего 3 гола в 16 матчах, в то время как Иван отметился в ворота «Вашингтона» 2 шайбами. Всего же до этой игры Овечкин регулярно отгружал «Филадельфии» голы, имея за карьеру против «лётчиков» 59 очков в 53 встречах.



Жёсткая игра Проворова против Овечкина нашла своё признание у болельщиков «Флайерз». «Горжусь Проворовым в этом сезоне! Отрастил бороду, забил несколько важных голов, вогнал Овечкина в борт», — восторженно написала на своей странице в «Твиттере» Дана Элейн. «Проворов просто сказал Ови, что именно он теперь лучший русский в лиге», — добавил Карсон Харпер. При этом большинство комментаторов хит Проворова признали абсолютно чистым.



Статистика Ивана Проворова в регулярном чемпионате-2019/2020

«Сейчас у нас всё идёт по накатанной. Все играют друг за друга и бьются. Каждый выкладывается на сто процентов, когда выходит на свою смену, это окупается», — сказал Проворов после матча. Ему, в отличие от Овечкина, удалось забить, и по голам за четыре первых сезона в НХЛ он идёт на седьмом месте среди защитников-европейцев, причём пять верхних строчек занимают игроки из другой эпохи.

Защитники из Европы, голы за 4 первых сезона в НХЛ:

1. Ристо Руотсалайнен (1981 — 1985) — 82 гола,

2. Сандис Озолиньш (1992 — 1996) — 56,

3. Томас Юнссон (1981 — 1985) — 49,

4. Бёрье Сальминг (1973 — 1977) — 45,

5. Ристо Силтанен (1979 — 1983) — 43,

6. Эрик Карлссон (2009 — 2013) — 43,

7.

8. Джон Клингберг (2014 — 2018) — 42. 1. Ристо Руотсалайнен (1981 — 1985) — 82 гола,2. Сандис Озолиньш (1992 — 1996) — 56,3. Томас Юнссон (1981 — 1985) — 49,4. Бёрье Сальминг (1973 — 1977) — 45,5. Ристо Силтанен (1979 — 1983) — 43,6. Эрик Карлссон (2009 — 2013) — 43,7. Иван Проворов (2016 — 2020) — 42,8. Джон Клингберг (2014 — 2018) — 42.

«Благодаря Проворову и Нисканену защита «Филадельфии» пытается войти в историю. «Лётчики» на протяжении всего сезона лидируют в лиге по количеству позволенных сопернику бросков — лишь 28,5 за матч. В этой статистике оборона «Флайерз» никогда не была сильна: несколько раз была второй, но никогда — первой», — отметил обозреватель Philadelphia Inquirer Эд Барковиц.