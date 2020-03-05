ЧМ по хоккею. Какие проблемы из-за коронавируса и почему турнир готова спасти Россия

Коронавирус добрался до хоккея. Сначала опосредованно, когда игроки столкнулись с дефицитом клюшек, большая часть которых производится в Китае. А сейчас всё стало настолько серьёзно, что под угрозой и сам чемпионат мира по хоккею.

Коронавирус и хоккей

В то время как в Китае удалось купировать эпидемию – количество новых заболевших с каждым днём стремительно снижается, болезнь начала набирать ход в Европе. В центре вспышки заболевания оказалась Италия, в которой, по данным на 5 марта, диагностировано 3089 заболевших (накануне было 2500). Премьер-министр страны уже объявил, что спортивные мероприятия как минимум месяц будут проходить без зрителей.

В Швейцарии запретили мероприятия на более чем 1000 человек. В мае тут должен пройти ЧМ

В Швейцарии, которая граничит с Италией, на данный момент 90 заболевших, в конце февраля в стране запретили проведение любых мероприятий с аудиторией свыше 1000 человек. Пока запрет действует до 15 марта, но впоследствии его могут продлить. Плей-офф в NLA и низших лигах отложен до лучших времён. Пока руководство лиги рассчитывает возобновить чемпионат, но всё будет зависеть от решения правительства.



ИИХФ отменила шесть международных турниров, которые начинаются в марте, – четыре юниорских чемпионата мира в низших дивизионах, а также два женских в низших дивизионах. Кроме того, отменён майский чемпионат мира в четвёртом дивизионе, который должен был пройти в Киргизии.



Что будет с главным турниром сезона, который должен пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне, пока неясно, все ждут развития событий. 15 марта правительство Швейцарии должно либо снять запрет на массовые мероприятия, либо продлить его. На 17 марта запланировано заседание ИИХФ, на котором будут решать, что делать с апрельскими турнирами.

Фазель: моё мнение — ЧМ-2020 нужно проводить со всеми командами и в присутствии зрителей

Чемпионат мира спасёт Россия?

Начиная с 1930 года мужские чемпионаты мира проводятся ежегодно (только раньше в олимпийские сезоны этот турнир совмещали с Играми). Единственный большой хоккейный турнир, который был отменён до этого года, это женский ЧМ-2003 в Китае, который не стали проводить из-за эпидемии атипичной пневмонии.

Понятное дело, что ИИХФ сделает всё от неё зависящее, чтобы провести турнир. Предложение сыграть без зрителей Рене Фазель сразу же отмёл. Был вариант провести ЧМ в усечённом составе, но от него тоже отказались. Теперь главная надежда на Россию, которая предложила перенести турнир в Сочи.

Россия хочет провести ЧМ-2020 по хоккею в случае его переноса из Швейцарии

«Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Белоруссией. Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта», — цитирует Фазеля ТАСС.



Сочи видится отличным запасным вариантом. Там есть вся инфраструктура, два ледовых дворца – «Большой» и «Шайба», к тому же оба в мае абсолютно не заняты другими мероприятиями, так что главная трудность в организации турнира видится в том, что всё придётся делать в авральном режиме. Но России не привыкать работать в такой обстановке. Думается, чемпионат мира всё-таки состоится, вопрос лишь где.



Дедлайном решения по ЧМ изначально называлась середина марта, но потом его перенесли ещё на месяц. «Дождёмся 15 марта и решения властей Швейцарии по публичным мероприятиям. Если они оставят запрет в силе, мы проведём собрание в начале апреля, чтобы определить наши дальнейшие действия. Окончательное решение должно быть принято не позднее 15 апреля», — цитирует Фазеля swisshockeynews.

Состав групп и календарь ЧМ-2020 по хоккею