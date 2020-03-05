Страшный сон Шумакова. «Авангард» не забил в пустые при счёте 2:0 и получил 6 шайб от Уфы!

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Сыграет ли против «Авангарда» большая площадка?

После двух роскошных матчей в подмосковной Балашихе, «Авангард» и «Салават Юлаев» перебрались в Уфу, где запланированы следующие две встречи в рамках этого яркого противостояния. Напомним, в прошлой игре команда Николая Цулыгина спаслась за шесть секунд до окончания третьего периода, а затем взяла верх в овертайме благодаря броску Кугрышева едва ли не с нулевого угла. Это здорово помогло юлаевцам в психологическом плане, да и возвращаться домой при счёте 1-1 в серии гораздо приятнее, нежели уступать 0-2.

«Салават» ответил Омску за ябедничество. Спасся за 6 секунд и выиграл в овертайме! Уфимцы были на грани второго поражения в серии, но вовремя вспомнили, как «Авангард» пожаловался на них в КХЛ.

Кроме того, «Салават» — одна из немногих команд в КХЛ, продолжающая проводить домашние матчи на европейской (самой большой из возможных вариантов) площадке. «Ястребы» же привыкли играть на финской, поэтому в столице Башкирии коллективу Боба Хартли пришлось перестраиваться. Но в «Авангарде» собраны такие мастера, что для них подобные вещи не составляют особого труда. Основной акцент, скорее, сделан на общую физическую готовность. От неё, особенно в овертаймах, будет зависеть многое.

«Салават» проспал первый период

На третий матч «Авангард» вышел без Дениса Зернова в составе. В прошлой игре центральный нападающий получил небольшое повреждение, да и результативностью хоккеист не блещет: «0+2» в 11 последних матчах, нулевой показатель полезности. Зато вернулся в состав Алексей Потапов. «Салават» же продолжает играть без Никиты Сошникова, который грустно наблюдал за игрой любимой команды с трибун «Уфы-Арены».



Если во второй встрече в Балашихе омичи откровенно проспали первый период, о чём сами говорили в микст-зоне, то в четверг всё получилось наоборот. Уфимцы начали слабо, пропустив в стартовой двадцатиминутке две шайбы. Сперва с пятака забил Шумаков, воспользовавшийся отличной передачей Семёнова, а затем первую шайбу в сезоне забросил капитан «Авангарда» Алексей Емелин. Кистевой бросок получился на загляденье.



Уфимцы усилиями первого легионерского звена могли забить в большинстве, но пробить Бобкова после удаления Макмиллана не вышло. Не слишком удачно проводил серию с омичами центральный нападающий Александр Бурмистров.



Звено Кугрышев — Бурмистров — Крикунов находилось на льду во время пяти последних голов «Авангарда» в равных составах. Напомним, в первой игре вместо Крикунова в звене Бурмистрова выступал Илья Баранов.

Бурмистров исправился, а Уфа выдала зеркальный период

Во втором периоде Бурмистров решил исправиться и сразу взялся за дело. Пашнин в средней зоне отобрал шайбу у Бека и разогнал атаку. Кугрышев сделал передачу в чужую зону — Александр немного продвинулся вперёд и с кистей бросил точно в угол ворот Бобкова. А ведь ранее Шумаков каким-то чудом не забил в упор уже в пустые ворота! При счёте 3:0 всё для «Салавата» могло закончиться.



Гости почему-то сбавили в активности, чем незамедлительно воспользовался «Салават», сравнявший счёт. «Ястребы» ошиблись в чужой зоне и пропустили контратаку. Жарков сделал передачу на левый край, Хохряков выкатился на ворота и послал шайбу мимо Бобкова.

У гостей тяжеловато выглядели Макмиллан и Емелин, у которых, судя по всему, были проблемы со здоровьем. Оба постоянно общались с врачом на лавке, а Алексей в одном из эпизодов неудачно влетел в борт.



2:2 – при таком счёте команды отправились на второй перерыв. Второй отрезок встречи полностью остался за юлаевцами. Обе команды радовали зрелищным хоккеем, смотреть на который сплошное удовольствие.

Финны из «Салавата» сделали результат

Логично, что третий период команды должны были начать аккуратно, постараться сыграть дисциплинированно. Цена каждой ошибки постепенно возрастала. Но в итоге уфимцам удалось забросить быструю шайбу. Ларсен с левого края сделал скидку на синюю линию, а Маннинен в касание мощнейшим броском вогнал шайбу под перекладину. Бобков не дотянулся, но справедливости ради отметим, что бросок у финна получился отличный.



Эпизодом позднее выстрелил другой финн – Хартикайнен. Теэму принял шайбу и с правого края с кистей бросил точно в верхний угол. Хартикайнен – настоящий кубковый игрок, который продолжил атаковать дальше. Финн на скорости вошёл в зону, сместился на левый край и резко бросил по центру — шайба после небольшого рикошета влетела в сетку. Боб Хартли не выдержал и заменил Бобкова на Гарипова.



Но какой же это «Салават», если у его болельщиков нет переживаний в концовке? Башкиров схлопотал две минуты, Широков в большинстве с правого края сделал передачу на пятак, а Макмиллан переправил шайбу в сетку. Комбинация разыграна словно по нотам.



К слову, Хартикайнен мог оформить хет-трик, но форвард не реализовал выход один на один – Гарипов выручил «ястребов». Хартли пошёл ва-банк, заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, но в итоге омичи пропустили в пустые ворота от Жаркова. 6:3 – победа «Салавата» и 2-1 в серии в пользу юлаевцев. Послезавтра команды проведут второй матч в Уфе.