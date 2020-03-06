Овечкин забил два, а Зибанеджад — пять! Матч года в НХЛ!

«Вашингтон» приехал в Нью-Йорк после обидного поражения от «Филадельфии», когда Иван Проворов и компания остановили лидеров «столичных», а капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин был крепко впечатан в борт своим соотечественником, что вызвало у него резкую реакцию. Для того, чтобы обезопасить от «лётчиков» своё лидерство в дивизионе, «Вашингтону» необходимо было выигрывать у «Рейнджерс», но команда Артемия Панарина имела свои планы на разыгрываемые два очка, поскольку шансы «синерубашечников» на плей-офф можно назвать пока вполне реальными.

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Сама игра в «Мэдисоне» получилась фантастической по накалу и уровню результативности, а российские хоккеисты, по традиции, были одними из главных героев.

Событий в этой встрече было столько, что при экономном расходовании вполне хватило бы на несколько матчей средней руки. В середине первого периода форвард «столичных» Карл Хагелин при поддержке защитника Дженсена и Ильи Ковальчука открыл счёт, но ожидаемого развития преимущества от «Вашингтона» не последовало. Гости остались в меньшинстве, чем воспользовалась связка Артемия Панарина и Мики Зибанеджада, восстановившая равновесие.

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После перерыва Зибанеджад вывел «рейнджеров» вперёд, на что ответил Илья Ковальчук. Эта шайба стала для Ильи десятой в сезоне и первой в форме «Вашингтона». Приехав на свою скамейку после взятия ворот, Ковальчук сиял как начищенный пятак, получая поздравления от партнёров.

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Обмен голами продолжился, и третий период команды начали при счёте 3:3. В заключительные двадцать минут зрители увидели перестрелку главных снайперов обеих команд — Зибанеджада и Александра Овечкина, который до заключительного отрезка основного времени находился в тени. Зибанеджад дважды выводил свою команду вперёд, на что ему каждый раз отвечал Овечкин, оформивший, таким образом, голевой дубль.

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Второй гол Овечкина стал его 47-й шайбой в сезоне, и за счёт этого он снова догнал лучшего снайпера регулярного чемпионата Давида Пастрняка. Кроме этого, он приблизился к Майку Гартнеру, который занимает седьмую строчку в списке лучших голеадоров всех времён.

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Однако в овертайме слово снова было за Зибанеджадом, который оформил пентатрик и принёс победу «Рейнджерс» в матче года. В нынешним сезоне ещё никто не забрасывал пять шайб в одном матче — предыдущим таким хоккеистом был Патрик Лайне, «отгрузивший» свои голы в ноябре 2018 года в ворота «Сент-Луиса».

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Овечкин против «Рейнджерс»: 35 голов в 59 матчах за карьеру.

Овечкин против Давида Пастрняка в сезоне-2019/2020: 47 голов против 47.

Овечкин против Майка Гартнера (7 место в списке снайперов): 705 против 708.

Зибанеджад забивал в самых разных ситуациях: дважды в большинстве, при игре шесть на пять (отложенный штраф), в равных полных составах и в овертайме при игре три на три. Победа остановила серию «Рейнджерс» из трёх поражений, а Мика по степени «огненности» вполне сравним с Овечкиным: после перерыва на Матч всех звёзд он забил 20 голов в 19 матчах.

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С точки зрения интриги и зрелищности это был настоящий матч года в НХЛ.