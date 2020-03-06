Сергачёв завалил здоровенного Уэбера в драке! Канадец хотел нокаутировать его одним ударом

«Тампа-Бэй Лайтнинг», одна из лучших команд Восточной конференции НХЛ, переживала не слишком удачные времена. После впечатляющей серии в 11 побед подряд, «молний» настиг кризис – 5 поражений в шести матчах. Кроме того, «Тампа» потеряла из-за травмы своего капитана Стивена Стэмкоса, что, разумеется, тоже негативно отразилось на команде. Лучший бомбардир «молний» Никита Кучеров старался и за себя, и за того парня, выдал мощную серию из 19(!) матчей подряд с набранными очками, но в последних играх это лишь раз помогло «Тампе» добиться положительного результата.

В НХЛ не знают, как остановить Кучерова! Он набирает очки в 19 матчах подряд Никита будет заменять Стэмкоса, пока тот восстанавливается после операции.

Впрочем, серия неудач практически не пошатнула позиций «Тампы» в таблице Востока, а домашний матч с «Монреалем» виделся отличной возможностью для выхода из кризиса.

Игра с «Канадиенс» стала получаться у «молний» уже с самого начала. Уже на 49-й секунде первого периода Виктор Хедман пробил Кэри Прайса после того, как его отличной передачей нашёл Кучеров.

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Это был юбилейный, пятидесятый в сезоне, результативный пас Никиты. По этому показателю в составе «Тампы» к нему никто не может приблизиться.

С развитием успеха «молнии» тянуть не стали — в середине стартового отрезка Алекс Киллорн сделал счёт 2:0, а вот следующей шайбы в матче пришлось ждать почти до конца второго периода. Это был третий гол «Тампы», и комбинация у хозяев получилась на загляденье. Кучеров из своей зоны бросил в прорыв по левому флангу Патрика Маруна, а сам полетел открываться на пятак (не заметив защитника «Монреаля» Бена Шьяро), где его и нашла своевременная и точная передача американца. Отличная «стеночка» от «молний»!

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Второй период матча принёс лишь одну заброшенную шайбу, но у болельщиков «хозяев» был ещё один повод выплеснуть эмоции в этом игровом отрезке. В одном из эпизодов команды устроили заварушку, итогом которой стал яркий спарринг на кулаках с участием Михаила Сергачёва и Ши Уэбера. Защитник «Тампы» провёл отличный бой с опытнейшим капитаном «Монреаля»: сначала Сергачёву удалось завалить здоровенного (193 см, 104 кг) канадца на лёд после неловкой попытки Уэбера нокаутировать россиянина с одного удара, а затем — Уэбер быстро поднялся на ноги — ещё и натянуть ему на голову игровой свитер. После драки Михаил всем видом показывал, что он не понял агрессии Уэбера, который был одноклубником Сергачёва в «Монреале» в дебютный сезон русского защитника в НХЛ, и канадец сам напросился.

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Вероятно, капитан «Монреаля» хотел как-то встряхнуть свою команду, но у него ничего не вышло. Как мы уже писали, Кучеров забил третий гол, а точку в матче за минуту с небольшим до конца основного времени поставил Хедман, оформивший дубль.

«Канадиенс» же так ни разу и не смогли пробить Андрея Василевского. Действующий обладатель «Везины» отразил все 32 броска и записал в свой актив очередной шатаут. «Тампа» одержала уверенную победу и увеличила свой отрыв от «Торонто» в Атлантическом дивизионе до 11 очков.