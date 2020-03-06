Три гола до 50! Овечкин снова лучший снайпер сезона НХЛ!

Матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» наверняка войдёт в число самых зрелищных игр в истории лиги. В этом нет никаких сомнений, учитывая, сколько различных событий произошло в отчётной игре.

«Синерубашечникам», при их незавидном турнирном положении на Востоке, ни в коем случае нельзя было проигрывать. Иначе шансы на попадание в плей-офф могли серьёзно упасть. В свою очередь «Вашингтон» находится в лидирующей группе, однако команда Тодда Рирдена выступает не так стабильно, как хотелось бы тренерскому штабу. Проблем у «столичных» тоже хватает.

Овечкин забил два, а Зибанеджад — пять! Матч года в НХЛ! Рекорды, ошибки и невероятная развязка — «Рейнджерс» и «Вашингтон» выдали матч-концерт с участием 8 россиян.

Матч изобиловал голевыми моментами. Кроме того, помимо шведа Мики Зибанеджада и его исторического пента-трика, ярко себя проявили российские игроки. У Ильи Ковальчука гол и две передачи, у Артемия Панарина три результативных паса, которыми можно любоваться ежеминутно. Две передачи у Павла Бучневича, а Александр Овечкин оформил дубль, на котором мы остановимся более подробно.

Эти два гола помогли одному из величайших форвардов в истории хоккея и восьмикратному обладателю «Мориса Ришара» достичь отметки в 47 шайб за сезон, а также покорить планку в 705 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего три игрока в истории лучшей лиги мира забивали столько же в возрасте от 34 лет и старше: Марк Мессье, Теэму Селянне и Джонни Бьюсик. До вечного рекорда Уэйна Гретцки, о котором нынче не говорит только ленивый, Овечкину осталось забросить 189 шайб. По заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ Александр приблизился и к Майку Гартнеру. У занимающего седьмое место легендарного канадца — 708 голов.

Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ

«Вчера я ошибся, и «Вашингтон» проиграл. Сегодня я снова ошибся в защите, потеряв своего защитника. Я должен играть лучше в защите, особенно когда это необходимо команде. Тренерский штаб выпускает меня туда, чтобы я приносил результат.

Если смотреть на весь матч, то наше звено сыграло не лучшим образом. Мы злимся из-за того, что сделали допустили много ошибок. Вне всяких сомнений, мы с Кузнецовым должны играть лучше. Это хороший и тяжёлый урок, который мы должны изучить», — рассказал Овечкин журналистам после игры.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Важно, что даже после проигранного матча Овечкин не ушёл со льда без личных достижений. Помимо гонки за Гретцки россиянин вышел в лидеры снайперской гонки регулярки НХЛ. Дубль в ворота «рейнджеров» помог Александру Великому сравняться с Давидом Пастрняком из «Бостона» (у обоих теперь по 47 шайб). Выше в списке снайперов именно капитан «Вашингтона», так как в его активе 66 матчей, а у чеха – 68.

Формально, если к концу сезона будет схожая ситуация, первым в списке будет именно Овечкин (меньшее количество проведённых игр), но по правилам НХЛ в случае равенства голов будет два приза – «Морис Ришар» вручат обоим форвардам.

Ниже в списке лучших снайперов расположились Остон Мэттьюс из «Торонто» (46 голов в 68 матчах) и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (43 гола в 68 играх). Так что конкуренция у Овечкина очень высокая – соперники не собираются сбавлять оборотов.

Безусловно, отметка в 50 шайб за сезон Овечкину точно покорится. Но хочется, чтобы Александр забил больше и завоевал свой девятый «Ришар» в карьере, а там и до десятого будет недалеко. Если уж бить рекорды, то все, какие только можно! Учитывая настырность, профессионализм и талант Александра Овечкина, он однозначно принесёт ещё массу положительных эмоций своим многочисленным поклонникам.