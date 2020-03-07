В прошлом сезоне Кучеров и Ко были неудержимы в регулярке, но с треском провалились в плей-офф. Такое не повторится.

«Тампа» не гремит победами, и это хорошо. Почему она ближе к Кубку Стэнли, чем раньше

На календаре уже весна, а, значит, совсем скоро начнётся одно из самых ожидаемых и непредсказуемых хоккейных событий – борьба за Кубок Стэнли. Настоящий фурор в прошлогоднем плей-офф произвели две команды: «Сент-Луис Блюз», взявший Кубок Стэнли, и «Тампа-Бэй Лайтнинг», вылетевшая в первом раунде. И если триумф «Сент-Луиса» был праздником для болельщиков, то поражение «Тампы» обернулось катастрофой. После того, как «Лайтнинг» повторили рекорд НХЛ по победам в регулярном сезоне (62 победы), почти все были уверены, что команда, если и не возьмёт кубок, то, как минимум, проведёт фантастический плей-офф. «Тампа» проиграла все четыре матча – Кубок Стэнли остался недосягаем.

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Год спустя болельщики снова замирают в ожидании – что же ждёт «молний» в этом плей-офф. Но «Тампа» уверяет: можете спать спокойно, история не повторится. И на это есть свои причины.

Моральный настрой

Почему в прошлом плей-офф команде не удалось зацепиться ни за одну игру – остаётся загадкой. Из наиболее явных причин – неспособность Джона Купера противостоять тактике Джона Тортореллы и неправильный моральный настрой команды. Да-да, не забывайте, хоккей – это не только и не столько тактическая, сколько психологическая игра. Десятки невероятных камбэков тому подтверждение.



Окрылённая своими успехами, прошлогодняя «Тампа» совсем не ожидала получить сопротивление от команды, «заскочившей» в плей-офф в последний момент. Это и сгубило «молний». Лидеры-рекордсмены неожиданно «исчезали» посреди игры, а стена-Василевский пропускал шайбу за шайбой, из-за чего закончил плей-офф с показателем 85.6% отражённых бросков.

В этом сезоне спускать с небес на землю «Тампу» не придётся. Как минимум потому, что команда изначально подходит к плей-оффу с большой осторожностью. Весь сезон «Тампа» то выдавала серии из 11 побед, то разгромно проигрывала командам «за чертой плей-офф».



На данный момент, среди 66 сыгранных матчей «Лайтнинг» уже проиграли 20. Для сравнения, в том сезоне среди 82 игр команда потерпела поражение лишь в 16. Более того, в последних шести матчах «молнии» пропустили 26 шайб, забросив при этом всего 16. Явный сигнал для Купера: надо внести коррективы в игру команды. И уж лучше все проблемы всплывут сейчас, чем это неожиданно произойдёт в плей-оффе.



Кроме того, не стоит забывать, что сейчас «Тампой» движет желание взять реванш за прошлогоднее поражение и доказать, что команда достойна победы в Кубе Стэнли. А как мы помним, «спортивная злость» — лучший мотиватор.

Тренерские решения Джона Купера

Перед прошлогодним плей-офф для всех было очевидно, что с нападением «Тампы» проиграть серию всухую невозможно. Год спустя вся лига знает – «невозможное возможно».



Очевидно, тренерский штаб усмотрел свою ошибку в том, что не смог правильно и вовремя скоординировать игру, и взялся за её исправление. Прежде всего вопросы были к нападению: суммарно за весь первый раунд плей-офф «Тампа» забросила 8 шайб (и пропустила 19), из них лишь две принадлежат Стэмкосу и Пойнту; Кучеров не забросил ни одной – а ведь это первая тройка нападения. Вместе с тем, и другие звенья команды не смогли изменить ход матчей. Практически все хоккеисты «Лайтнинг» завершили игру в плей-офф с отрицательными показателями полезности.

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Начало нового сезона ознаменовалось бесконечными перестановками. Одних игроков Джон Купер заставлял путешествовать из звена в звено, других – из «Сиракьюза» (прим. – фарм-клуб «Тампы») в основу и обратно. И даже полюбившееся многим болельщикам сочетание Стэмкос – Пойнт — Кучеров стало объектом экспериментов. Место Стэмкоса периодически занимал Палат, а сам капитан отправлялся во второе звено. Именно поэтому у «Тампы», фактически, до сих пор нет ни одной «железно сформированной» тройки нападения. И в этом есть большое преимущество: сейчас, когда из строя выбыли сразу три хоккеиста, Купер не растерялся и, перемешав звенья, добился результативной игры. Очевидно, если похожая ситуация произойдёт в плей-офф, у тренерского штаба будут «в запасе» пара вариантов.

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Изменения в составе

Один из важнейших событий стало подписание Кевина Шаттенкирка. «Лайтнинг» получили хорошего защитника с неплохим атакующим потенциалом. Прямо сейчас у Кевина один из лучших показателей полезности в команде («+23») и 33 очка в 66 играх. Пару Сергачёв — Шаттенкирк и вовсе можно назвать ключевой для обороны команды.

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Изменения затронули и линию вратарей. В течение сезона Василевский неоднократно спасал команду от провала — БрисБуа и Купер с облегчением вздыхали: «не зря переподписали». Другое дело – запасной вратарь. После обмена Луи Доминге в «Нью-Джерси», место бэкапа занял Кёртис Макэлинни. Из 17 игр, проведённых Кёртисом в этом сезоне, победными оказались лишь 8. Стоит учитывать, что в некоторых матчах Макэлинни приходилось отражать по 40 и более бросков, что несомненно, сказывалось на качестве игры. В прошлогоднем плей-офф Кёртис выступал за «Каролину Харрикейнз». В пяти играх вратарь отразил 119 из 128 бросков. Это дает надежду болельщикам «Тампы»: если Василевскому потребуется замена, Кёртис не подведёт.



Но, конечно же, самые важные изменения в составах происходят перед дедлайном. В этом году Жюльен БрисБуа оказался активным участником трейд-рынка. Так, состав команды пополнили Блэйк Коулман, Зак Богосян и Баркли Гудроу. О том, насколько выгодными оказались сделки, говорить рано. Пока на счету каждого хоккеиста по одной передаче (и одному очку соответственно). Кроме того, все трое имеют неплохие, с точки зрения потолка зарплат, контракты. Сам БрисБуа аргументировал свои действия так: Гудроу необходим «Тампе» как хороший силовой форвард, Коулман сможет разнообразить нападение, а Богосян станет неплохим партнёром для любого игрока защиты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Тампы-Бэй»

Сложности закаляют

Плей-офф подходит ближе — проблем становится больше. Начнем с того, что в списке травмированных «Тампы» находятся Ян Рутта, Райан Макдона и Стивен Стэмкос. Как скоро игроки вернутся в строй и смогут полноценно играть – неизвестно. Для Купера это возможность опробовать хоккеистов из АХЛ и понять, кто в экстренном случае сможет подстраховать команду в плей-офф.

По прогнозам специалистов, Стивен Стэмкос выбыл из строя на 6-8 недель. Один их ключевых игроков нападения, капитан команды получает травму прямо перед плей-офф – не ужас ли это?



Не ужас. Безусловно, Стэмкос – важный игрок для команды, но не единственный. В матче с «Калгари Флэймз» (вторая игра без Стэмкоса) команда показала, что сложности только сильнее закаляют её. «Тампа» не просто выиграла матч, но еще и дважды реализовала большинство, которое до этого не могла реализовать в течение нескольких матчей (0 из 10 попыток). Тем самым «Лайтнинг» доказали, что не боятся рисковать и подстраивать свою игру под обстоятельства — у такой команды есть все шансы на успешное выступление в плей-офф.



Взгляните ещё раз на «Тампу» в нынешнем сезоне. Это команда, которая, благодаря своему усердию, находится в пятёрке лидеров НХЛ, имеет одно из самых мощных нападений в лиге, не боится менять игру, давать шанс молодым хоккеистам. Да, сейчас «Тампа» не гремит победами, как в прошлом сезоне. Но будьте уверены, в этот раз «молнии» пойдут за Кубком до конца, чтобы, спустя 16 лет, снова поднять его над головой.