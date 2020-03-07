У Ничушкина 13 голов! После легендарной засухи он близок к личному рекорду

Знаменитая безголевая серия Валерия Ничушкина, которая длилась 91 матч и прервалась в ноябре 2019 года, уже давно стала историей. После той затянувшейся неудачи челябинский гигант обрёл себя, стал играть уверенно и принёс «Колорадо» немало пользы — Валерия называли даже одним из самых полезных хоккеистов лиги по соотношению цены и качества.
У «лавин» в целом дела тоже шли неплохо. До недавнего домашнего матча с «Анахаймом» денверцы радовались серии из семи побед подряд, а в той злосчастной игре с «Дакс» (3:4 ОТ) тоже вполне могли выиграть, и Ничушкин имел все шансы стать героем. Челябинец дважды за матч угодил в штангу, чем продлил безголевую серию до 8 игр. Это, конечно, не 91, но в отсутствие травмированных Рантанена и Кадри россиянин вполне мог воспользоваться ситуацией, чтобы получить дополнительные висты от тренерского штаба.
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На матч с «Ванкувером» главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар приготовил сюрприз для болельщиков — отправил в запас одного из лучших защитников команды Никиту Задорова. «Я просто строю игру на основе продуктивности, это даёт нам лучшие шансы на победу. Мы все видели, что Никита может играть лучше и дать команде больше», — сказал Беднар.
Сама игра получилась худшей для обороны «Колорадо» за долгое время и крайне неудачной для голкипера Павла Францоуза. В первом периоде «лавины» имели подавляющее преимущество по броскам, но к середине отрезка уступали с дефицитом в две шайбы.
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«Колорадо» встрепенулся во втором периоде, когда счёт уже был 3:1 в пользу «Кэнакс». Сначала Габриэль Ландеског сократил отставание, а затем Валерий Ничушкин отомстил за все свои попадания в штангу и организовал красивый, мощный гол, на скорости пройдя через половину площадки. Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко ничем не смог помочь своей команде, и Ничушкин вплотную приблизился к личному снайперскому рекорду, который составляет 14 голов. Валерий установил его в самый первый сезон в НХЛ, когда выступал ещё за «Даллас».
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«Помните, когда приглашали Ничушкина в «Колорадо», то говорили, что это сделка для пополнения глубины состава, и кто-то должен из-за этого пострадать? Сейчас Валерий может установить новый личный рекорд по голам», — восхитился Ничушкиным обозреватель The Athletic Райан Кларк.
В итоге, «лавины», у которых отсутствовали четыре из пяти лучших бомбардиров, уступили и прервали свою очковую серию, а Ничушкин, благодаря всезнающим североамериканским статистикам, вышел на 188-е место в истории «Колорадо» по набранным очкам.
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