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«Ванкувер» — «Колорадо» — 6:3 — обзор матча, Ничушкин забил 13-й гол в сезоне

Валерий Ничушкин
Максим Замятин
У Ничушкина 13 голов! После легендарной засухи он близок к личному рекорду
А Никита Задоров попал в немилость к тренеру.
Хоккей / НХЛ 0

Знаменитая безголевая серия Валерия Ничушкина, которая длилась 91 матч и прервалась в ноябре 2019 года, уже давно стала историей. После той затянувшейся неудачи челябинский гигант обрёл себя, стал играть уверенно и принёс «Колорадо» немало пользы — Валерия называли даже одним из самых полезных хоккеистов лиги по соотношению цены и качества.

У «лавин» в целом дела тоже шли неплохо. До недавнего домашнего матча с «Анахаймом» денверцы радовались серии из семи побед подряд, а в той злосчастной игре с «Дакс» (3:4 ОТ) тоже вполне могли выиграть, и Ничушкин имел все шансы стать героем. Челябинец дважды за матч угодил в штангу, чем продлил безголевую серию до 8 игр. Это, конечно, не 91, но в отсутствие травмированных Рантанена и Кадри россиянин вполне мог воспользоваться ситуацией, чтобы получить дополнительные висты от тренерского штаба.

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На матч с «Ванкувером» главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар приготовил сюрприз для болельщиков — отправил в запас одного из лучших защитников команды Никиту Задорова. «Я просто строю игру на основе продуктивности, это даёт нам лучшие шансы на победу. Мы все видели, что Никита может играть лучше и дать команде больше», — сказал Беднар.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стечер (Миллер, Эдлер) – 01:22' (5x5)   2:0 Миллер (Петтерссон, Тоффоли) – 12:29' (5x5)   2:1 Джонсон (Маккиннон, Ландеског) – 13:17' (5x5)   3:1 Макьюэн – 22:12' (5x5)   3:2 Ландеског (Маккиннон, Джонсон) – 23:23' (5x5)   3:3 Ничушкин (Ньето) – 28:04' (5x5)   4:3 Руссель (Годетт, Фантенберг) – 32:17' (5x5)   5:3 Макьюэн (Руссель, Годетт) – 56:43' (5x5)   6:3 Пирсон (Эрикссон, Танев) – 57:24' (en)

Сама игра получилась худшей для обороны «Колорадо» за долгое время и крайне неудачной для голкипера Павла Францоуза. В первом периоде «лавины» имели подавляющее преимущество по броскам, но к середине отрезка уступали с дефицитом в две шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Колорадо» встрепенулся во втором периоде, когда счёт уже был 3:1 в пользу «Кэнакс». Сначала Габриэль Ландеског сократил отставание, а затем Валерий Ничушкин отомстил за все свои попадания в штангу и организовал красивый, мощный гол, на скорости пройдя через половину площадки. Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко ничем не смог помочь своей команде, и Ничушкин вплотную приблизился к личному снайперскому рекорду, который составляет 14 голов. Валерий установил его в самый первый сезон в НХЛ, когда выступал ещё за «Даллас».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Помните, когда приглашали Ничушкина в «Колорадо», то говорили, что это сделка для пополнения глубины состава, и кто-то должен из-за этого пострадать? Сейчас Валерий может установить новый личный рекорд по голам», — восхитился Ничушкиным обозреватель The Athletic Райан Кларк.

В итоге, «лавины», у которых отсутствовали четыре из пяти лучших бомбардиров, уступили и прервали свою очковую серию, а Ничушкин, благодаря всезнающим североамериканским статистикам, вышел на 188-е место в истории «Колорадо» по набранным очкам.

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