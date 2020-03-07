«Витязь» 114 минут мучил СКА, но всё испортил Артюхин. Питер — в полуфинале Запада!

7 марта состоялся седьмой игровой день Кубка Гагарина – 2020. Он ознаменовался уверенной победой «Авангарда», вторым успехом «Барыса» в Магнитогорске, прорывом «Локомотива» и самым длинным матчем в нынешнем сезоне КХЛ.

У игроков «Магнитки» летом будут проблемы с трудоустройством?

«Металлург» после матчей в Нур-Султане вернулся в Магнитогорск в приподнятом настроении и чуть ли не с психологическим преимуществом. Подопечным Ильи Воробьёва удалось выиграть одну встречу в столице Казахстана, забил Мозякин, Кошечкин отыграл на ноль: могло показаться, что старые козыри уральцев по-прежнему актуальны. Но две домашние игры расставили всё по своим местам: нынешний «Металлург» попросту не способен за что-то бороться в плей-офф.

В четвёртой игре серии «Магнитка», которой обязательно нужно было побеждать, чтобы сравнять счёт в противостоянии, не спешила показывать какое-то стремление к достижению результата. Уральцы при домашних трибунах играли вяло и безынициативно в атаке, ждали ошибок «Барыса», но в итоге сами допустили несколько оплошностей, за что и поплатились пропущенными голами. Подопечных Андрея Скабелки такое течение игры вполне устраивало, они не форсировали события и спокойно довели матч до победы, а атака «Магнитки» не сумела забить хотя бы один гол.

«Магнитка» — всё? Один гол дома в серии с «Барысом» — это приговор Бессилие в атаке, ошибки в обороне, не работающее большинство. С такой игрой в плей-офф делать нечего.

Разумеется, рано говорить, что в этой серии всё закончено. Каким бы ни был проблемным нынешний «Металлург», но эта команда всё-таки способна добиться положительного результата, если матч складывается по нужному ей сценарию. То есть, если получается забить первыми, а затем «засушить» соперника, что и показала вторая встреча в Нур-Султане. Так что подождём с итогами серии как минимум до 9 марта, но пока необходимо отметить вот какой момент. Скучный и оборонительный стиль «Металлурга» связан не только с видением хоккея Ильи Воробьёва, но и с игрой ведущих форвардов «Магнитки» в этом сезоне. Звёзды клуба, которых летом на «жирные» контракты подписал Геннадий Величкин, иногда просто позорятся на льду, и не спешат преображаться в плей-офф.

Перед кубковыми матчами «Чемпионат» разговаривал с экспертом Леонидом Вайсфельдом, и тот предположил, что лидерам «Металлурга» будет тяжело найти работу в следующем сезоне, если в плей-офф они будут играть также, как в регулярке. Но прошло уже четыре матча, а весь выхлоп от Брэндона Козуна, Эрика О’Делла, Андрея Локтионова, Николая Кулёмина – 2 очка на четверых и ни одной заброшенной шайбы. Ненамного лучше выступают и Томаш Филиппи с Андреем Нестрашилом, которых в «Металлург» привёл уже сам Воробьёв. Летом практически у всех нападающих уральцев заканчиваются контракты, многие форварды станут неограниченно свободными агентами, но с таким сезоном, в котором они откровенно «шабашили», у них действительно будут проблемы с трудоустройством в серьёзные команды.

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«Авангард» не дал «Салавату» шанса на камбэк и довёл дело до разгрома. Но в серии всё только начинается

«Авангард» в четвёртой игре серии уверенно разобрался с «Салаватом» в Уфе, но нельзя сказать, что этот матч кардинально отличался от позавчерашней игры в столице Башкортостана. Точно так же «ястребы» забили быстрый гол, не стали тянуть и со вторым. Разница была лишь в том, что в этот раз на первый перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу омичей, но ключевой момент не в этом.

«Авангард» не допустил грубых индивидуальных ошибок во втором периоде, был надёжен Бобков, и «ястребы» просто не дали «Салавату» зажечься, да ещё и вовремя забили «похоронные» четвёртый и пятый голы. Как знать, не повторился ли бы этот сценарий (не по счёту, а по сути) в третьей игре серии, если бы не промах Шумакова, да глупый обрез Бека в средней зоне, приведший к голу Бурмистрова?

«Салават» трудно остановить, когда уфимцы играют на кураже, но почему-то в домашних играх этой серии их нужно подталкивать к такому состоянию, и, как мы видим, не всегда с такой задачей справляются родные трибуны. Немного удивительно, что уфимцы, сыграв мощный второй матч в Балашихе, отошли от тактики постоянного давления и сверхактивного движения по всей площадке, а снова стали играть от соперника. В третьем матче серии прокатило, получился блестящий камбэк, но сегодня «Авангард» сыграл гораздо строже, у «ястребов» получилось лучше реализовывать моменты, и результат для «Салавата» оказался печальным.

«Салават» почувствовал себя фаворитом серии. К середине матча его громили 5:0 «Авангард» уверенно разобрался с уфимцами и сравнял счёт в противостоянии.

Но счёт в серии стал 2-2, здесь всё только начинается. Может показаться, что в этом противостоянии всё зависит от «Авангарда», но это не совсем так. Команда Николая Цулыгина вполне способна сама навязывать свою игру сопернику и доставлять «Авангарду» серьёзные неудобства (как это было в матче №2), только непонятно, почему «Салават» далеко не всегда пользуется этой возможностью. А выжидательная стратегия вряд ли приведёт уфимцев к успеху в этой серии, ведь «Авангард» уже успел понять, насколько велика цена ошибки в матчах с «юлаевцами», и теперь будет действовать с утроенной концентрацией.

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«Локомотив» многие уже отправили в отпуск, но ярославцы ещё повоюют

«Локомотив» «горел» в серии «Йокериту» со счётом 0-3 и, казалось, был безнадёжен. Дырявая защита, слабая игра вратарей, полное бессилие в атаке и какое-то общее состояние обречённости. Самое удивительное, что ничего из этого не изменилось и после переезда противостояния в Ярославль: «Локомотив» безвольно проиграл 0:3 и практически убил последнюю интригу в этой серии.

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На фоне такого Ярославля «Йокерит» выглядел просто машиной, но всё-таки трудно было поверить, что финны возьмут серию в четырёх матчах. Были ведь у «Локомотива» сильные игры в регулярке (и с тем же «Йокеритом»), да и в составе у ярославцев немало мастеров, способных выиграть хоть одну встречу в плей-офф. И второй поединок на «Арене-2000» принёс долгожданную радость болельщикам «железнодорожников»!

В этой встрече «Локомотив» вновь долго не мог забить, да ещё и пропустил от Анттилы в конце первого периода. Но в середине матча ярославцев прорвало. Черепанов сравнял счёт, Каюмов вывел хозяев вперёд, а в начале третьего отрезка Аверин забросил третью шайбу. Тут-то «Локомотив» и поймал долгожданный кураж, почувствовал, наконец, истинные эмоции плей-офф. У ярославцев проходили хорошие комбинации, получалось держать шайбу, подолгу атаковать – эти опции были практически недоступны «Локомотиву» в предыдущих играх.

«Йокерит» тоже не сдавался, боролся до последнего. Но после шайбы Регина «шуты» почти сразу пропустили в двойном меньшинстве от Да Косты, а гол Хаапалы случился слишком поздно. На последних секундах основного времени «Йокерит» создал опаснейший момент и едва не перевёл встречу в овертайм, но «Локомотив» выстоял и впервые победил в этом плей-офф. Любопытно, как эта игра отразится на ходе серии: поймает ли «Локомотив» нужную волну (прежде всего, психологически) и не собьёт ли это поражение настройки «Йокерита»? Увидим послезавтра в Хельсинки, но что-то подсказывает, что избиения «Локомотива», как в двух первых матчах, там не будет и в помине.

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«Витязь» заставил СКА играть 3 овертайма, но Подольск приговорило удаление Артюхина

От поединка в Подольске вряд ли можно было ждать интриги и интереса. СКА на протяжении трёх матчей уверенно разбирался со своим фактическим фарм-клубом (пусть никого не смущает счёт второй игры) и должен был сегодня оформлять путёвку в полуфинал Запада. Но «Витязь» показал, что у него есть гордость и неожиданно для всех зацепился за результат.

Подольчане пропустили на первой же минуте игры от Антона Белова, но не позволили СКА повторить сценарий прошлой встречи в Подмосковье. «Витязь» держал оборону, великолепный матч провёл Илья Ежов, а под занавес первого периода Вилле Лаюнен реализовал большинство, сравняв счёт. Дальше – больше. На старте третьего игрового отрезка Алексей Макеев вывел «Витязь» вперёд, и в воздухе запахло сенсацией и первой в истории подмосковного клуба победой в матче плей-офф. Но Сергей Плотников через 10 минут опустил «Витязь» с небес на землю, однако кто бы мог предположить, что следующей шайбы в этой встрече придётся ждать более часа игрового времени?!

Да, «Витязь» и СКА ушли в длинный овертайм, остановившись только на 114-й минуте – это пятый по продолжительности матч в истории КХЛ. Петербуржцы в дополнительное время были активнее и гораздо ближе к победе, но «Витязю» удавалось цепляться за сезон, мучить и выматывать соперника и рассчитывать на то, что рано или поздно появится верный шанс для взятия ворот Хелльберга. Однако всё испортил Евгений Артюхин. Некогда главный силовик КХЛ, экс-игрок СКА, полностью пропустивший прошлый сезон и растворившийся в нынешнем, стал антигероем матча для «Витязя». Артюхин в центре площадки в безобидной ситуации буквально снёс Бенгтссона, и сам же швед чуть позже наказал форварда подольчан за грубость, вколотив шайбу в ворота Ежова мощным щелчком от синей линии.

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На Артюхина, Ежова, Михаила Кравеца и других представителей «Витязя» после игры было больно смотреть – все усилия оказались напрасными и не принесли подольчанам долгожданной кубковой победы. Но болельщики на арене стоя аплодировали своим любимцам, и они заслужили такую реакцию. Мы помним, как здорово «Витязь» начал регулярку, а затем вовсе не по спортивным причинам скатился к границе кубковой восьмёрки, и попал в плей-офф на своего же палача.

СКА забрал из Подольска лучшего легионера. «Витязю» вновь указали на его место В Санкт-Петербурге решили, что Миро Аалтонен им нужнее.

Эта серия не могла закончиться по-другому, СКА первым выходит в следующий раунд Кубка Гагарина и ждёт своего соперника по полуфиналу Запада.

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