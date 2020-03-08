Русские из «Вашингтона» решили перебить «Питтсбург»! Овечкин и Ковальчук никого не жалели

Вместе с Кузнецовым они провели 15 силовых приёмов за матч. Больше всех досталось Таневу, в которого врезался Ковальчук.

«Вашингтон» после поражения «Рейнджерс» был взбешён. Игроки сокрушались, что сами стреляют себе в ногу, хватая удаления. Тренер Тодд Рирден костерил всю команду, по чём свет стоит. «Столичным» самое время выходить из спада и наращивать темп, готовясь к плей-офф.

«Мы злимся из-за этих ошибок». Овечкин критикует себя, а Рирден — весь «Вашингтон» Спад «столичных» продолжается. «Рейнджерс» показали им, с каким настроем надо выходить на матч.

«Этот матч вызывает ажиотаж и в России, и в Америке. Я думаю, это ещё с 2006 года, когда Кросби с Овечкиным пришли в лигу. И этот интерес с каждым годом только подогревался. Интересно, когда две хоккейные страны наблюдают за этим матчем, и, конечно, ни один матч не обходится без красивых голов, без драк, без борьбы. Я знаю, что в России многие болеют за «Вашингтон», многие болеют за «Питтсбург», и, я думаю, мы покажем красивый интересный хоккей. Мы понимаем, насколько важен каждый матч между этими командами. Я стараюсь тоже настроиться против «Вашингтона», когда собираются лучшие игроки — не только Овечкин и Кросби, там и Бекстрём, и Кузнецов, и Карлсон. Каждый настраивается чуть-чуть посерьёзнее, чем, может быть, на какой-то другой матч. В этой игре я стараюсь выкладываться на 110 процентов», — говорил перед игрой нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

«Вашингтон» направил злость в нужное русло

«Питтсбург» сам по себе – отличный раздражитель, а уж в такой ситуации и подавно. Порядочно разозлившись, «кэпс» направили эмоции в нужное русло и провели идеальный первый период. Вышли заряженными и задавили «пингвинов» в прямом и переносном смысле. В атаке зажигало четвёртое звено – Ник Дауд открыл счёт после простого заброса и последовавшей за ним быстрой комбинации.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

У «Питтсбурга» был отличный шанс сравнять счёт, но за почти полторы минуты в формате «три на пять» хозяева не создали практически ничего, кроме момента Кросби. Правда, он был убойнейшим, но капитан «пингвинов» умудрился промахнуться по пустым воротам, пусть и бросал с острого угла.

Затем последовали два быстрых гола – сначала Никлас Бекстрём прервал 10-матчевую безголевую серию, а вскоре четвёртое звено сделало счёт 3:0, Рихард Паник завершил атаку точным броском, когда Мэтт Мюррей уже был отыгран. Евгений Малкин в этой ситуации сыграл не лучшим образом, не подстраховал Летанга, который подключился к атаке, и не успел в оборону.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Мощный силовой Ковальчука

Во втором периоде был заметен Илья Ковальчук, который не раз оказывался на острие атаки, но по большей части бросал мимо. Недавно он рассказывал, что только привыкает к новой системе игры, но взаимодействие с партнёрами в третьем звене было видно невооружённым глазом. Зато Илья отметился эффектным силовым приёмом против Брэндона Танева. Не отставали и его партнёры – всего «Вашингтон» провёл 45 хитов (против 26 у «Питтсбурга») – Овечкин отметился семью силовыми, Кузнецов и Ковальчук сделали по четыре хита.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Ковальчук: я знал многих из «Вашингтона», но всё равно нужно привыкать к игровой системе

Неготовность «Питтсбурга» к игре ярко проявилась и в концовке периода, когда «Вашингтон» сбавил обороты и стал пропускать контратаки. Правда, в один из самых опасных моментов великолепно сыграл Евгений Кузнецов. Сначала быстрее всех бежал в оборону, а затем помог Брэйдену Холтби, рукой вытолкнув шайбу из площади ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Страсти, вроде бы, закипали, но если в матче между командами, который был пару недель назад, тот же Малкин подрался с Брендоном Диллоном, то сегодня дальше стычек и зацепов исподтишка дело не зашло. Даже перед перерывом, когда Малкин взял Джона Карлсона в захват клюшкой, всё это сопровождалось улыбками.

Попытка камбэка «Питтсбурга»

Понятно, почему «Вашингтон» был в прекрасном настроении – команда почувствовала уверенность и третий период начала с гола в меньшинстве – Дауд сделал дубль. И только после этого «Питтсбург» пустился в погоню. Сначала Кросби не позволил Холтби уйти «сухим», материализовавшись на пятачке точно под передачу Конора Шири. Тогда ещё казалось, что подниматься на камбэк уже слишком поздно.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Чтобы возвращаться в игру, хозяевам надо было не только резко собраться самим, но и сбить потрясающий настрой «Вашингтона». С первой частью «Питтсбург» справился отлично – Евгений Малкин забил 22-й гол в сезоне, реализовав большинство. Со второй частью справиться не получилось, потому что уже в следующей смене дающие надежду 2:4 превратились в 2:5, постарался Ти Джей Оши.

«Питтсбург» проиграл, но Малкин был прав, и не зря зрители по обе стороны океана так любят это противостояние. Неважно, какой счёт, неважно, в каких формах находятся команды, и что происходит на льду, каждая игра – это яркое представление. И эти соперники могут встретиться уже даже не во втором, а в первом раунде плей-офф. Можно не сомневаться, борта в этой серии будут трещать.