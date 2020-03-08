«Я должен найти смысл играть дальше». 48-летний Ягр может закончить с хоккеем

Яромир Ягр – живая легенда мирового хоккея, и один из самых долгоиграющих хоккеистов за всю историю. Когда великий чех во второй раз приехал играть в «Авангард» в 2008 году, то казалось, что его карьера подходит к концу, но Яромир на своём примере доказал, что преданность к любимому делу и высочайшее мастерство могут позволить играть на ледовой площадке бесконечно долго.

15 лет назад Ягр впервые приехал в Россию. Простыл в Омске, устроил шоу в Москве Вспоминаем первую неделю великого чеха в «Авангарде».

После трёх сезонов в Омске, Ягр отправился в НХЛ в 39-летнем возрасте, и смог провести ещё шесть лет в лучшей лиге мира на высоком уровне, неизменно набирая не менее 40 очков в регулярке, а также едва не выиграл свой третий Кубок Стэнли в составе «Бостона» — 2013.

В 45 лет Яромир заключил свой последний контракт в НХЛ с «Калгари», но провёл за «огоньков» Ягр лишь 22 матча. Стало понятно, что даже такой уникальный спортсмен в столь почтенном для хоккеиста возрасте уже не может тянуть уровень одной из самых динамичных лиг мирового спорта. Чеха, всегда славившегося своим железным здоровьем, настигли травмы, и в январе, после прохождения процедуры драфта отказов, Ягр покинул НХЛ.

Ягр: сезон в НХЛ сложился совсем не так, как мы хотели с «Калгари»

Но он и не думал заканчивать с хоккеем! В Чехии его ждал «Кладно», клуб первого дивизиона местного чемпионата, которым Ягр владел с 2011 года. Это команда из родного города Яромира, в ней он начинал свою карьеру в 1988 году, а по прошествии почти трёх десятков лет он вернулся туда, чтобы своими деньгами и опытом помочь клубу выбраться в элиту чешского хоккея.

Фото: hc-kladno.cz

Ягр, как мы знаем, не ограничился управленческой ролью и стал полноценным нападающим «Кладно». И он ведь не просто находился на льду в роли ожившего экспоната хоккейного музея – Яромир продолжал быть супербомбардиром даже на пятом десятке. Например, в своей первой после возвращения в Чехию игре Ягр набрал три очка.

Назад в 90-е. Ягр и Недвед вернулись и поставили на уши всю Чехию Не зря Недвед возобновил карьеру. Вместе с Ягром они устроили шоу на матче во второй чешской лиге и набрали пять очков на двоих.

При этом возраст всё-таки давал о себе знать, и Яромир продолжал бороться с травмами, которые не позволяли ему играть в каждом матче чешской регулярки. Точнее так: Ягр выходил на лёд только тогда, когда чувствовал, что он полностью готов помочь команде. Он вообще адекватно относился к себе, и не хотел просто занимать место более молодого игрока в составе. Плюс, Яромир работал на благо «Кладно», уже как владелец.

За предыдущие два сезона Ягр сыграл в чемпионате Чехии не так много матчей, у него был годичный перерыв в официальных матчах, но к плей-офф прошлого чемпионата он подошёл в великолепной форме, и сумел сделать то, ради чего и пришёл в «Кладно» — вывел клуб в чешскую экстралигу. Он забивал шедевры из прошлого, делал покер в решающей игре, а всего в 11 матчах квалификации набрал 13 (10+3) очков. И это в 47 лет!

Яромир Ягр забросил 4 шайбы и помог «Кладно» вернуться в элиту чешского хоккея

Легендарный хоккеист вернул «Кладно» в элиту чешского хоккея спустя пять лет, но, как вы понимаете, Ягр на этом не остановился. «Пока у меня есть здоровье, хочу играть постоянно. Не буду загадывать, но сейчас я чувствую себя готовым играть на высоком уровне», — говорил Яромир летом 2019-го в преддверии своего 30-го профессионального сезона. Кстати, в то межсезонье Ягру удалось за месяц сбросить вес со 121 до 114 килограмм и привести себя в форму – его любовь и преданность к хоккею была безгранична.

Ягр забивает в 47 лет! Этот мужик хочет играть в хоккей до конца своих дней Первый и последний гол легендарного чеха разделил 31 год. И он побьёт ещё не один рекорд.

У Яромира была красивая и достойная уважения история. Он провёл первый полноценный сезон за «Кладно» после возвращения в Чехию, набрал 29 (15+14) очков в 38 матчах регулярки, и сыграл в пяти десятилетиях, повторив рекорд Горди Хоу.

Вечно молодой. Яромир Ягр сыграл в пяти десятилетиях и повторил рекорд Горди Хоу Ему скоро 48, а он продолжает тащить «Кладно». Вернулся после травмы и набрал четыре очка в принципиальном противостоянии.

Но, кажется, что у этой истории будет грустный финал. Несмотря на старания Ягра, «Кладно» занял последнее место в Экстралиге, и следующий год клуб вновь будет вынужден начать в первом дивизионе. Команда Яромира боролась за последнего за место в элите, но всё решил заключительный матч регулярки с клубом «Литвинов». Перед этой игрой у команд, занимавших последние места в таблице, было одинаковое количество очков. Это была настоящая битва за выживание, и «Кладно» её проиграл. Поражение 2:6, а у Ягра в этой встрече – лишь двухминутное удаление за грубость.

Фото: hc-kladno.cz

«Мы получили шанс на спасение в последнем туре, но, к сожалению, мы его не использовали. Это было психологически и физически гораздо более сложное испытание, чем любой матч плей-офф. Сравнил бы это с битвой гладиаторов, в которой один должен умереть. Как минимум, на год. Когда вы играете в плей-офф и проигрываете седьмой матч в серии, то это, конечно, печально, но на следующий год снова будет шанс. Здесь уже никаких шансов нет», — говорил расстроенный Ягр после матча.

Великий чех признался, что никогда не думал, что в таком возрасте ему придётся играть в столь важном поединке. «Не ожидал, что придётся сыграть в подобном ключевом матче в 48 лет. Ответственность перед клубом, нашими болельщиками и спонсорами огромная, я должен делать свою работу. Сейчас не знаю, что будет дальше. Подниматься вверх сложно, в прошлый раз нам потребовалось пять лет. Это действительно нелегко, как и удержаться в Экстралиге», — размышлял Ягр.

После поражения от «Литвинова» Яромир отметил, что не оно стало причиной вылета «Кладно» из Экстралиги. «Я сказал парням, что я горжусь ими. Мы до последнего боролись за право остаться в Экстралиге, а перед сезоном даже на это нам давали немного шансов. Это урок для всех, и это ужасно тяжело. Кто занимался спортом, тот знает, что победные серии и серии поражений – это как снежный ком, который нельзя остановить. («Кладно» на финише регулярки сначала проиграл 11 матчей подряд, а затем выиграл 3 встречи и получил шанс побороться за выживание – прим. «Чемпионат»). Когда я слышу, как некоторые специалисты говорят: «Как можно было проиграть одиннадцать матчей подряд!», мне становится смешно. Это спорт, нельзя просто ткнуть друг в друга пальцами и решить, что вот сейчас мы начнём трудиться. Это так не работает. Мы вылетели в первый дивизион не из-за матча с «Литвиновым», мы проиграли где-то в другом месте. Мы не выиграли много матчей на своей площадке, которая на протяжении всего сезона была нашим преимуществом. Но вдруг во время этой серии неудач мы уступили командам, с которыми мы дрались за выживание. Конечно, после битвы каждый мнит себя генералом, но, повторюсь, мы проиграли не сегодня, а во время той серии из 11 матчей», — грустно анализировал Ягр итоги сезона.

На Ягра после этого поражения было тяжело смотреть, и хочется только посочувствовать легендарному хоккеисту. Знаете, если бы про Яромира сняли фильм (когда-нибудь это, конечно, произойдёт), то финал художественной киноленты точно был бы иным. Там бы всё закончилось, когда Ягр в 47 лет вывел свою родную команду на высший уровень местного чемпионата.

Но в реальной жизни Ягр пошёл дальше, у него наверняка была цель сделать свою команду лучшей в Чехии, стать чемпионом. Поэтому он продолжил играть, прекрасно понимая, что на уровне Экстралиге «Кладно» пригодится его талант и мастерство, актуальные даже в 48 лет. Теперь Ягр потерпел чувствительное поражение, но даже сейчас у него, кажется, не поворачивается язык сказать о завершении карьеры. Потому что он ещё не наигрался.

«Я действительно не знаю, буду ли я продолжать карьеру. Я очень люблю хоккей, но знаю, что год от года эта игра становится всё более требовательной. Я привык к тому, что ключевые матчи я могу играть гораздо лучше, чем в этот раз. Я не помог выиграть. В этой ситуации вкус к хоккею, конечно, меньше, чем десять лет назад, это естественный процесс. Всё зависит от того, найду ли я смысл продолжать дальше играть в чешской лиге. Посмотрим», — заявил Ягр.

Яромиру не так давно исполнилось 48 лет, но он не раз говорил, что хотел бы играть до конца своих дней. Это уникальный спортсмен, которому трудно остановиться не из-за жажды наживы или славы, а просто потому, что он отдал всю жизнь любимому делу, и не готов просто взять и расстаться с ним. Наверняка Ягру предстоит тяжёлое лето и много раздумий о своей дальнейшей судьбе игрока. Но что-то подсказывает, что хоккей ещё не отпустил Яромира, и в следующем сезоне он возглавит новый поход «Кладно» за путёвкой в Экстралигу.