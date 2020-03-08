Драки, шесть голов и первая шайба Дацюка. «Автомобилист» ожил в плей-офф

Пара «Автомобилист» — «Сибирь» даёт нам то, за отсутствие чего постоянно критикуют КХЛ – лидерство в серии команды нижнего посева. В теории, при столкновении четвёртого и пятого мест Востока преимущество сибиряков не должно казаться чем-то сенсационным. Но ожидал ли кто-нибудь, что команда с одной из лучших атак в лиге уже после трёх матчей будет на пороге армагеддона?

41-летний Дацюк забросил первую шайбу в Кубке Гагарина — 2020

За три матча Андрей Мартемьянов так и не нашёл то, за счёт чего можно переиграть Николая Заварухина. Бесконечные атаки сходу уральцев против хорошо организованной, но не идеальной обороны «Сибири» не работают, а играть в позиционку «Автомобилист» и вовсе не умеет. Тренерский штаб «Автомобилиста» слепо верит в эффективность своей системы, а на последней пресс-конференции Мартемьянов нервно посоветовал обратиться журналистам к статистике, доказывающей, что подавляющее большинство шайб забивается именно после атак сходу. Прошлогодняя серия с Уфой уральцев ничему не научила. А зря. С другой стороны, кто из защитников «Автомобилиста» способен поддерживать карусель в чужой зоне? Батыршин? Мамкин? Такого набора подвижных оборонцев, как у «Сибири», у Мартемьянова и близко нет. Отсутствие позиционной атаки – только одна из причин провала. Ужасная реализация и пассивность легионеров – вот, пожалуй, две другие проблемы «Автомобилиста».

Если первые два матча в Екатеринбурге были похоже на эдакий артхаус, прелесть которого разглядеть смогли не многие, то первая встреча в Новосибирске выдалась эталонным голливудским боевичком с заявкой на самый яркий матч первого раунда. Новосибирцы, по сравнению с выездом, невольно поменяли игровую модель. Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин позавчера обмолвился, что тренерский штаб просил команду сыграть от обороны, но полететь вперёд заставили трибуны. Слукавил лидер новосибирцев или нет, но к тому, что команда Заварухина сыграет намного смелее «Автомобилист» оказался не готов.

«Автомобилист» с возвращением Голышева впервые в серии поменял тройки

Проиграв третью игру, «Автомобилист», возможно, отдал самый важный матч в сезоне. В КХЛ только одна команда выигрывала серию, вернувшись с 0-3. Но Вячеслава Быкова у клуба с берегов Исети нет. Также, как и не было особых вариантов встряхнуть команду перед четвёртым матчем в Новосибирске. Из позитивного у «Авто» была только одна вещь – они всё-таки узнали, что Сятери, оказывается, можно забивать.

«Сибирь» перед вторым домашним матчем снова отправила одного защитника в ротацию: вернулся в третью пару Хабаров, отправился отдыхать Морозов. Не решился Заварухин и убирать из рамки Харри Сятери, который за три игры отразил больше ста бросков.

У Мартемьянова вариантов перекроить состав было не так много. Возвращение в состав Голышева и Бодрова, пропустивших концовку регулярки и не сыгравших в плей-офф ни минуты, состоялось скорее от безысходности. То, что Голышев так и не попал в заявку на ключевой третий матч серии было индикатором того, что к кубковым скоростям лидер уральцев не готов. Гости впервые поменяли пятёрки. В третье звено спустился Мэйсек — главный «призрак» уральцев этой серии. Его место в первой тройке занял Секстон. Вернувшийся Голышев отправился во второе сочетание, заменив Литовченко и подвинул Дацюка в центр. На бумаге звено постаревшего Волшебника смотрелось убойно.

Матч начался с размена Пуустинен – Секстон. Новосибирский кошмар Коваржа уже в первой атаке мог открывать счёт после плотного кистевого, но не попал в створ. Уже спустя несколько секунд Секстон улетел один на один с вратарём, но переиграть Сятери не сумел. Сумасбродное начало будто плавно перетекло из концовки прошлой игры. Подавляющее число голевых моментов и у сибиряков, и у уральцев генерировали первые тройки. Ближе к концу первой двадцатиминутки ЛДС «Сибирь» подверг массовой экзекуции Никиту Трямкина, чересчур активно сыгравшего на своём пятаке против Шашкова. Забитая арена сопровождала гулом каждое прикосновение защитника-великана к шайбе. До этого подобной «чести» в столице Сибири удостаивался только Илья Никулин, во время знаковой серии с «Ак Барсом». Убойный первый период голами так и не порадовал.

К «Автомобилисту» вернулся инстинкт убийцы

Перевести количество в качество «Автомобилист» смог уже на первой минуте второго периода и после шайбы Белоусова повёл по ходу игры впервые в серии. У 18-го номера гостей не получился бросок из-под Алексеева, но уже вторым темпом нападающий уральцев с неудобной переиграл Сятери.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После заброшенной шайбы «Автомобилист» сделал то, что не сумел в прошлой игре – полетел добивать «Сибирь» на кураже. Голышев объехал ворота хозяев и выдал идеальный пас под щелчок Мамкину, а Дацюк, впервые забивший в нынешнем плей-офф, спокойно подправил шайбу на пятаке. Закрытый на пятаке Сятери поделать с подставлением ничего не смог. Заварухин взял челлендж на положение «вне игры», но судьи мгновенно превратили его в две минуты большинства для гостей – никакого офсайда не было и в помине. «Сибирь» посыпалась, а после шайбы Холланда болельщики увидели на льду Алексея Красикова. У «Автомобилиста» словно по щелчку пальцев проснулся инстинкт убийцы. Взятым вхолостую запросом «Сибирь» похоронила сама себя. Три шайбы за шесть минут стали приговором.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» КХЛ.

Помочь «Сибири» вернуться в игру и отменить бронь на билеты в Екатеринбург могла драка, которую устроил в середине периода Яковлев, схлестнувшийся с Секстоном, но заставить партнёров завестись это не получилось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Легионеры «Автомобилиста» напомнили о том за, что получили свои контракты

Зато хозяевам подсобил Рафаэль Батыршин, сфоливший в углу на вчерашнем эмхаэловце Михаиле Ромаеве. «Сибири», как и «Автомобилисту», хватило первой же попытки, чтобы реализовать лишнего. Коварж отразил перед собой бросок Руохомаа, но Романцев, сыгравший на добивании на пятаке, вернул матчу интригу за три минуты до конца второго периода.

Новосибирцы ровно также, как и второй период, начали третий — с пропущенной шайбы. Защитники «Сибири» провалились в средней зоне и легионерский дуэт «Автомобилиста» Холланд – Секстон, выкатившийся два в одного защитника, просто разорвал Логинова и Красикова, сделав заявку на лучший гол этого плей-офф. Просто посмотрите на то, какую гениальную передачу отдал Дэн!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После этого «Сибирь» вновь получила большинство и шанс вернуться в игру, но теперь слать проклятия в адрес голкипера соперника пришлось новосибирским болельщикам – Коварж вовремя подтаскивал уральцев и не давал шансов даже на добивании. Хозяевам пришлось ощутить себя в шкуре «Автомобилиста» образца домашних матчей и в концовке игра свалилась в постоянные стычки, одна из которых переросла в драку Бодрова с Ермаковым.

Окончательно отправил «Сибирь» готовиться к выезду Максим Березин, зарядивший от синей сразу же после выигранного вбрасывания – 5:1 в пользу гостей.

«Автомобилист» достаточно легко разгромил «Сибирь» во второй выездной игре и как минимум на один матч вернул серию в столицу Урала. Лидеры Андрея Мартемьянова сделали то, что и должны были – начали вытаскивать команду из ямы и биться за своего тренера. Сегодня они вышли на лёд умирать. Неужели люди, вывесившие до начала этой встречи на фасаде КРК «Уралец» анонс пятой игры в Екатеринбурге, что-то знали?