Стычка стенку на стенку! «Спартак» и «Динамо» зарубились после финальной сирены

ЦСКА и «Ак Барс» оформили выход в следующий раунд, а «Автомобилист» обыграл «Сибирь» и вернулся в серию.

8 марта состоялся восьмой игровой день Кубка Гагарина – 2020. Лучшие команды конференций в регулярном чемпионате одновременно оформили выход в следующий раунд – ЦСКА справился за четыре матча с «Торпедо», а «Ак Барс» — с «Нефтехимиком». «Автомобилист» провёл яркий матч и зацепился за серию с «Сибирью», а «Спартак» сравнял счёт в противостоянии с «Динамо».

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«Автомобилист» ещё повоюет

«Автомобилист» вхолостую откатал два домашних матча в начале серии, три раза догонял, но так и не смог обогнать «Сибирь» в третьей игре и подступил к краю пропасти. И только в этот момент команда поняла, что нужно оставить на площадке всё, что есть, потому что в противном случае ждёт не только отпуск, но и позор.

Психологическим подспорьем для команды Андрея Мартемьянова должно было стать возвращение в строй травмированных Анатолия Голышева и Дениса Бодрова. Пошёл тренер и на перестановки в звеньях, которые в итоги сработали. Две ведущие тройки выдали матч-концерт – филигранно разыгрывали в большинстве, забивали с позиционных и быстрых атак. Наконец-то сыграли так, как от них ждали. Здорово сыграл и 41-летний Павел Дацюк, забросивший свою первую шайбу в нынешнем плей-офф.

«Сибирь» к такому была не готова. Получив три шайбы за первые семь минут второго периода, хозяева пытались завести себя драками и стычками, но ограничились лишь одним голом. Времени отыграться было ещё много, но Дэн Секстон в начале третьего периода поставил в этом матче жирную точку, а затем Максим Березин закрепил результат. Пятому матчу в серии быть, только не слишком ли поздно «Автомобилист» начал что-то менять?

Счёт в серии: 3-1 в пользу «Сибири»

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Знарок сравнивает счёт, матч «Спартака» и «Динамо» заканчивается стычкой стенка на стенку

Пожалуй, единственная серия, в которой фраза «домашняя площадка» что-то да значит. «Динамо» выиграло первые два матча на своём льду, «Спартак» ответил тем же самым. И если в третьей игре команде Олега Знарка пришлось вытаскивать себя из ямы, в которую она угодила в самом начале, пропустив три шайбы, то четвёртый матч развивался по совершенно иному сценарию.

«Динамо» попыталось задавить соперника силовыми приёмами, «Спартак» отвечал на это голевыми атаками. Сначала реализовал первое же большинство, а вскоре увеличил преимущество. Ещё веселее стало, когда «Спартак» получил двойное большинство. Уже после выхода четвёртого полевого «Динамо» Каспарс Даугавиньш вколотил третью шайбу в ворота Александра Ерёменко.

А дальше «Динамо», воспользовавшись наработками «Спартака», бросилось отыгрываться. Атака следовала за атакой, красно-белые только и успевали что отбиваться, получали удаления и в итоге Вадим Шипачёв наказал хозяев за недисциплинированную игру и обеспечил горячую концовку. Но «Спартак» всё же смог сохранить преимущество, пропустив вторую шайбу только за 20 секунд до сирены, и сравнял счёт в серии.

Страсти не переставали кипеть и после финального свистка. Артём Фёдоров пытался бросить по пустым воротам, не услышав сигнал об окончании игры, и это спровоцировало соперников. Обе скамейки высыпали на лёд, в центре стычки оказались Дмитрий Яшкин и Ансель Галимов. До серьёзной драки не дошло, да и арбитры не сильно усердствовали в выписывании штрафов, однако превью к следующему матчу команды обеспечили. Московское дерби на Западе по количеству интриг, качеству хоккея и эмоциям может конкурировать с главным противостоянием первого раунда на Востоке между «Салаватом» и «Авангардом».

Счёт в серии: 2-2

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ЦСКА отыгралось с 0:2 и управилось с «Торпедо» за четыре матча

Вязкая игра получилась в Нижнем Новгороде. «Торпедо» отступать было некуда, но и пытаться играть в разудалый весёлый хоккей с ЦСКА было смерти подобно. Соперники действовали крайне осторожно, большинство бросков ловили на себя. Во втором периоде игра немного раскрылась, моменты стали возникать у обеих команд. Двадцатиминутка омрачилась травмой Кирилла Уракова, который неудачно упал на конёк Алексею Марченко и порезал запястье. Может, поэтому нижегородцы не смогли реализовать большинство «пять на три»?

Казалось, «убитое» двойное меньшинство должно придать сил гостям, но получилось наоборот. «Армейцы» развалились и пропустили быструю контратаку, завершившуюся прекрасным броском Чарльза Геноуэя. «Торпедо» впервые повело в этой серии и ушло на перерыв в приподнятом настроении. И третий период хозяева начали по-боевому — забили вторую, уже в большинстве. Снова великолепно сработало ударное звено «Торпедо».

Вот тут-то ЦСКА и включился на полную мощность. Сначала Мэт Робинсон прошил Андрея Тихомирова, пальнув через трафик, а на последних минутах Марченко выдал ювелирную передачу на Максима Шалунова, который замкнул с пятачка.

Накануне овертайм в матче «Витязя» и СКА затянулся до 114-й минуты и закончился голом в большинстве. В Нижнем всё тоже решило одно удаление – Сергей Зборовский сунул клюшку в ноги Андрею Светлакову уже на третьей минуте, Кириллу Капризову потребовалось всего несколько секунд, чтобы закончить серию.

Счёт в серии: 4-0 в пользу ЦСКА

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«Ак Барс» — первый четвертьфиналист Востока

«Нефтехимик» нельзя упрекнуть за поражения «Ак Барсу» — главная команда Татарстана выглядит мощно и является одним из главных фаворитов всего плей-офф. На своей площадке команда Вячеслава Буцаева упиралась рогом, сколько могла. В четвёртом матче Мэтт Уайт реализовал один из немногочисленных моментов хозяев, хорошо поработав на пятачке, но Дмитрий Квартальнов взял запрос на помеху вратарю. Гол не засчитали, надо было играть дальше. «Нефтехимик» держался практически до середины матча, великолепно действовал в воротах Константин Барулин, но против точнейшего броска в девятку от Станислава Галимова и он был бессилен.

Впрочем, вскоре Барулин спас команду от ещё одного верного гола и оставил в игре, но без заброшенных шайб все его усилия были тщетны. Третий период «Ак Барс» провёл крайне строго, нейтрализуя любые атаки противника, и буднично вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Счёт в серии: 4-0 в пользу «Ак Барса»

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.