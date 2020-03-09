Беспредел в Америке: игрок избил тренера соперника. Началась бойня команда на команду

Что можно ждать от лиги, команды которой носят гордые названия «мародёры» и «мордовороты»? Есть, конечно, и более приятные уху «буревестники» или «речные драконы», но жёсткая игра и драки – привычное дело для Федеральной лиги, одной из лиг четвёртого дивизиона в США. Тут, бывает, игроки дерутся даже с болельщиками соперников. Однако матч между «Коламбусом» и «Каролиной» закончился беспределом даже по меркам этого чемпионата – игроки развернули масштабный бой, в который влез даже тренер одной из команд. Иронично, что эта игра проходила под девизом «Семья и вера».



Чтобы вы понимали, в каких условиях там играют, вот пара маленьких зарисовок: в предыдущем матче между этими командами основной вратарь «Каролины» был вынужден уступить место сменщику, когда у него сломалось лезвие конька. Оперативно починить экипировку было нечем.



А в прошлом сезоне владелец одной из команд в перерыве матча стал наезжать на арбитров – одного толкнул, другому порвал рубашку. Матч пришлось приостановить, а весь судейский корпус снялся с соревнований, боясь за своё здоровье. Лиге в спешном порядке пришлось искать им замену.

Драка тренера и игрока

«Каролина» и «Коламбус» играли друг с другом третий матч за три дня, практически как серия плей-офф. Счёт по победам был равным, а градус противостояния близился к своему пику. Матч начался без раскачки, уже в первом периоде зрители увидели несколько драк. Во втором периоде «Каролина» разыгралась, забила пять голов и ушла на второй перерыв при счёте 7:1. Третий период прошёл под девизом «помирать, так с песней».



«Коламбус» пытался отыграться, реализовал большинство, но самое интересное происходило на скамейках запасных. Тренер «Коламбуса» Джером Бешар, сам бывший тафгай, пытался прорваться через стекло к своему оппоненту – тренеру «Каролины» Андре Ницу, и что-то со злостью ему выговаривал. Затем, повернувшись к своим игрокам, сделал недвусмысленный жест – провёл рукой по горлу.



Рефери пытались погасить огонь, выгнав обоих тренеров с площадки, но было уже поздно. Бешар вышел на лёд и первым сбросил пиджак, словно готовясь к драке. Но увидев, что Ниц готов принять вызов, быстро ушёл, а на тренера «Каролины» бросился игрок «Коламбуса» Ник Райт.



Ниц сначала не хотел ввязываться в драку с игроком и уже почти ушёл, но затем не сдержался и вступился за своих ребят. Его затащили на чужую скамейку, и сразу несколько хоккеистов начали обрушивать свои удары. Судья, пытавшийся разнять потасовку, только мешал.

«Шоу клоунов»

Голый по пояс Ниц наконец смог уйти со льда, но врата ада уже разверзлись, и на льду шла драка стенка на стенку, участие принимали даже игроки, отбывавшие удаления в штрафбоксе. Судьи благоразумно самоустранились и позволили командам выпустить пар. Когда заварушка наконец закончилась, на лёд вернулись рефери, а также вышла охрана арены. Около 15 минут потребовалось, чтобы выписать всем причастным удаления и возобновить матч. На двоих команды заработали 306 штрафных минут за матч.

Видео можно посмотреть в YouTube.

«Это было шоу клоунов. Нельзя так терять контроль, это ответственность тех, кто должен поддерживать порядок и безопасность. Вина в драке лежит, по большей части, на сопернике. Их тренер всё начал, сломав клюшку о стекло, и началось. Нас поставили в невыгодное положение, мы были вынуждены защищаться», — сказал защитник «Каролины» Джей Кенни.