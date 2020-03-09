Психология неудачников. В плей-офф КХЛ нет сенсаций, и в этом виноваты не только богачи

Пока люди в России пытаются переварить главные новости утра о грандиозном обвале цен на нефть и повышении курса рубля, прикидывая, в том числе, как это отразится и на КХЛ, мы поговорим о более мелких, но тоже заслуживающих внимания проблемах.



Календарь плей-офф КХЛ

В Кубке Гагарина – 2020 определилось три полуфиналиста конференций. Счастливчиками, выигравшими свои серии 4-0, стали три лучшие команды по итогам регулярки: ЦСКА, «Ак Барс» и СКА. Какая унылая предсказуемость! Перед стартом Кубка Гагарина не верилось, что «Торпедо», «Нефтехимик» и «Витязь» на троих смогут взять хотя бы одну игру, и чуда не произошло. Безропотные поражения, красивые слова, дежурная благодарность за борьбу и отпуск.

Немировски: то, как мы действовали последние две игры, должно было привести к 2-2 в серии

Обидно то, что не меняется сама суть КХЛ. То есть, мы можем говорить о некоем выравнивании сил, увеличении интриги, но лишь в локальном смысле. Можем, например, с упоением следить за борьбой «Нефтехимика» и «Амура» на финише регулярки за плей-офф, но всем же понятно, что «Ак Барсу» вообще без разницы, кого выносить всухую в первом раунде. Да, в Хабаровск казанцам пришлось бы прилично лететь, но для профессиональных спортсменов это мелочи жизни. Точно также создавалась иллюзия интереса к битве ХК «Сочи» и «Торпедо» за последнее место на Западе, но ЦСКА (или СКА) было всё равно, на ком разминаться на старте плей-офф.



Нет, КХЛ, наверное, в этом сезоне действительно стала интереснее. Посмотрите на Восточные регулярку и плей-офф, на второй эшелон Запада. Там есть классные матчи, огненные противостояния, эмоции, интрига, драйв. Но, ещё раз повторим, что суть КХЛ не меняется. «Верхи» гораздо сильнее «низов», градация сил прослеживается очень чётко, если подходить к вопросу объективно и со снятыми розовыми очками. Мы по-прежнему получаем скучные 4-0 в трёх парах в первом раунде, будничные проходы фаворитов, а, захлёбываясь сериями «Авангард» — «Салават» и «Динамо» — «Спартак», прекрасно понимаем, что вымотанные эмоционально и физически победители этих дуэлей на следующих стадиях вступят в неравный бой с отдохнувшими и свеженькими соперниками, для которых плей-офф начнётся в лучшем случае со второго раунда.

Стычка стенку на стенку! «Спартак» и «Динамо» зарубились после финальной сирены ЦСКА и «Ак Барс» оформили выход в следующий раунд, а «Автомобилист» обыграл «Сибирь» и вернулся в серию.

Разница в уровне команд – по-прежнему гигантская, но хуже всего, что никто, абсолютно никто в нашем хоккейном сообществе даже не допускает мысли, что возможны сенсации в сериях с участием СКА, ЦСКА и нынешнего «Ак Барса». А ведь плей-офф – это не только соревнование в мастерстве. В нормальных кубковых сериях огромную роль играют кураж, эмоции, удача, спортивная злость, неожиданные ходы тренеров и игроков. Необязательно это должно приводить к общему успеху андердога, но уж для хотя бы одной-то победы в четырёх матчах должно хватать! Но в КХЛ всё немножко не так – здесь команды, получившие в первом раунде в соперники фаворита сезона, выходят на лёд обречёнными и уже проигравшими. На них никто не давит за кулисами, не грозит неприятностями за неожиданное обострение борьбы. Нет, просто там хорошо понимают сложившуюся расстановку сил в нашем хоккее, и не хотят даже попытаться что-то изменить.

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От многих людей довелось услышать, что, мол, «Торпедо», «Витязь» и «Нефтехимик» — красавцы, боролись до последнего, проиграли в упорной борьбе. Но, знаете, никакие они не красавцы. Безвольно «слить» фавориту 0-4 в серии могла любая команда, хоть аутсайдер КХЛ минское «Динамо», хоть какой-нибудь клуб из ВХЛ-Б. Да, в некоторых матчах нижегородцы, подольчане и нижнекамцы зацепились за результат, «потрепали нервы» сопернику, но это вообще ни к чему не привело. Ни одной победы на троих, потому что в неё не верили даже сами игроки, тренеры и болельщики этих команд.

На самом деле, профессиональным хоккеистам не так трудно навязать борьбу превосходящему в уровне сопернику хотя бы в одном из четырёх матчей. Тем более, при своих трибунах. Но гораздо сложнее до конца поверить в свой успех, продемонстрировать характер и волю к победе, довести дело до нужного результата. Ни «Торпедо», ни «Нефтехимик», ни «Витязь» этого сделать не смогли, поэтому никаких слов одобрения по итогам первого раунда плей-офф они не заслужили. 0-4 – это 0-4, а разговоры о «борьбе до последнего» оставьте руководителям клубов для отчётов перед владельцами и спонсорами.



ЦСКА, СКА, «Ак Барс» — сильнейшие команды нынешней КХЛ, главные фавориты Кубка Гагарина, кто бы спорил. Но они не настолько страшны и ужасны, чтобы не рассчитывать хотя бы на одну победу над ними в первом раунде. Нет, дело здесь не в фаворитах, а в аутсайдерах, которые просто не верили в свои силы, и потому всё проиграли.



Меньше всего вопросов, наверное, к «Витязю». Ограбленная по ходу сезона команда встретилась в первом же раунде с теми, кто их и раздел до нитки, и тут уж глупо было оперировать чисто спортивными понятиями. Понятно, что руководство подольского клуба напрямую подчиняется руководству СКА. Понятно, что «Витязь» не имел ни одного шанса пройти дальше. Но, в общем-то, бороться с петербуржцами в отдельно взятом матче подольчанам никто не запрещал, вот только они и сами не верили в возможность победы над СКА в плей-офф. Ни когда Алексей Макеев в начале третьего периода четвёртого матча вывел «Витязь» вперёд, ни в длинном овертайме, где шансы априори были равны. СКА уже был готов проиграть в тот вечер, но «Витязь» не готов был выиграть. Петербуржцы легко сравняли счёт в основное время (кто-то сомневался?), а затем все дополнительные 54 минуты методично укатывали хозяев до полного приготовления. Илья Ежов мог сколько угодно бросаться клюшкой, а Евгений Артюхин – закрывать лицо полотенцем, но всем же было очевидно, что гол СКА – это вопрос времени, а Магнус Хелльберг имел мало поводов для беспокойства в овертайме.

«Витязь» 114 минут мучил СКА, но всё испортил Артюхин. Питер — в полуфинале Запада! Силовик подольчан заработал необязательное удаление в третьем овертайме. Пострадавший Бенгтссон отправил «Витязь» в отпуск.

А если взять «Торпедо»? В Нижнем Новгороде «автозаводцы» сумели доставить определённые неудобства ЦСКА, но верили ли они сами, что могут выиграть хотя бы один матч у действующего чемпиона, а не просто довести дело до овертайма? Большой вопрос. Кажется, игроки «Торпедо» сами испугались, когда в начале третьего периода четвёртой встречи повели 2:0 у «армейцев» и оказались как никогда близки к победе. При классной поддержке домашних трибун нижегородцы обязаны были доводить дело до победы, показывать тот характер, за который мы хвалили их на протяжении двух последних регулярных чемпионатов. Но, видимо, всё это не работает, когда в действительно важных матчах начинает рулить психология. У хоккеистов «Торпедо» будто бы затряслись коленки от близости сенсации, а ЦСКА, не устраивая никакого штурма и навала, как-то издевательски спокойно и буднично отыгрался, а в овертайме уже эстетски закончил серию. Знаете, при счёте 2:0 в пользу «Торпедо» я был практически уверен, что ЦСКА отыграется, но самое страшное, что в этом, видимо, были уверены и «торпедовцы». В этом конкретном матче нижегородцы проиграли не в скоростях, руках и ногах, а в голове. И это самое ужасное.



То же самое и про «Нефтехимик». Ну ведь было предсказуемо, что в Казани «Ак Барс» не испытает никаких проблем с младшим братом, а в Нижнекамске слегка помучается, но не отдаст ни матча. «Нефтехимик», атака которого умела быть достаточно весёлой, забыл, как забивать голы, и не нужно говорить про непроходимую оборону казанцев. В защите «Ак Барс» действительно играет классно, но «Нефтехимик» забил так мало не поэтому. Просто казанцы и сами не блистали результативность, и любой гол подопечных Вячеслава Буцаева приближал локальную сенсацию, о возможности которой боялись даже подумать в клубе-аутсайдере серии.

Халява, а не плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» выносят соперников, даже не напрягаясь Плохи дела у Олега Знарка, а «Сибирь» и «Автомобилист» показывают скучный хоккей.

2:3 «Витязя» в четвёртой игре серии со СКА, минимальные поражения «Нефтехимика» и «Торпедо» в нижнекамских и нижегородских матчах могут многих заставить говорить о каком-то упорном сопротивлении в этих сериях, боевом духе андердогов, но это всё иллюзия. На самом деле все три команды были не способны сделать тот самый последний шаг, забить ещё один гол, который бы превратил видимость борьбы в небольшую сенсацию.



И дело здесь, повторимся, не в силе лидеров и их умении вытащить сложный матч, одержать волевую победу в гостях, хотя это, конечно, тоже имело место быть. Но главная причина трёх «сухих» поражений – психология неудачников у «маленьких» клубов, которые даже не ставили перед собой извечный вопрос из творчества Достоевского. «Тварь дрожащая» без какого-либо права, и никаких альтернатив.

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Говоря о том, что в КХЛ нужно искоренять неравенство, мы, прежде всего, имеем в виду ослабление позиций «верхов». Но серьёзные вопросы будут и к «низам», пока они сами не захотят нарушить сложившийся порядок вещей. Жёсткий потолок зарплат, который мы ждём как манны небесной, возможно, как-то ограничит в возможностях богатые клубы КХЛ и подравняет их с командами второго эшелона. Но он не изменит психологию проигравших, всякий раз настигающую большинство клубов при встрече с сильными мира сего. Пока они сами не поверят в то, что на ледовой площадке всё-таки разницу определяют не только деньги и власть, но и другие материи, в КХЛ ничего не изменится.