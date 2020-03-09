Сохранит ли Разин работу в КХЛ? Как прошёл сезон и что будет дальше с «Северсталью»

Как живёт «Северсталь»

Ещё в прошлом сезоне «Северсталь», исходя из рейтинга клубов КХЛ, находилась в критической ситуации. Однако после смены руководства и проделанной работы постепенно все разговоры сошли на нет и завершилось всё тем, что на совете директоров КХЛ даже не поднимался вопрос об исключении клуба из лиги. Это была главная заслуга нового менеджмента клуба. Случились в «Северстали» и серьёзные кадровые изменения.



«Костяк команды сформировался ещё в концовке прошлого сезона. В декабре мы поменяли почти 20 игроков не для того чтобы просто их поменять. Руководство клуба и тренерский штаб смотрели в будущее, рассчитывая на то, что многие проявят себя и мы продолжим работу с ними в следующем сезоне. Многие игроки показали свои бойцовские качества в тяжёлых условиях, когда ходили разговоры о сокращении числа участников КХЛ.

Мы увидели, что можем рассчитывать на них, идти с ними дальше. В команде есть несколько опытных игроков, а дальше молодые и «голодные» до побед ребята, которые хотят доказать, что готовы играть в одной из лучших лиг мира. В определенной степени раскрывать молодых игроков, это вектор развития нашего клуба. Не просто взять и поставить в состав молодых ребят для «галочки», а из общей массы найти тех, кто хочет играть, у кого есть желание и потенциал развиваться вместе с клубом», — рассказывал в интервью «Чемпионату» директор клуба Михаил Хорошков.

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Действительно, в клубе навели порядок после того, что творилось в «Северстали» в начале прошлого сезона. Да, не всё получилось в плане спортивных результатов, были вопросы по селекции, но в целом у череповчан появилась понятная стратегия, нацеленная на планомерный подъём за счёт работы с молодыми игроками и порядок в хозяйственной части.



Вообще же по данным инсайдеров, зарплатный бюджет «Северстали» по сравнению с прошлым сезоном уменьшился на 90 млн. руб. При этом клуб избавился от откровенного балласта и если бы не провальный отрезок октябре-ноябре, то вполне мог бы запрыгнуть в плей-офф. Но здесь уже большой вопрос к главному тренеру Андрею Разину и его помощникам.



В дедлайн менеджмент «Северстали» наложил вето на обмены и сохранил для клуба Якимова, Вовченко и Кодолу, на которых был спрос. Сразу семь человек вызывались в олимпийскую сборную. Главная задача сейчас – сохранить актив с заканчивающимися контрактами. В первую очередь Игоря Гераськина, Адама Лишку (одно из открытий сезона в составе «Северстали) и Даниила Вовченко. Большой вопрос, сможет ли клуб переподписать этих игроков.

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Возросла и посещаемость домашних матчей череповчан, за что работу менеджмента «Северстали» даже отметил бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Всего случилось пять аншлагов за сезон. Это лучший результат клуба с сезона-2012/2013. При этом результаты команды могли быть лучше, команда шла вне зоны плей-офф, забивая в среднем два гола за матч (22-й показатель в лиге).

Фото: severstalclub.ru

Разин не меняется?

У Разина было полное доверие со стороны руководства клуба. Там не вмешивались в дела тренера, давали ему свободу, рассчитывая увидеть, что концовка прошлогоднего сезона не стала случайностью. Но если в целом в игре команды периодически появлялись всплески, то игроков, добившихся серьёзного прогресса под его руководством, можно пересчитать по пальцам. Гераськин и Вовченко играли на этом уровне ещё два года назад, и большой вопрос, почему они до сих пор остались в числе «подающих надежды». Подходит ли молодым игрокам такая система игры? Кто-то скажет, что с составом «сталеваров» нельзя играть ни во что, кроме как в «биться-бороться», но мы видим, как в других клубах выстреливают молодые ребята. В Череповце только два хоккеиста набрали больше 20 очков за сезон, а треть команды закончила регулярку с ужасающим показателем полезности.

Фото: severstalclub.ru

Не секрет, что Разин является жёстким специалистом. Это нормально для тренеров, если они не превышают грань. Но Разин часто повторяет, что изменил своё поведение, а потом появляются такие истории:



«Разин позволяет себе очень многое, говорит нелицеприятные вещи в адрес игроков. Это неприемлемо, я считаю. Получается, что на этого человека нет никакой управы. Ему никто не может сказать: «Слушай, друг, угомонись и занимайся своими прямыми обязанностями». Разин – не тиран, блин, его нельзя назвать тираном. Он просто моральный урод. Нельзя людям такое говорить: «Ты сегодня плохо играл, и тебя за это надо поставить раком, надругаться всей командой над тобой». А парень молодой, ему 22 года, привлекается в олимпийскую сборную, на последнем турнире он был даже ассистентом капитана. Да, Андрей Разин ему доверяет, но как он с ним разговаривает… Да и не только с ним.

Про него вообще много нелестной информации. Как он Владимиру Васильевичу Крикунову говорил, чтобы тот заборы строил. Судью назвал геем из-за того, что у него фамилия Гамалей. Как можно говорить человеку тварёныш, тварь или предатель? В последней своей игре за «Северсталь» я столкнулся со шквалом критики в свой адрес и посчитал нужным ответить. Я не стал опускаться до его уровня, ответил нормально. Объяснил ему культурно, что он нехороший человек.



Когда человек практикует розовые майки за плохую игру и на них фамилии Пенкин, Киркоров, Басков, Галкин – что он хочет этим показать? Может быть, у него нетрадиционная ориентация, раз он так часто заостряет на этом внимание?



Он бьёт себя кулаком в грудь и говорит, что изменился, что стал культурным специалистом. А оказывается, что он просто морально неуравновешенный человек, который в экстренных ситуациях ведёт себя таким паршивым образом. Самое удивительное, что за Разиным несколько лет идёт репутация неадекватного тренера, но он продолжает работать. При этом результат-то не даёт. Нет результатов у него – одни разговоры», — рассказывал нападающий Евгений Лапенков в программе «Хоккей в курсе».



История могла бы не просочиться в прессу, если бы Разин сразу же извинился перед командой, но вместо этого тренер выгнал игрока. Совпадение или нет, но эта ситуация положила начало десятиматчевой серии поражений «Северстали», в которой команда забросила всего 11 шайб. Подопечные Разина раз за разом упускали добытое преимущество по ходу игр и пропускали голы в концовке. Во многом именно этих очков не хватило клубу, чтобы по-настоящему включиться в борьбу за плей-офф, хотя «Витязь» и «Торпедо» заметно сдали во второй половине чемпионата.



При всех неплохих тренерских наработках Разин так и остался человеком, за которого не будет умирать его команда. Тренер часто жаловался по ходу сезона на отсутствие мастерства у игроков, но не сработался с Анселем Галимовым, который сбежал от тренера через месяц и сейчас забивает в плей-офф у Олега Знарка за «Спартак».

Ансель Галимов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Когда пришла пора решающих игр с прямыми конкурентами в концовке января, «Северсталь» вчистую уступила поочерёдно «Витязю», «Сочи» и «Торпедо» с общим счётом 1:12. В ключевые моменты тренерский штаб северян терял управление игрой, а на финишной прямой запомнился лишь красивой победной серией из четырёх игр, когда соперники уже решили все турнирные задачи и по сути были лишены мотивации. Такая же картина была в конце позапрошлого сезона. Плей-офф-2015/2016 пока так и остаётся единственным кубковым опытом тренера Разина в КХЛ, который похоже обречён работать с молодёжью, потому что опытные игроки не готовы принимать его стиль поведения.

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Назаров – главный кандидат на замену Разину?

По последней информации, одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Северстали» является Андрей Назаров. Напомним, что Назаров прекрасно знаком с клубом и местной спецификой, та как этот российский специалист уже работал в Череповце. Более того, именно под руководством уроженца Челябинска череповчане вышли в плей-офф в сезоне-2012/13, а затем и пробились во второй раунд, выбив в первом раунде «Локомотив» (4-2 в серии).

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Назаров работал в Череповце в тандеме с Игорем Петровым – дуэт российских тренеров позднее воссоединился в «Нефтехимике». В активе Андрея Викторовича в сумме семь выходов в плей-офф (три с «Трактором», по разу с «Северсталью», «Донбассом», «Барысом» и «Нефтехимиком»), а ведь попадание в стадию розыгрыша Кубка Гагарина – одна из ключевых задач череповчан на следующий сезон.



Назаров умеет и любит работать с командами уровня «Северстали», возиться с молодёжью и добиваться результата со средним составом. Это требовательный тренер, в котором, возможно, нуждается нынешний клуб из Вологодской области. Если же в Череповце снова решат сделать ставку на Разина, то это может снова притормозить развитие молодой череповецкой команды. Команде нужны свежие идеи на тренерском мостике и правильная эмоциональная встряска.