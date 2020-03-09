Панин разбудил «Салават»! Впечатал в борт Зернова, а затем Уфа смяла «Авангард»

«Авангард» и «Салават Юлаев» провели четыре матча увлекательной и зрелищной серии, после которых счёт оказался равным. Омичи и уфимцы уже успели показать свои сильные и слабые стороны, неизменно радовали болельщиков большим количеством голов, и теперь вышли на самый главный этап противостояния. Поражение в пятой встрече ставит одну из команд на край пропасти, а это уже совсем другая история.

В этой серии встречаются две отличные команды с классными исполнителями и разными моделями игры, но при счёте 2-2 уже не до анализа тактики и стратегии. На первый план выходят характер игроков и, конечно же, удача, без которой в плей-офф делать нечего. Перед пятым матчем невозможно было сделать точный прогноз на исход встречи, предугадать, чей хоккей принесёт результат. Но именно своей непредсказуемостью и была интересна эта битва.



Составы «Авангарда» и «Салавата» на отчётную игру не изменились, по сравнению с прошлым матчем. Ни у «ястребов», ни у «юлаевцев» нет больших ресурсов для ротации, играют все сильнейшие, за исключением травмированных. В этом смысле тоже не произошло никаких изменений: «Салават Юлаев» по-прежнему не может рассчитывать на Никиту Сошникова, а «Авангард» — на Роба Клинкхаммера.

Ракета-Дедунов и нервный Панин

Пятый матч с серии с первых же мгновений охарактеризовался высочайшим нервным напряжением. В первые 20 секунд игры произошло около пяти остановок, связанных то с выходом шайбы за пределы площадки, то с нарушением процедур вбрасывания. Игроки были взвинчены, и им требовалось какое-то время, чтобы успокоиться. От этого хоккей в первые минуты получился непривычно осторожным, игра шла без опасных моментов, но всё изменило удаление Коди Франсона. Игроки «Авангарда» задержались в чужой зоне, и канадскому защитнику пришлось фолить, чтобы не допустить опасный выход к воротам Бобкова. Впрочем, шайба осталась у гостей, и Дмитрий Кугрышев на отложенном штрафе мог открыть счёт, но не переиграл вратаря «ястребов».



«Салават» получил шанс реализовать большинство, но вместо этого пропустил. Филип Ларсен не смог закрыть зону, а затем проиграл единоборство в скорости реактивному Дедунову. Нападающий «Авангарда» улетел на свидание к Метсоле и открыл счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

Радовались омичи недолго, лишь 54 секунды. В том же большинстве «Салават» сумел быстро ответить на пропущенную шайбу, причём лишнего уфимцы реализовали после комбинации с участием Кадейкина, Крикунова и Хохрякова – игроков, которые в «Салавате» привыкли выполнять другие функции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Салават Юлаев».



Игра продолжилась без какого-то явного преимущества одной из команд, хотя «ястребы» были чуть поострее возле ворот Метсолы. Следующая вспышка активности произошла на 13-й минуте: Григорий Панин ударил клюшкой в лицо Алексея Потапова, игрок «Авангарда» упал, а капитан уфимцев тут же стал обвинять его то ли в симуляции, то ли в том, что Потапов сам себе съездил по физиономии. Но повтор эпизода убедил в необоснованности претензий Панина, и Григорий отправился в штрафной бокс на четыре минуты, так как на лице Потапова появилась кровь.



«Авангард» мог реализовать очередное большинство в этой серии, но Сергей Шумаков не попал в пустые ворота после выверенной передачи Бека. Вскоре после этого «ястребы» уже сами нарушили правила, и в расстановке «4 на 4» супермомент был у Андригетто, но бросок швейцарца намертво взял Метсола. В результате голов в первом периоде зрители больше не увидели, команды отправились отдыхать при равном счёте.

«Авангард» вёл игру, но затем «Салават» включил эмоции

Второй отрезок матча начался с ощутимым территориальным преимуществом «Авангарда», и на 23-й минуте это материализовалось во второе взятие ворот Юхи Метсолы. Вилле Покка точным кистевым броском завершил долгую позиционную атаку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».



После этого «Авангарду» вроде бы удалось немного успокоить игру, а ведь уфимцам необходимы были эмоции. И это лучше всех понимал капитан «Салавата» Григорий Панин. Он впечатал в борт Дениса Зернова, чем спровоцировал на агрессию Сергея Широкова. Нападающий «Авангарда» Панина скрутил и наверняка получил моральное удовлетворение, но при этом «ястребы» упустили возможность поиграть в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».



Вскоре после этого арбитры усмотрели нарушение правил уже у хоккеиста «Авангарда», и «Салават» во второй раз в матче реализовал большинство. Удивительно, что до пятой игры на счету «юлаевцев» не было ни одного гола в численном преимуществе. Но в этот раз лидеры «Салавата» всё сделали здорово: многочисленными передачами вымотали и растянули оборону «ястребов», а на решающий бросок вывели Филипа Ларсена. 2:2, а датчанин исправился за гол Дедунова в первом периоде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Салават Юлаев».



Вдохновлённый вторым голом «Салават» активнее пошёл вперёд, стал больше владеть шайбой, и на 35-й минуте гостям удалось забить третий гол. Да какой! Кадейкин скинул шайбу под бросок Владимиру Жаркову, а тому удался сумасшедший по силе и точности «выстрел», с которым ничего не смог сделать Бобков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Салават Юлаев».



Вот так период, неплохо начинавшийся для «Авангарда», обернулся для омичей локальным фиаско, а тот приём Григория Панина словно бы разбудил уфимскую команду.

«Авангард» планировал отыграться, но получил разгром

Третий период начался для «ястребов» с большинства, но сегодня этот компонент у «Авангарда» работать отказывался. Более того, мы могли увидеть второй в матче гол в меньшинстве, но Владислав Картаев не реализовал выход «1 в 0» к воротам Бобкова.



«Авангард» очень хотел сравнять счёт как можно быстрее, но «Салавату» удавалось играть грамотно. Уфимцы ломали атаки соперника ещё в средней зоне, разбивали игру на короткие отрезки, не позволяя «Авангарду» перейти к комплексному нападению. «Юлаевцы» прекрасно чувствовали себя в таком хоккее, и довольно быстро дождались ошибку «ястребов». Линус Умарк подобрал шайбу в средней зоне, продвинулся вперёд и выдал пас-конфетку на Сакари Маннинена. Финн с пятачка забросил свою третью шайбу в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Салават Юлаев».

«-2» в этом сезоне – максимально некомфортная ситуация для «Авангарда», практически приговор. «Ястребы» вытащили очень мало матчей ещё в регулярке, а в плей-офф, против мобилизованного донельзя «Салавата», омичам на это и вовсе было тяжело рассчитывать.



Чуда не произошло. Вскоре после шайбы Маннинена «Авангард» получил численное преимущество, но вместо гола, который бы возродил интригу, «ястребы» получили пятую шайбу в свои ворота. Картаев снова продемонстрировал великолепную скорость, убежал от всех преследователей и всё-таки забил свой гол в меньшинстве!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Салават Юлаев».

После этого гола «Авангард» совсем расстроился. С атакой во второй половине игры у омичей и так было туговато, а тут у ворот Метсолы и вовсе перестали появляться моменты. «Ястребы» понуро заканчивали эту встречу и наверняка уже думали о шестом матче в Уфе, а «Салават» на кураже летал по площадке и был близок к очередному голу. Он и случился на 56-й минуте третьего периода. Пётр Хохряков сделал дубль, несложным броском пробив Бобкова.



«Салават» буквально сминал «Авангард», в этом матче всё стало окончательно ясно, и гол Шумакова за две с небольшим минуты до конца основного времени ничего не изменил. Уфимцы ответили сопернику крупной гостевой победой и вновь вышли вперёд в серии. 11 марта в Уфе это противостояние может закончиться, но «Авангард» точно будет сражаться до последнего. Посмотрим, отправятся ли омичи в досрочный отпуск, или этой битве не обойтись без седьмой игры.