«Магнитка» вылетела, а «Йокерит» не смог дожать «Локомотив». День плей-офф КХЛ

«Барыс» разогрелся и уже ждёт соперника по второму раунду, а «Салават» обыграл «Авангард» в гостях и снова повёл в серии.

Календарь игр плей-офф КХЛ

9 марта состоялся девятый игровой день в Кубке Гагарина – 2020, рассказываем о главных событиях матчей.

«Магнитка» завершила сезон, а Мозякин – карьеру?

Бесславно завершился сезон для «Металлурга», который ещё несколько лет назад был одним из самых сильных клубов КХЛ. В серии с «Барысом» растворились легионеры, не спасал Василий Кошечкин. Только капитан Сергей Мозякин периодически показывал отголоски некогда великолепной игры.



В пятом, решающем матче «Барыс» ожидаемо перебегал, перебросал соперника и легко забивал. Показательным получился третий гол, в котором Даррен Диц накрутил сразу несколько защитников гостей. 5:2 – счёт абсолютно по игре, и результат серии тоже закономерен.



Летом многие говорили, что у «Магнитки» боевой состав, но на деле иностранцы в плей-офф себя никак не показали, один Мозякин в свои 38 тащить уже не может, вроде бы топовые россияне на больших контрактах тоже не играли на высоком уровне. «Металлург» несколько лет открещивался от перестройки, но время перемен, похоже, настало. И она будет масштабной. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Сергей Мозякин, вероятно, завершит карьеру. Он совсем немного не дотянул до 800 матчей и ещё меньше – до 900 очков. Он – с большим запасом лучший бомбардир в истории КХЛ, двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион, но его время стремительно уходит. В клубе уже заявили, что готовы взять Мозякина помощником тренера.



Счёт в серии: 4-1 в пользу «Барыса»

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«Салават Юлаев» берёт контроль над серией. Или нет?

Игра началась для «Салавата Юлаева» не лучшим образом, гости пропустили в первом же большинстве, когда Филип Ларсен не удержал на синей линии и шайбу, и скоростного Павла Дедунова. Но это не смутило команду Николая Цулыгина, более того, уфимцы впервые в серии реализовали большинство.



И очередной неприятный эпизод гости сумели обернуть в свою пользу. «Авангард» вёл 2:1, когда Григорий Панин приложил у борта Дениса Зернова. Сергей Широков не сдержался и полез защищать партнёра. Вместо большинства игра продолжилась в равных составах, после чего уже «Салават» получил большинство и снова его реализовал. Затем Владимир Жарков забил гол – третье звено «Салавата» сегодня было в ударе.



В третьем периоде «Салават» терпел, выжидал и ждал моментов – итоговый результат 6:3, Уфа взяла контроль над серией, выиграв важнейший матч в противостоянии. Или этот контроль – лишь видимость? Эта серия – чистая непредсказуемость.



Счёт в серии: 3-2 в пользу «Салавата Юлаева»

Панин разбудил «Салават»! Впечатал в борт Зернова, а затем Уфа смяла «Авангард» Подопечные Николая Цулыгина в шаге от выхода в следующий раунд.

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«Йокерит» не смог дожать «Локомотив»

«Пока петух не клюнет, мужик не перекрестится», — таким мог бы быть девиз «Локомотива» в этой серии. Ярославцы без шансов проиграли первые три матча, и многие тут же поспешили отправить их в отпуск. На самом деле, «Йокерит» настолько хорош, а «Локомотив» был настолько пассивен, что шансов на камбэк не виделось вообще. И даже победа «Локомотивом» в четвёртом матче казалась просто отсрочкой неизбежного. Но две победы подряд – это уже не стечение обстоятельств, а преображение команды.



Гости забросили первыми, но тут же «Йокерит» ощутимо прибавил и ответил двумя заброшенными шайбами. Но затем, уже в третьем периоде, команда Лаури Марьямяки слишком успокоилась и уверилась в победе, а «Локомотив» бросил все силы на то, чтобы сравнять счёт. Гости заставили соперника хватать нелепые удаления и реализовывали свои моменты — забили Григорий Денисенко и Стефан Да Коста.



Спохватился «Йокерит» слишком поздно, побежал вперёд, но лишь получил четвёртую шайбу в свои ворота. Это пока ещё не полноценный камбэк, но серия уже становится интересной – ведь именно этого мы ожидали от неё перед стартом плей-офф. «Локомотив» начал расправлять крылья, и теперь впору нервничать уже «шутам».



Счёт в серии: 3-2 в пользу «Йокерита»

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.