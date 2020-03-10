У Овечкина 48-й гол в сезоне! Обвёл соперника, прокинув шайбу через его конёк!

Александр снова догнал Пастрняка. И никто больше него в НХЛ не забивает на выезде.

«Клинки» перед визитом «Вашингтона» проиграли шесть матчей подряд, и ни в одном из поединков не забросили более двух шайб. В воскресенье «Баффало» уступил главному конкуренту «столичных» в борьбе за первое место в дивизионе — «Филадельфии» (1:3), и соответственно хоккеистам «Кэпиталз» также требовалось набирать два очка, чтобы не давать «лётчикам» дополнительных шансов.



Особое внимание перед матчем уделялось четвёртой тройке нападения «Вашингтона», которую составили Рихард Паник, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Паника понизили до четвёртого звена после прихода в команду Ильи Ковальчука, но словак очень профессионально отреагировал на ситуацию и принялся работать, засучив рукава (2 гола, 5 передач с 25 февраля).

Русские из «Вашингтона» решили перебить «Питтсбург»! Овечкин и Ковальчук никого не жалели Вместе с Кузнецовым они провели 15 силовых приёмов за матч. Больше всех досталось Таневу, в которого врезался Ковальчук.

«Ковальчук хорошо сработался с Карлом Хагелином и Ларсом Эллером, это дало возможность для перемещений вверх и вниз по звеньям. Мы немного увеличили результативность. А что касается Паника, то я очень рад видеть, как он отреагировал. Теперь у него другие микроматчи, нежели были раньше, и он этим пользуется. Играет с большой уверенностью и делает нужные вещи», — сказал главный тренер Тодд Рирден, но в матче с «клинками» Рихард не сумел стать героем.

Все признанные лидеры «Кэпиталз» также сыграли не лучшим образом, дав возможность «Баффало», потерявшему всякую турнирную мотивацию, оторваться вперёд. Ранний гол Виктора Олоффсона и красивая шайба, заброшенная Джеком Айкелом в касание в большинстве, заставили «столичных» отыгрываться. Вернее, «Вашингтон» вряд ли бы проснулся, если бы не Александр Овечкин.



В начале третьей двадцатиминутки он воспользовался редкой возможностью, когда его центрфорвард Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание (6 выигранных из 20), и разбудил своих одноклубников с помощью эффектного эпизода. Александр подхватил шайбу, прокинул её сквозь прорезь конька форварда «Баффало» Кайла Окпосо, вышел на убойную дистанцию и отправил снаряд за спину голкиперу Линусу Улльмарку.

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Этот гол позволил Овечкину снова догнать лидера снайперской гонки Давида Пастрняка — у россиянина и чеха теперь по 48 голов. До седьмого места в списке лучших голеадоров всех времён, которое пока занимает Майк Гартнер, Александру недостаёт три гола. Что любопытно, Овечкин за свою карьеру забил 50,8% голов в регулярных чемпионатах в матчах на выезде (359 шайб из 706). Из тех игроков, кто добирался до отметки в 700 голов, это самый высокий результат (у Бретта Халла, идущего вторым — 47,6%).



Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

«Овечкин пришёл на помощь своей команде, забив один из самых удивительных голов, которые вы когда-либо видели. Он прокинул шайбу через конёк Окпосо и нанёс бросок, остановить который Улльмарк был не в состоянии. Как он это сделал? Комментатор Крейг Лафлин назвал это „изящным финтом“, но шутки в сторону. Как?» — восхитился Овечкиным автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Порыв Овечкина поддержал Дмитрий Орлов, который до этого не забивал 31 матч. Первоначально могло показаться, что Овечкин оформил дубль, но шайба залетела в ворота «Сэйбрз» от ноги защитника Ристолайнена.

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Забить мог и Илья Ковальчук, когда Ларс Эллер «накормил» его великолепным пасом прямо на пятачок, но Линус Улльмарк каким-то образом смог отбить бросок россиянина в упор. Дело дошло до серии буллитов, которая составила 7 раундов. В первой её части реализованными попытками отметились Расмус Далин и Евгений Кузнецов, а чуть позже победу «Баффало» принёсла красивая обводка Доминика Кагуна.

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Заработанное очко пока сохранило за «Вашингтоном» лидерство в Столичном дивизионе, но у «Филадельфии» теперь открыта возможность захватить первое место, если в ближайшем матче «лётчики» обыграют «Бостон».



«К сожалению, мы сыграли на должном уровне лишь часть матча. Это очень расстраивает. Понятно, что неудачи могут сделать нас сильнее, но для этого нужно время. Наши последние результаты могу оценить как средние — это в лучшем случае. Нам нужно найти в себе силы и продвинуться на уровень выше», — критично заметил голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби.



«Сейчас важно каждое очко, которое падает в нашу копилку. Конечно, мы хотели взять два сегодня, здорово бились в конце, в овертайме. Не думаю, что мы провалились в первом периоде, действовали солидно, но надо отдать должное сопернику. «Баффало» играл очень сильно, мы отыгрались, имели много моментов, но смогли заработать только один балл. Как удалось прибавить? Стали играть попроще и умнее. Что касается моего гола, то Кузи выиграл вбрасывание, а я бросил», — отметил после матча Овечкин.