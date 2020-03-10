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Бобровский проигрывает конкуренцию вратарю из Лиги Восточного побережья

Сергей Бобровский
Максим Замятин
Вратарь с зарплатой $ 10 млн сидит в запасе. Что происходит с Бобровским во «Флориде»?
Без Сергея «Флорида» почему-то играет лучше, надёжнее и чаще побеждает.
Хоккей / НХЛ 0

Бывший форвард «Вашингтона» Бретт Коннолли забил победный гол в начале третьего периода, чуть ранее нападающий Майк Хоффман при поддержке Евгения Дадонова реализовал большинство, а голкипер «Флориды» отразил 26 бросков из 27. Это были бы вполне вдохновляющие слова о победном матче «Пантерз» против действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса», если бы сейвы принадлежали авторству Сергея Бобровского. Увы, но «пантеры», прикупив летом российского вратаря, и сделав его одним из самых дорогих голкиперов мира, гораздо лучше играют без него.

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НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Парэйко (Томас) – 31:20' (5x5)   1:1 Хоффман (Саарела, Дадонов) – 36:12' (5x4)   1:2 Коннолли (Саарела) – 44:23' (5x5)

Матч против «Блюз» Сергей пропустил из-за травмы нижней части тела — эта встреча стала уже четвёртой подряд, в которой Бобровский отсутствовал. Первоначально наставник «Пантерз» Джоэль Кенневилль сообщил, что россиянин может выйти на лёд в четверг на матч с «Бостоном», но эти прогнозы не оправдались. В день матча с «Брюинз» Бобровский немного покатался на утренней разминке, но было ясно, что играть он не готов. Тот же вердикт был озвучен и перед игрой с «блюзменами», при этом, сообщалось, что эту травму Сергей получил на раскатке перед игрой 1 марта против «Калгари».

Удивительно, но без своего номинального стартёра «Флорида» играет уверенней и чётче. Крис Дриджер получил третий старт подряд и был окружён максимальной заботой со стороны защитников, блокировавших большое количество бросков. «Думаю, это была лучшая работа по блокированию, которую я когда-либо видел в карьере», — сказал Дриджер, комментируя тот факт, что Экблад, Аччари, Строльман и Уигар суммарно поймали на себя 14 выстрелов.

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«Дридж был хорош. Он любит конкуренцию. Он был спокоен и очень терпелив в «рамке». Он заботится о своём деле», — сказал после матча Кенневилль. О том, когда сыграет Бобровский, не было сказано ни слова.

Календарь и результаты «Флориды Пантерз» в регулярном чемпионате-2019/2020

4 последних матча «Флориды» без Бобровского:
2 победы, 1 поражение в овертайме — 5 очков. 7 пропущенных шайб.

4 последних матча «Флориды» с Бобровским:
1 победа, 1 поражение по буллитам — 3 очка. 12 пропущенных шайб.

До того, как получить травму, Бобровский также выглядел не слишком убедительно. Он пропустил пять шайб в матче с «Вегасом» и четыре — в матче с прямым конкурентом за место в плей-офф «Торонто». В своей нынешней форме Сергей демонстрирует худшую статистику в карьере, пропуская больше трёх голов в среднем за матч. Учитывая, как идут дела у «Пантерз», ему может банально не хватить матчей, чтобы вырулить до более-менее приличных показателей к концу регулярного чемпионата.

Кроме того, «кошки» цепляются за шанс попасть в кубковую зону, до которой осталось всего одно очко, и ошибки голкипера сейчас меньше всего нужны «Флориде». Это означает, что даже после выздоровления Бобровский может остаться в запасе — теперь уже по-настоящему, поскольку его главный оппонент Крис Дриджер одержал 2 победы в трёх матчах, отразив в этих трёх встречах 95,4% бросков.

Вратари «Флориды» в сезоне-2019/2020:

Сергей Бобровский. 50 матчей, 23 победы. 3,23 гола за игру, 90% отражённых бросков, 1 матч на ноль. Кэпхит — $ 10 млн.
Крис Дриджер. 12 матчей, 7 побед. 2,05 гола за игру, 93,8% отражённых бросков, 1 матч на ноль. Кэпхит — $ 0,85 млн.
Сэм Монтембо. 14 матчей, 5 побед. 3,34 гола за игру, 89% отражённых бросков. Кэпхит — $ 0,7 млн.

«Попасть в плей-офф будет нелегко, но нам нужно продолжать стараться строить свою игру на этих победах. Да, задача трудная, но это весело. Это лучшее время сезона», — сказал Бретт Коннолли после победы над «музыкантами».

Очевидно, что даже после выздоровления Бобровскому будет не до веселья. С окладом в $ 10 млн он проигрывает конкуренцию вратарю, который начинал сезон в Лиге Восточного побережья.

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