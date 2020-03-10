«Автомобилист» провалился в плей-офф. Кажется, это был последний матч в карьере Дацюка

«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в Новосибирске в четвёртом матче серии и сумел вернуть противостояние обратно на Урал. После трёх неудачных матчей команда Мартемьянова наконец-то смогла развернуться в атаке и не позволила «Сибири» сыграть в свой хоккей, но это была лишь первая победа для «Автомобилиста» в плей-офф и говорить о каком-то переломе не приходилось.

Серия вернулась в Екатеринбург, где «Сибирь» в первых двух матчах дважды засушила мощное нападение уральцев и одержала даже несколько издевательские победы. Можно было подумать, что в пятой встрече всё сложится по-другому, но игра сразу же пошла по сценарию, который успел до боли надоесть зрителям КРК «Уралец». «Автомобилист» понёсся вперёд, но раз за разом упирался в могучую стену новосибирской обороны и вновь безупречного Харри Сятери.



Хозяева бежали, давили, бросали, а «Сибирь» терпела и ждала своего шанса – идеальная гостевая модель, которую чуть ли не до идеала отшлифовал наставник гостей Николай Заварухин. Обиднее всего для «Автомобилиста», что за «Сибирь» играла и фортуна. Анатолий Голышев обязан был забивать в первом периоде, но вместо сетки пустых ворот форвард попал в штангу.

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Правда, к тому моменту «Автомобилист» уже проигрывал. «Сибирь» заработала большинство и исполнила шикарный розыгрыш. Александр Логинов сделал великолепную диагональную передачу на Саюстова, и Дмитрий не промахнулся.

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До конца периода «Автомобилист» так и не смог отличиться, хотя в два раза перебросал гостей – День Сурка для уральской команды продолжался.

Второй период тоже не принёс для хозяев ничего нового. Постоянные атаки сходу, которым «Сибирь» противопоставляла плотную оборону и сумасшедшую самоотдачу. Новосибирцы уже и сами получали удовольствие от того, как они раз за разом нейтрализуют все усилия Доуса, Дацюка, Секстона и Ко, и это придавало гостям новые силы.

Впрочем, и «Сибирь» с течением времени начинала доставлять всё больше неудобств Якубу Коваржу, и на 25-й минуте гости удвоили преимущество. Евгений Чесалин вошёл в зону, издевательски обыграл Голышева, а затем максимально уверенно разобрался с Коваржем. Потрясающий гол от одного из главных бойцов новосибирской команды!

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Позднее выяснилось, что эта шайба стала победной в матче и, соответственно, в серии. Вот так Чесалин, от которого летом отказались в «Автомобилисте» «похоронил» свою бывшую команду.

Чесалин — об «Автомобилисте»: хотя бы «спасибо» за работу сказать можно было

При 0:2 игра «Автомобилиста» не изменилась: уральцам только и оставалось, что идти вперёд, биться об эту стену, и надеяться, что один из многочисленных полумоментов превратится в гол. Надежда для уральцев забрезжила в начале третьего периода: после броска Максима Березина от синей линии Павел Дацюк неуловимым движением переправил шайбу в ворота. Вполне вероятно, что 41-летний Волшебник забил в последнем матче своей блистательной карьеры.

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Этот гол мог изменить всё, у «Автомобилиста» ещё была уйма времени, чтобы отыграться, но как же хороша и уверена в своих силах была «Сибирь»! Никакой паники, только правильная и самоотверженная игра, и, как итог – заслуженная четвёртая победа в серии. Новосибирцев не смутил даже финальный штурм «Автомобилиста», в ходе которого, правда, уральцам удалось создать не так-то и много опасностей. Самый реальный шанс упустил всё тот же Голышев – главный антигерой матча для Екатеринбурга. В этот раз Анатолий не попал по шайбе после поперечной передачи, а ведь перед ним снова были практически пустые ворота.



Финальная сирена зафиксировала счёт 2:1 в пользу «Сибири». Новосибирская команда, попав в плей-офф КХЛ после четырёхлетнего перерыва, уверенно разобралась с «Автомобилистом», который вторую весну подряд завершил провалом. Огромные вливания в бюджет так и не сделали уральцев топ-клубом, не сыграла ставка ни на опытных легионеров, ни на казавшегося перспективным тренером Андрея Мартемьянова, ни на Дацюка. Один из самых богатых клубов Востока сложил оружие перед боевой и по-спортивному злой «Сибирью», а Мартемьянов проиграл дуэль своему бывшему помощнику Заварухину, который уже сейчас претендует на звание тренера года в КХЛ.



Теперь «Автомобилист» наверняка ждут серьёзные изменения, а «Сибирь» уже ждёт своего соперника по полуфиналу конференции. Им станет либо «Ак Барс», либо «Барыс».



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