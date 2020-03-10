Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2

Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.

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Календарь матчей плей-офф КХЛ

Бросок Фёдорова и реакция «Динамо»

Московское «Динамо» и «Спартак» продолжают жечь в первом раунде плей-офф КХЛ, устраивая настоящее шоу буквально в каждом матче. Первые два матча четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции остались за командой Владимира Крикунова. В домашних матчах подопечные Олега Знарка смогли восстановить равновесие. Предыдущая встреча завершилась массовой стычкой с участием практически всех игроков команд.

Уже после истечения основного времени матча форвард красно-белых Артём Фёдоров бросил по пустым воротам московского «Динамо», вызвав бурю недовольства со стороны подопечных Крикунова. Разбираться с обидчиком динамовцы бросились чуть ли не в полном составе, а особенно усердствовал Дмитрий Яшкин.



«Вы сами видели, что случилось на последней секунде. Фёдоров бросил по воротам, когда время уже закончилось. Какой смысл бросать?» – задавался резонным вопросом чешский нападающий.

Стычка стенку на стенку! «Спартак» и «Динамо» зарубились после финальной сирены ЦСКА и «Ак Барс» оформили выход в следующий раунд, а «Автомобилист» обыграл «Сибирь» и вернулся в серию.

«Если честно, я даже не понял, что случилось на последних секундах. Весь дворец орал, я даже намёка на сирену не слышал, поэтому и бросил по воротам. Честно не слышал. Только потом допёрло», – объяснил свои действия Фёдоров.



Слышал Фёдоров финальную сирену или не слышал – сказать в точности может только сам Артём. Однако на 100% можно было быть уверенным лишь в одном – команды не снизят градуса выяснения отношений. А это означало, что пятый матч серии должен был подарить массу эмоций всем заинтересованным лицам.

Дерби Москвы продлится семь матчей? «Спартак» и «Динамо» начнут всё заново «Спартак» снова обыграл московское «Динамо» и сравнял счёт в противостоянии. Теперь серия пойдёт до двух побед.

«Прекрасно понимаем, откуда растут ноги у вбросов про Знарка

Ещё сильнее полыхнуло в воздухе непосредственно в день пятого матча. Рано утром 10 марта в одном из СМИ появилась информация, что магнитогорский «Металлург» заинтересован в приглашении Знарка на смену Ильи Воробьёва. Любой человек, сколько бы то ни было близко знающий Олега Валерьевича, поверить в подобное развитие событий не мог сразу по двум причинам.



Во-первых, у Знарка идёт плей-офф, а на кону принципиальное противостояние с бывшим клубом. В подобной ситуации вести переговоры с новым работодателем может кто угодно, но только не тренер «Спартака». К тому же сам Знарок неоднократно говорил, что никогда не станет претендовать на чужое место.



«Магнитка» не отправляла Воробьёва в отставку, а значит и обсуждать в этой связи ровным счётом нечего. Неудивительно, что гневная реакция генерального менеджера красно-белых Алексея Жамнова не заставила себя долго ждать.

«Идёт плей-офф, команды «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за выход в следующий раунд. В любом случае должна присутствовать спортивная этика. Все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у этих вбросов про нашего главного тренера Олега Знарка. Хочу напомнить, что у Олега Валерьевича действующий контракт с клубом по схеме «1+1», – сказал Жамнов «Чемпионату».

Жамнов: все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у вбросов про Знарка в «Магнитке»

Пара защитников Лямин – Миронов – это похороны «Динамо»?

Предыдущий матч обернулся форменным кошмаром для второй пары защитников «Динамо». Андрей Миронов и Кирилл Лямин присутствовали на льду при всех голах «Спартака», став одними из главных виновников поражения. Однако перед новым актом московского дерби сочетания защитников бело-голубых изменений не претерпели. После травмы Артёма Волкова у Крикунова пропала всякая возможность ротировать защитников, так как в запасе находится лишь молодой Егор Аланов. В такой ситуации Миронову и Лямину необходимо было провести намного более качественный матч, чтобы не создавать лишних проблем своей команде.

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Интересная ситуация сложилась у «Динамо» и с голкиперами. В течение всего сезона первым номером бело-голубых считался 24-летний Иван Бочаров, сыгравший рекордные для себя 49 матчей в регулярном чемпионате. При этом в плей-офф тренерский штаб изначально решил довериться легендарному Александру Ерёменко. Именно он в четвёртый раз в серии и оказался стартовым голкипером. Что касается Бочарова, то он в этой серии провёл лишь один матч (справедливости ради, провёл он его плохо).



Тренерский штаб «Спартака» уже традиционно не стал вносить изменений в сочетания, которые сработали в двух последних матчах. На последнем рубеже вновь появился Никита Беспалов, а Юлиус Гудачек оказался вне заявки. Единственной неприятной новостью для спартаковцев стало отсутствие в составе защитника Якова Рылова. На пресс-конференции после четвёртого матча Знарок говорил, что надеется на возвращение хоккеиста в заявку, но этого не случилось.

Боязнь ошибиться

Первые четыре матча серии получались крайне результативными и богатыми на обоюдные ошибки. Возможно, именно по этой причине важнейший пятый матч серии команды начали застёгнутыми на все пуговицы. В стартовые 20 минут на двоих соперники не создали ни одного опасного момента в равных составах. Единственные шансы отличиться «Динамо» и «Спартак» упустили, по разу не реализовав численный перевес.



В большинстве ближе к голу были гости. Даугавиньш своей передачей нашёл Фёдорова в центре зоны, бросок которого цели не достиг. Блестяще действовал Ерёменко. Следом мог забить Ганзл, но и чеху не удалось конвертироваться численный перевес в заброшенную шайбу. Спартаковцы продолжали строить свою игру на бросках их своей зоны в исполнении Андрея Кутейкина. Неслучайно, именно Андрей долго время лидировал по броскам в створ ворот.

Первым не выдержал «Спартак», упустив из виду Шипачёва

Во втором отрезке игра заметно обострилась. Всё чаще и чаще на первый план выходило первое звено московского «Динамо» в лице Яшкина, Шипачёва и Петерссона. До поры до временем гостям удавалось справляться с динамовской каруселью, но за две минуты до конца периода лидеры бело-голубых сумели отправить шайбу в ворота. Долго лидеры «Динамо» кружили по зоне соперника, в итоге Яшкин сделал передачу вдоль ворот, Шипачёв броском в касание замкнул эту атаку.

Буквально в ответной атаке «Спартак» имел роскошный шанс сравнять счёт. Однако бросок Александра Хохлачёва пришёлся в перекладину ворот «Динамо». В этой ситуации команде Крикунова уже не помог бы и Ерёменко. На второй перерыв хозяева ушли при минимальном перевесе.

На ещё один камбэк «Спартак» не хватило

Зато третий период получился сверхбогатым на события. На пятой минуте отрезка гости, казалось бы, пробили голкипера Ерёменко. Однако после видеозапроса на помеху вратарю взятие ворот было отменено. Практически моментально хозяева забили уже по правилам. Алексеев убежал по флангу и с неудобной руки набросил в центр, а Афиногенов броском в касание послал шайбу между щитков Беспалову. Для ветерана российского хоккея этот гол стал первым в плей-офф КХЛ за семь лет.

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Под занавес матча спартаковцы получили роскошный шанс совершить ещё один камбэк и перевести игру в овертайм. Удаления Панкратова и Яшкина оставили хозяев втроём против шестерых гостей (Знарок выпустил шестого полевого игрока вместо голкипера). Риск наставника сработал лишь отчасти. Херсли могучим броском лишил Ерёменко шат-аута, но на ещё один гол спартаковцев не хватило. Хохлачёв ошибся с передачей, Полыгалов перехватил шайбу и поразил пустые ворота, а Знарок поднял брови и не мог поверить в ошибку своего игрока. Следом Яшкин установил окончательный счёт в матче.

Олег Знарок

Московское «Динамо» одержало третью победу в серии и вплотную приблизилось к проходу в следующий раунд. Вот только завершать дерби командам придётся в непривычных условиях. В Москве до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В ближайшее время КХЛ должна сделать заявление о том, в каких условиях будет доиграно дерби Москвы.