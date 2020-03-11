Теперь он в трёх очках от Ягра в клубной истории «Пингвинз».

«Вернулся Кросби, и я стал хуже». Малкин отругал себя и сделал дубль за 6 минут

«Мы играли лучше, когда пять-шесть ребят выбывали из-за травм. Сейчас сложно понять почему. Когда не было Сида, я играл лучше. Он вернулся, и я стал играть хуже. Что ж, будем над этим работать», — говорил Евгений Малкин несколько дней назад, комментируя свою игру.

Малкин вспомнил, что его прозвали «трёхглазым»! У него четыре голевые передачи за матч Евгений вышел на символичное для «Питтсбурга» 66-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Слова с делом у Малкина не расходятся. Обещания прибавить он выполнял и раньше, а в нынешней ситуации его удачная игра стала важным залогом выхода «Питтсбурга» из ямы, куда команда угодила, проиграв 8 матчей из последних 10. Встреча с «дьяволами» в гостях получилась для «Пингвинз» очень удачной. Команда вернулась на победные рельсы, а Малкин уже традиционно стал первой звездой матча.

Началось всё с гола Эвана Родригеса, который заменил в составе гостей приболевшего Ника Бьюгстада. Попав в третье звено «Пингвинз», Родригес пришёлся ко двору, и в середине первого периода открыл счёт, забросив свою первую шайбу за «Питтсбург» после перехода из «Баффало». Спустя четыре минуты на это нашёл ответ Никита Гусев, реализовавший численный перевес после выброса шайбы защитником «Питтсбурга» Джеком Джонсоном.

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Евгений Малкин в пяти последних матчах:

4 гола, 7 передач, 11 очков, «-2». 6 минут штрафа.

4 очка в большинстве, 1 победный гол, 15 бросков.



В 58 матчах против «Нью-Джерси» за карьеру Малкин набрал 56 (22+34) очков. в пяти последних матчах:4 гола, 7 передач, 11 очков, «-2». 6 минут штрафа.4 очка в большинстве, 1 победный гол, 15 бросков.В 58 матчах против «Нью-Джерси» за карьеру Малкин набрал 56 (22+34) очков.

После перерыва у «Питтсбурга» на авансцену вышел Малкин, который сначала снабдил удобной передачей защитника Джастина Шульца, который вывел гостей вперёд, а в третьем игровом отрезке забил сам. Евгений оформил голевой дубль с интервалом в шесть минут, и его первый гол в матче стал для «Пингвинз» победным.

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Три очка в матче приблизили Евгения к третьему месту в списке лучших бомбардиров в славной истории «Питтсбурга». Пока эту строчку занимает знаменитый Яромир Ягр, до которого россиянину не хватает трёх баллов (сейчас у Малкина 1079 очков). Догнать Яромира он сможет уже 13 марта в Коламбусе, где, впрочем, в нынешнем сезоне «пингвины» играют не слишком удачно (поражение 2:5 в конце ноября). Когда легендарный чех останется позади, то Малкин официально станет третьим по величию «пингвином» после Марио Лемье (1723) и Сидни Кросби (1263).

Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»

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«Это был один из наших лучших и полноценных матчей за последнее время. Все четыре звена играли здорово, все защитники были в игре, никто не выпадал. Было много правильных решений, а наши лидеры подали пример остальным. Это здорово, если учесть, что «Нью-Джерси» хорошо сыграл последние 10 встреч и обыграл много сильных соперников. Ключевым моментом стало «убийства» меньшинства в начале третьего периода, когда мы остались втроём против пятерых.



Что же касается Малкина, то разница в том, как он играл год назад и играет сейчас заключается в его действиях без шайбы. Он не тот хоккеист, кто сильно рискует. Он принимает лучшие решения и уделяет огромное внимание деталям, нюансам. Я очень высоко его ценю», — отметил после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.