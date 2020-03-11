«Хлебушек всегда видит тебя!» Панарин отдал великолепный пас уже на 18-й секунде матча

«Рейнджеры» продолжают цепляться за шансы, дающие право продолжить борьбу за кубковую путёвку. После обидного поражения дома от «Нью-Джерси», когда «синерубашечники» сыграли крайне неудачно, а голкипер Игорь Шестёркин провёл первый матч после автомобильной аварии, ставший для него худшим в заокеанской карьере, наставник «Рейнджерс» Дэвид Куинн поступил мудро. Он дал Шестёркину возможность исправиться и выбрал его стартовым голкипером на следующий матч в Далласе, а новичка Каапо Какко (засуха из 14 матчей) встряхнул, вернув его из четвёртого звена в третье.

Овечкин забил два, а Зибанеджад — пять! Матч года в НХЛ! Рекорды, ошибки и невероятная развязка — «Рейнджерс» и «Вашингтон» выдали матч-концерт с участием 8 россиян.

«Не могу вам назвать вескую причину, но я вернул его в тройку к Хаудену и Хитилу. Мне просто нравится наш состав. Что касается Шестёркина, то он слегка «заржавел» и соскучился по хоккею. Мы вполне представляем, как он любит бороться и что он за вратарь», — сказал до игры главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. При этом, в Техас «синерубашечники» приехали, имея всего 18 здоровых полевых игроков, так что теперь менеджменту «Рейнджерс» не обойтись без звонков кому-то из фарм-клуба.

Тон всем действиям «синерубашечников» задал Артемий Панарин, который организовал первый гол в ворота «Старз» уже на 18-й секунде матча. Россиянин протащил шайбу по левому флангу, дождался подключения Адама Фокса и выдал тому прекрасную передачу под бросок. «Хлебушек видит тебя. Он всегда видит тебя!», — так прокомментировала этот момент пресс-служба «Рейнджерс» в официальном твиттере клуба.



«Ранний гол всегда очень важен. В этой лиге очень тяжело играть, когда ты догоняешь. Было приятно забить первыми и не гоняться за соперником», — сказал Фокс.

За счёт этой передачи Панарин вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (93 балла). Гонку бомбардиров уверенно возглавляет нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (110 очков), второе место занимает его одноклубник Коннор Макдэвид (96 баллов), топ-3 замыкает нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (95 очков).

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10 минут спустя свой голевой «сороковник» отпраздновал Мика Зибанеджад, упрочивший преимущество «Рейнджерс», а во втором периоде пришло время Каапо Какко. Финский талант оформил голевой дубль, добравшись до отметки в 10 шайб за сезон и был очень рад вернуть себе уверенность. «Да, я долго не забивал, это было хорошее чувство. Парочка отличных передач — для меня это была лёгкая работа», — признался финн.

Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020

А тренер не уставал хвалить Зибанеджада, который стал самым скоростным хоккеистом в истории «Рейнджерс», добравшимся до отметки в 40 голов за сезон (56 матчей). «Как приятно заблюдать за тем, как Мика играет и прогрессирует. Мы очень много говорили о нём, когда он забил 5 голов. На следующий день я даже сказал ему, что устал давать интервью о Зибанеджаде. Но если он продолжит забивать, я буду говорить про Мику, пока не посинеет лицо», — пошутил Куинн.

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«Рейнджеры» получили хороший вклад от нескольких других молодых игроков — Брендана Лемье и Бретта Хаудена, а также несколько солидных силовых приёмов от Райана Линдгрена, один из которых вызвал неудовольство Дениса Гурьянова. Нападаюшщий «Далласа», который с 20 голами является лучшим снайпером «Старз», решил вступиться за пострадавшего одноклубника Джона Клингберга, вызвал Линдгрена на бой и завалил его на лёд. Это не была победа в драке, но определённый «месседж» Гурьянову своей команде послать удалось.

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В третьем периоде «Даллас» превратил счёт 4:0 в 4:2, но полноценного возвращения в игру «звёзд» так и не состоялось. «Рейнджеры» потеряли из-за травмы Филипа Хитила, который получил повреждение нижней части тела, степень серьёзности которого неизвестна.



Что же касается Игоря Шестёркина, то он одержал свою 10-ю победу в своих 12 первых матчах, став лишь шестым голкипером в истории НХЛ, кому удалось подобное. «Это был тот Шестёркин, которого мы привыкли видеть, он сыграл очень хорошо. Он сделал сейвы, которые и должен был сделать», — сказал Куинн, добавив, что в следующем матче против «Колорадо» он сделает выбор в пользу Георгиева или Лундквиста.