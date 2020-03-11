В плей-офф ВХЛ круто и весело. Битва звёздных фарм-клубов и Анисин против «Звезды»

Чтобы понять всю прелесть и непредсказуемость плей-офф ВХЛ, дадим слово вратарю «Звезды» Максиму Третьяку, который, отвечая на вопрос о разнице плей-офф КХЛ и ВХЛ, ответил, что «равнодушных здесь нет, люди живут хоккеем, все хотят биться и побеждать». Окинем взглядом КХЛ. Например, «Торпедо» и «Витязь» только в домашних матчах перестали напоминать подобие обречённых неудачников, которые, попав под СКА и ЦСКА, выходят на лёд с мыслями об отпуске. А теперь посмотрим на ВХЛ – восьмые команды бьются с первыми, несмотря на травмы, короткую «скамейку» и очевидный недостаток мастерства, цепляют матчи и затягивают серии, а обе команды, занявшие седьмые места в своих конференциях, вышли в следующий раунд. Это просто праздник – наблюдать за конкурентоспособными командами и не знать, чем закончится тот или иной матч, та или иная серия, проходных игр в плей-офф ВХЛ почти не бывает. Ни одна серия не завершилась со счётом 4-0, а действующий обладатель Кубка вновь вылетел на первой стадии. Вот-вот стартует второй раунд – попробуем совершить невозможное и спрогнозировать результаты серий.

Сетка плей-офф ВХЛ

«Звезда» (Москва) – «Хумо» (Ташкент)

Расклад: в первый весенний день лучшая команда регулярного чемпионата оформила путёвку во второй раунд – фарм-клуб «армейцев» справился за пять матчей с усть-каменогорским «Торпедо». Надо отдать должное казахстанской команде – подопечные Алексея Ждахина, оставшись без основного вратаря Дениса Перевозчикова, создали немало проблем «Звезде». Три встречи закончились за пределами основного времени, а в последних двух матчах серии усть-каменогорцы вели в счёте, но удержать преимущество не смогли.

Теперь обладателей Кубка Шёлкового пути ждёт новое испытание – «Хумо» в свой первый сезон в ВХЛ не ограничились попаданием в плей-офф и в зрелищной семиматчевой серии одолели крепкий нефтекамский «Торос», занявший высокое второе место в своей конференции. Овертаймы, камбэки, драки – наставник узбекского коллектива честно признался, что «как тренер кайфуешь от таких матчей». Начав серию с 0-2, «Хумо» не отдал ни одной домашней игры и радовали болельщиков, которые активно заполняли арену и устанавливали новые рекорды посещаемости – и дело не только в голах, победах и сейвах Смирягина. Например, в третьем матче в концовке в кулачном бою сошлись украинский хоккеист хозяев Игорь Мережко и защитник «Тороса» Андрей Банников – игрок «Хумо» как минимум не уступил и завёл трибуны. Драку Мережко в Инстаграме отметил серебряный призёр МЧМ и проспект «Филадельфии» Егор Замула, отметив, что в «Летбридже» (Мережко провёл здесь четыре сезона) в Западной хоккейной лиге до сих пор помнят о подвигах Мережко. В пятом матче в Нефтекамске «Хумо», уступая в две шайбы за восемь минут до конца встречи, но сравняли счёт, однако за тридцать секунд до окончания матча точный бросок нападающего «Тороса» Артёма Пименова поставил узбекскую команду на грань вылета. Шестой матч серии в Ташкенте дошёл до второго овертайма – Евгений Попихин в красках описывал, как он мотивировал спущенного из «Сибири» в «вышку» Максима Казакова («Ты сидел в «Сибири» в пятом звене, а сейчас смотри, играешь хорошо, выходи и забивай»), и хоккеист не подвёл, реализовав выход один в ноль на 85-й минуте. Серия снова вернулась в Нефтекамск – в седьмом матче «Хумо» приходилось догонять соперника, в третьем периоде команда с разницей в сорок секунд забросила две шайбы и вышла в следующий раунд. Блистал Михаил Анисин (шесть голевых передач, один из лучших ассистентов плей-офф ВХЛ), вовремя включился молодой Денис Еркин (свои первые голы за «Хумо» форвард забил именно в плей-офф, одна из шайб стала победной), не отставали и опытные Евгений Григоренко с Артёмом Ворониным, вышеупомянутый Игорь Мережко помимо драк является лучшим защитником по очкам (5) и показателю полезности (+3).

У «Хумо» есть опыт, им некого бояться, и, возможно, им сыграет на руку долгий отдых «Звезды» (перерыв между играми составит 10 дней) и помощь трибун в Ташкенте. Но команда Владимира Чебатуркина не намерена останавливаться – игроки понимают, что «каждый матч в ВХЛ как последний» (слова Максима Соркина) и никакого недонастроя на «Хумо» не будет. Молодая, быстрая и техничная «Звезда» наверняка найдёт козыри против бравых мастеров вроде Анисина и компании – фарм-клуб «армейцев» пройдёт в полуфинал, что станет лучшим результатом в истории клуба.

Политпроект и приют для безработных. Узбекистан рвётся в КХЛ, но зачем это нужно лиге? Развитие хоккея в республике – дело хорошее и правильное, но о КХЛ в Ташкенте пока рано даже мечтать.

Прогноз: 4-1.

Фото: hchumo.uz

«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Нефтяник» (Альметьевск)

Расклад: в преддверии плей-офф казалось, что у питерцев не возникнет проблем с фарм-клубом «Автомобилиста» учалинским «Горняком» — учалинцы и так прыгнули выше головы, попав в восьмёрку (в плей-офф не попали новокузнецкий «Металлург» и курганское «Зауралье»). Да, «Динамо» завершили серию за пять матчей – но серия для подопечных Эдуарда Занковца получилась очень сложной и тяжёлой. «Горняк» продемонстрировал полное отсутствие страха и ошеломил динамовцев в первой встрече в Санкт-Петербурге – победа и массовая драка в конце, в которой не в лучшем свете показали себя хозяева (главный тренер учалинцев Олег Леонтьев сравнил поведение динамовцев с гопниками в подворотне). «Гопникам» Занковца затрещина пошла на пользу – несмотря на все старания учалинцев, их убойное большинство (19%) и открытый хоккей, питерцы пришли в себя, выиграли следующие четыре матча и прошли в следующий раунд. В Учалах было весело – 6:5 в первом матче (гости отыгрывали отставание в две шайбы, хет-трик оформил молодой форвард питерцев Назаревич), 3:2 во втором поединке, когда за пять минут до конца третьего периода хозяева вели в счёте, но дважды пропустили (победную шайбу забросил Станислав Кондратьев, не блиставший результативностью в «регулярке»). «Всё было рядом, унесло всё снарядом» — лучше Олега Леонтьева и не скажешь.

Но серия «Лады и «Нефтяника» стоит особняком – альметьевцы в концовке чемпионата не особо стремились уйти с седьмого места в конференции, так как попадали на тольяттинскую «Ладу», где в середине января произошла тренерская отставка. Выходит, в Альметьевске не прогадали, выбрав коллектив новоиспеченного главного тренера Владимира Кречина, но помучились изрядно – в шестом матче при счёте 2-3 в серии «Нефтяник» спасся от поражения за три минуты до конца встречи и одержал победу благодаря голу на 103-й минуте, а в седьмой игре в гостях забросили три безответные шайбы. Гизатуллину, по его словам, даже не надо было в раздевалке ничего говорить – в ключевой момент игроки собрались и показали, что «могут всё сами». Вряд ли за счёт такого девиза можно справиться с питерским «Динамо», где есть выстроенная система игры и ровный состав (и ещё тренер с большим опытом), но у «Нефтяника» есть отличный вратарь (Никита Богданов провёл отличную серию, два «сухих» матча) и хорошие исполнители (например, Иван Николишин). Серия наверняка затянется – интересно, хватит ли «Нефтяник» ещё на один семиматчевый марафон? У «Нефтяника» иногда есть необъяснимые провалы – после третьего матча (5:1) и вплоть до седьмой игры альметьевцы уступали по ходу встречи и постоянно оказывались в роли догоняющих, что вдвойне тяжело. Питерцы, наученные лихим «Горняком», наверняка подтянут ошибки при игре в обороне – «Нефтянику» просто не хватит сил, чтобы как-то удивить динамовцев и пройти дальше.

Прогноз: 4-2.

Фото: dynamo-spb.com

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) – «Барс» (Казань)

Расклад: не исключено, что команды систем «Ак Барса» и СКА могут столкнуться в плей-офф и в КХЛ, и в «вышке», и в «молодёжке». В ВХЛ фарм-клубы встретятся уже во втором раунде – на первый взгляд, это шикарная вывеска, не уступающая противостояниям Казани и Санкт-Петербурга в КХЛ, но если углубиться в детали, то, объективно, у «Барса» не так много шансов зацепиться за серию. Да, «Барс» в первом же плей-офф прошёл во второй раунд, переиграв довольно крепкий «Сокол», причём одержав три победы в Красноярске. Команда Сергея Душкина продемонстрировала, что может не только много забивать, но и сыграть строго по счёту и удержать добытое преимущество. Но «Сокол» — команда, заточенная под игру в обороне, и в принципе в атаке много времени не проводит и не обладает мощным подбором нападающих, который есть у «СКА-Невы». Питерцы, в свою очередь, уверенно разобрались с обладателем Кубка Петрова «Сарыаркой» Тамбиева. Главный тренер карагандинцев отметил современный хоккей, в который играет соперник, и пожелал «СКА-Неве» «с ровным составом во всех линиях, хорошим сплавом опыта и молодости» выиграть Кубок. Похвала от двукратного чемпиона и победителя двух последних плей-офф ВХЛ дорогого стоит. Да и добавить что-то сложно: команда Константина Курашёва по скорости явно превосходила «Сарыарку», а за счёт техники и мастерства воплощала созданные моменты в голы, а на последнем рубеже Алексей Мельничук шансов кроме пятого матча почти и не давал (процент отражённых бросков составил 96,8%). Показательным стал четвёртый матч в Караганде (5:1), в котором «СКА-Нева» перетерпел в первом периоде (по броскам 8-20), а во втором отрезке взвинтила темп и забросила три шайбы. Плюс интересно, что будет с Мифтаховым: он провёл в серии с «Соколом» четыре матча из шести, так как Амира в «Ак Барсе» задействуют в роли бэкапа Билялова, потому что Рейдеборна нельзя заявлять из-за лимита на легионеров. Но даже с Мифтаховым «Барсу» не пройти мощный «СКА-Неву» – в предыдущие два сезона питерская команда проигрывала командам Тамбиева, теперь, так скажем, психологический барьер в виде коллективов латвийского специалиста преодолён. Справедливости ради, «Барс» и так прыгнул выше головы.

Прогноз: 4-1.

Фото: ak-bars.ru

«Рубин» (Тюмень) – «Югра» (Ханты-Мансийск)

Расклад: в этой серии решительно непонятно, кто пройдёт дальше, но попробуем разобраться. По словам Михаила Звягина, последние два месяца команда «фестивалила» («Рубин» задолго до окончания регулярки прочно обосновался на первом месте в конференции) и вовремя не перешла в режим плей-офф. «Дизель», будучи явным андердогом, уже в первом матче в первом периоде отправил в ворота «Рубина» три шайбы – тюменцы во втором периоде сравняли счёт, но пропустили за 30 секунд до конца встречи. Более того – «Дизель» и у себя дома благодаря связке Барулин — Думбадзе и самоотверженной игре в защите одержал победу в овертайме (причём победный гол в прямом эфире не повторили) и повёл в серии 2-1. Но на большее пензенцев не хватило – больше «Дизель» в плей-офф не забивал и трижды уступил (0:1, 0:2, 0:3). Рекордную сухую серию для плей-офф ВХЛ установил вратарь «Рубина» Егор Назаров (194 минуты, ещё не закончена), а команда почти ничего не давала сделать соперникам и начала играть так, как от тюменцев и ждали – прагматично и организованно, без лишних хороводов и «бей-беги, окружай ворота» (цитата Звягина).

У «Югры» соперник был нудный – «Химик» еле-еле «родил» две шайбы за пять матчей (умудрился даже одну победу одержать), и игру ханты-мансийцев оценивать довольно трудно. Всё, что нужно было сделать подопечным Епанчинцева, – пробиться сквозь окопы воскресенской обороны, что-то там забить и сдержать 38-летнего ветерана Олега Губина (две шайбы «Химика» на его счету). На фоне «Химика» даже китайская молодёжная команда из МХЛ с одной победой в сезоне выглядит интереснее и зрелищнее. Да, у «Югры» приличный состав, плюс здорово себя проявляет перешедший из системы «Трактора» нападающий Никита Тертышный (3 шайбы), но с «Рубином» придётся в разы сложнее. Команды выглядят равными во всех линиях – Звягину и Епанчинцеву придётся сильно постараться, чтобы удивить друг друга. Отдадим предпочтение системному подходу и опыту Звягина.

Прогноз: 4-3.