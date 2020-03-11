«Салават» выбил «Авангард»! Последний гол Уфа забила, даже не бросив по воротам!

Календарь игр плей-офф КХЛ

СДК забанил Панина и Зернова

Накануне спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес достаточно суровые для плей-офф КХЛ решения. Особенно учитывая градус серии «Авангард» — «Салават Юлаев» и накал страстей в каждой встрече. Казалось бы, что дисквалификаций, учитывая важность каждого матча, нужно максимально избегать, но в СДК, который чудесным образом обновили (например, убрали оттуда Анисимова, Вайсфельда и Бутурлина, то есть всех людей, имеющих отношение к судейству) точно перед стартом плей-офф, посчитали иначе.

Панин получил от КХЛ по делу, а Зернова простили. Что не так с решением СДК За умышленный удар в голову форвард «ястребов» мог пропустить и больше одного матча.

Так, капитану юлаевцев Григорию Панину переквалифицировали нарушение, полученное им в пятой игре с «ястребами». В результате Панин пропустит три ближайших матча своей команды, да ещё и заплатит денежный штраф. Строго ли наказали Григория? Более чем, но здесь нужно учитывать и всю его историю нарушений. Один матч – как раз ближайшую встречу в Уфе – пропустит нападающий «Авангарда» Денис Зернов, который ударил в голову финна Сакари Маннинена, находившегося без шайбы. Зернову, а также его партнёру по команде Кириллу Семёнову, выписаны денежные штрафы.

Иностранцы снова тащат «Салават»

Помимо Панина, в состав юлаевцев не попали Хохряков, Сошников и Солодухин. Двое последних в списке травмированных, а вот отсутствие Петра, оформившего дубль в прошлой игре, вызвало удивление.

В заявке «Авангарда» не оказалось Широкова и дисквалифицированного Зернова, которых заменили Грачёв и Терещенко. Для 39-летнего Алексея этот матч стал первым с 8 декабря 2019 года. Кроме того, по-прежнему травмированы Чудинов, Манукян и Клинкхаммер.

Первый период гораздо активнее начали гости – Метсоле раз за разом приходилось вступать в игру. Подвела юлаевцев и дисциплина: Пашнин получил две минуты за выброс шайбы, а затем Уфу наказали за задержку игры (неправильная процедура вбрасывания).

Однако хозяева постепенно выровняли ход встречи. На первый план в очередной раз вышли уфимские легионеры. Маннинен с лёта переправил шайбу в сетку ворот Бобкова (после просмотра судьи гол засчитали), а Хартикайнен воспользовался первым же большинством «Салавата». Шайба отскочила на пятак, откуда Теэму переправил её в цель. Отметим и две передачи Умарка – в активе Линуса уже 12 (1+11) очков. Он – лучший бомбардир плей-офф. 2:0 – с таким счётом команды отправились на перерыв. В створ больше бросали «ястребы», но результата это не приносило.

Первый гол Яремчука и гениальный пас Майорова

Вторая двадцатиминутка оказалась богатой на события. Сперва свой первый гол в плей-офф после грубой ошибки юлаевцев забил молодой форвард Яремчук, которому Боб Хартли предоставил игровое время. Андригетто прорвался по левому флангу и с кистей бросил низом — Метсола щитком парировал шайбу, а Александр подкараулил отскок и добил её в сетку.

Хозяева ответили роскошной комбинацией с участием Майорова и Кугрышева. Максим отдал гениальный по красоте и исполнению пас на Дмитрия, нападающий убежал на рандеву с Бобковым и в третий раз за матч переиграл голкипера. Хартли не выдержал и выпустил на лёд Гарипова. Возможно, именно Эмиля и надо было ставить с первых минут, так как Бобков выглядит как-то неуверенно.

Вскоре омичи, как показалось, сделали счёт 3:2, но после просмотра и совещания с «военной» комнатой арбитры матча взятие ворот не засчитали, зафиксировав помеху вратарю. Хартли сразу начал спорить с судьями, но безуспешно. Гофман и Морозов не собирались менять своего решения.

За счёт чего «Авангард» мог сравнять счёт? За счёт удалений у «Салавата». С ними у уфимцев как были, так и остались проблемы. На две минуты удалили Арзамасцева, а затем и Маннинена.

Уфа взяла реванш у Омска

Третий период Уфа начала в меньшинстве, но сумела отбиться. Команда Цулыгина выбрала правильную тактику: во-первых, не пятилась назад, во-вторых – старались максимум времени проводить в чужой зоне. Время работало на уфимский клуб.

С каждой минутой «Салават» старался сбивать темп и взять соперника по рукам и ногам. У «ястребов», складывалось впечатление, банально заканчивались силы. «Авангард» с трудом бежал вперёд. В самый ненужный момент удалился Маннинен, заработавший фол в атаке на Манухове. Более того, у защитника омичей на лице появилась кровь – Сакари схлопотал четыре минуты.

Омск пошёл на финальный штурм: Шумаков бросал уже в пустой угол, но Кадейкин в последний момент успел помешать. Чудеса творил и Метсола, поймавший кураж. Последнюю шайбу хозяева забили, даже не бросив по воротам. Гости играли «шесть на четыре» (Гарипова заменили на шестого полевого), Гиматов подхватил шайбу у лицевого борта, затем пытался забить из-за чужих ворот, однако Франсон умышленно их сдвинул. Судьи засчитали гол Уфы.

4:1 в матче и 4-2 в серии. Дальше идёт «Салават», который в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Ак Барсом». Ко всему прочему, уфимцы взяли реванш у омичей за поражение в финале Востока в прошлом году.

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