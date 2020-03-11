«Проиграли серию во втором и третьем матчах». Как Хартли объяснил провал «Авангарда»

«Салават Юлаев» на домашнем льду выиграл у «Авангарда» со счётом 4:1 в шестом матче и одержал победу в серии – 4-2. Главные тренеры обеих команд подвели итоги встречи и всего противостояния.
«Такова судьба тренеров, что всегда ищут плохое»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин выделил командную игру уфимцев, а также рассказал о причинах отсутствия некоторых игроков.
— Очень напряжённая и равная игра. Здорово, что мы использовали свои моменты, забили в большинстве, очень здорово сыграли в меньшинстве. Пластались, всё ловили на себя. Юха много выручал. У нас сплочённая команда, все хотели выиграть. Важно, что забили при счёте 2:1, сохранили преимущество в две шайбы к третьему периоду. Это командная победа. Вся серия получилась упорной.
— Почему не оказалось в заявке Хохрякова?
— Он получил повреждение и не смог играть. Здорового игрока в такой форме мы бы не убрали из состава.
— Семёнов со второго периода не появлялся на льду.
— Он в первом периоде получил повреждение, но остался на скамейке с командой. Не смог продолжать матч физически.
— Пашнин и Сергеев много играли, как они выносят такие нагрузки?
— Сергеев привык играть помногу. На Мише, конечно, это сказалось. Но ничего страшного нет. Нам пришлось играть в шесть защитников из-за повреждения Семёнова.
— В чём секрет успешной замены Сошникова?
— Хоккей — командный вид спорта. Потеря Сошникова сказалась, особенно, первых матчах, когда играли в большинстве и не могли его нащупать. Потом перестроились, подобрали состав, начали забивать. У всех ребят в нашей команде есть желание и в нужный момент они показывают лучшую игру.
— Были решения Хартли, которые вас удивили?
— То, что мы ожидали, то и случилось.
— Не надоело играть с «Ак Барсом»? Теперь вам встречаться в полуфинале Востока.
— Это не ко мне вопрос. Мы от и до играем по расписанию. Народу нравится «зелёное дерби».
— Ждать ли к играм с «Ак Барсом» Хохрякова и Сошникова?
— Хохряков только съездил на обследование, Сошников катается индивидуально. Пока сложно сказать, есть ещё неделя. Нам хочется, чтобы Хохряков, Сошников, Солодухин и Семёнов восстановились.
— Показалось, что сегодня вы старались играть аккуратно.
— Мы понимали, что соперник будет играть активно, ему надо было сравнивать счёт. Мы обезопасили свои ворота и старались создавать опасность на контратаках.
— Почему серия с «Авангардом» получилась такой результативной?
— Встречались две мастеровитые команды. За каждую ошибку мы наказывали и нас наказывали, поэтому так и получилось.
— Вы старались поджимать соперника активной игрой в атаке…
— Да, мы пытались лишить соперника его козырей. Старались попроще играть в своей зоне. Сами тоже пытались активно идти вперёд, не давать омичам раскатываться.
— В вашу сторону было много критики, спал ли груз ответственности?
— Он не спадал и по-прежнему есть. Такова судьба тренеров, что всегда ищут плохое. Нельзя обращать на это внимание. Нужно работать, тогда придёт результат.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Салавата Юлаева»
«Нужно говорить про всю тройку Маннинена, не только про Умарка»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли не стал искать виновных, отметив мощь и мастерство соперника.
— Большая победа для «Салавата», удачи им дальнейшем в этом плей-офф. Мы провели хорошее начало первого периода. Может, даже лучше четвёртого мачта серии, который выиграли здесь. Увы, не смогли забить, в плей-офф нужно забивать и использовать шансы. Мы проигрывали первый период 0:2. Наши игроки имели шансы, не сдавались, но Метсола и соперник в целом хорошо сыграли в обороне.
— В чём вас переиграл «Салават»?
— Мы проиграли эту серию во втором и третьих мачтах, а не сегодня. Сегодня у «Салавата» получилось лучше реализовать свои шансы. Маннинен удачно забил с лёта, во втором голе Хартикайнен подкараулил отскок от борта.
— Почему в воротах с первых минут снова играл Бобков, который много пропускал по ходу серии?
— Перед игрой я разговаривал с тренером вратарей Сергеем Звягиным. После поражений легко обвинять игроков, но «Салават» заслужил эту победу. Бобков – один из наших ведущих хоккеистов. Он много раз нас выручал по ходу сезона. Так сложилось, что нам забили хорошие голы, ведь у соперника много мастеров.
— Не считаете, что легионеры «Авангарда» сыграли ниже своих возможностей?
— Команда выигрывает, она же проигрывает. Не буду выделять отдельных игроков. Мы упустили свои возможности во второй и третьей играх, которые должны были выигрывать. Мы перезагрузимся и будем готовиться к следующему сезону.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
— Как прокомментируете незасчитанный гол и неудачное большинство в концовке?
— Такое решение приняли судьи, мы ничего не можем с этим сделать. Что касается нашего большинства, то Метсола совершил много классных сейвов.
— Что чувствуете после окончания сезона для вас?
— Конечно, я расстроен. Но хоккей в КХЛ продолжается, ещё есть много интересных пар. Мы понимали, что первый раунд не будет лёгким для нас.
— Почему не удалось закрыть Умарка?
— Нужно говорить про всю тройку Маннинена, не только про Умарка. Мы видели, как играют Маннинен и Хартикайнен. Это всё влияло на итоговый результат. Мы знаем, что динамовское звено Шипачёва и уфимское Маннинена – это два ведущих звена в КХЛ. При игре пять на пять мы проделали хорошую работу, но не смогли их сдержать.
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