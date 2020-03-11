«Проиграли серию во втором и третьем матчах». Как Хартли объяснил провал «Авангарда»

Его коллега – Николай Цулыгин – рассказал о состоянии травмированных «Салавата» и подготовке к серии с «Ак Барсом».

«Салават Юлаев» на домашнем льду выиграл у «Авангарда» со счётом 4:1 в шестом матче и одержал победу в серии – 4-2. Главные тренеры обеих команд подвели итоги встречи и всего противостояния.

«Салават» выбил «Авангард»! Последний гол Уфа забила, даже не бросив по воротам! Теперь нас ждёт «зелёное дерби» в полуфинале Востока.

«Такова судьба тренеров, что всегда ищут плохое»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин выделил командную игру уфимцев, а также рассказал о причинах отсутствия некоторых игроков.

— Очень напряжённая и равная игра. Здорово, что мы использовали свои моменты, забили в большинстве, очень здорово сыграли в меньшинстве. Пластались, всё ловили на себя. Юха много выручал. У нас сплочённая команда, все хотели выиграть. Важно, что забили при счёте 2:1, сохранили преимущество в две шайбы к третьему периоду. Это командная победа. Вся серия получилась упорной.

— Почему не оказалось в заявке Хохрякова?

— Он получил повреждение и не смог играть. Здорового игрока в такой форме мы бы не убрали из состава.

— Семёнов со второго периода не появлялся на льду.

— Он в первом периоде получил повреждение, но остался на скамейке с командой. Не смог продолжать матч физически.

— Пашнин и Сергеев много играли, как они выносят такие нагрузки?

— Сергеев привык играть помногу. На Мише, конечно, это сказалось. Но ничего страшного нет. Нам пришлось играть в шесть защитников из-за повреждения Семёнова.

— В чём секрет успешной замены Сошникова?

— Хоккей — командный вид спорта. Потеря Сошникова сказалась, особенно, первых матчах, когда играли в большинстве и не могли его нащупать. Потом перестроились, подобрали состав, начали забивать. У всех ребят в нашей команде есть желание и в нужный момент они показывают лучшую игру.

— Были решения Хартли, которые вас удивили?

— То, что мы ожидали, то и случилось.

— Не надоело играть с «Ак Барсом»? Теперь вам встречаться в полуфинале Востока.

— Это не ко мне вопрос. Мы от и до играем по расписанию. Народу нравится «зелёное дерби».

— Ждать ли к играм с «Ак Барсом» Хохрякова и Сошникова?

— Хохряков только съездил на обследование, Сошников катается индивидуально. Пока сложно сказать, есть ещё неделя. Нам хочется, чтобы Хохряков, Сошников, Солодухин и Семёнов восстановились.

— Показалось, что сегодня вы старались играть аккуратно.

— Мы понимали, что соперник будет играть активно, ему надо было сравнивать счёт. Мы обезопасили свои ворота и старались создавать опасность на контратаках.

— Почему серия с «Авангардом» получилась такой результативной?

— Встречались две мастеровитые команды. За каждую ошибку мы наказывали и нас наказывали, поэтому так и получилось.

— Вы старались поджимать соперника активной игрой в атаке…

— Да, мы пытались лишить соперника его козырей. Старались попроще играть в своей зоне. Сами тоже пытались активно идти вперёд, не давать омичам раскатываться.

— В вашу сторону было много критики, спал ли груз ответственности?

— Он не спадал и по-прежнему есть. Такова судьба тренеров, что всегда ищут плохое. Нельзя обращать на это внимание. Нужно работать, тогда придёт результат.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Салавата Юлаева»

«Нужно говорить про всю тройку Маннинена, не только про Умарка»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли не стал искать виновных, отметив мощь и мастерство соперника.

— Большая победа для «Салавата», удачи им дальнейшем в этом плей-офф. Мы провели хорошее начало первого периода. Может, даже лучше четвёртого мачта серии, который выиграли здесь. Увы, не смогли забить, в плей-офф нужно забивать и использовать шансы. Мы проигрывали первый период 0:2. Наши игроки имели шансы, не сдавались, но Метсола и соперник в целом хорошо сыграли в обороне.

— В чём вас переиграл «Салават»?

— Мы проиграли эту серию во втором и третьих мачтах, а не сегодня. Сегодня у «Салавата» получилось лучше реализовать свои шансы. Маннинен удачно забил с лёта, во втором голе Хартикайнен подкараулил отскок от борта.

— Почему в воротах с первых минут снова играл Бобков, который много пропускал по ходу серии?

— Перед игрой я разговаривал с тренером вратарей Сергеем Звягиным. После поражений легко обвинять игроков, но «Салават» заслужил эту победу. Бобков – один из наших ведущих хоккеистов. Он много раз нас выручал по ходу сезона. Так сложилось, что нам забили хорошие голы, ведь у соперника много мастеров.

— Не считаете, что легионеры «Авангарда» сыграли ниже своих возможностей?

— Команда выигрывает, она же проигрывает. Не буду выделять отдельных игроков. Мы упустили свои возможности во второй и третьей играх, которые должны были выигрывать. Мы перезагрузимся и будем готовиться к следующему сезону.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Как прокомментируете незасчитанный гол и неудачное большинство в концовке?

— Такое решение приняли судьи, мы ничего не можем с этим сделать. Что касается нашего большинства, то Метсола совершил много классных сейвов.

— Что чувствуете после окончания сезона для вас?

— Конечно, я расстроен. Но хоккей в КХЛ продолжается, ещё есть много интересных пар. Мы понимали, что первый раунд не будет лёгким для нас.

— Почему не удалось закрыть Умарка?

— Нужно говорить про всю тройку Маннинена, не только про Умарка. Мы видели, как играют Маннинен и Хартикайнен. Это всё влияло на итоговый результат. Мы знаем, что динамовское звено Шипачёва и уфимское Маннинена – это два ведущих звена в КХЛ. При игре пять на пять мы проделали хорошую работу, но не смогли их сдержать.