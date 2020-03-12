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Отмена сезона НХЛ из-за короновируса, решение лиги, подробности, реакция

«Чемпионат»
ЧМ-2020 отменят? Сезон в НХЛ остановят? Овечкин, Кросби и все ждут решения. LIVE
Чемпионат НБА уже остановлен после первого диагностированного случая коронавируса. На очереди — хоккей.
Хоккей / НХЛ 0

Ситуация с хоккейным сезоном в мире

Австрия/Италия/Словения — отмена сезона.
Чехия — до 29 марта отложены игры плей-офф.
Дания — плей-офф отложен до тех пор, пока власти не снимут запрет на массовые мероприятия.
Финляндия — осталось два тура в регулярке (четверг и суббота), они пройдут без зрителей; ограничены контакты игроков с прессой. Власти Финляндии сегодня запретили мероприятия с аудиторией свыше 500 человек, вечером ожидается решение Liiga относительно плей-офф.
«Йокерит» сыграет домашние матчи второго раунда КХЛ без зрителей.
Франция — остановка плей-офф до 17 марта.
Германия — отмена сезона.
Великобритания — игры 13 марта, правительство разрешает играть при пустых трибунах.
Венгрия/Румыния — отмена сезона.
Норвегия — отмена сезона.
Польша — отмена сезона.
Россия/КХЛ — матчи плей-офф пройдут без зрителей в Москве, Хельсинки и, возможно, в Казани и Уфе; участие «Барыса» под вопросом.
Швейцария — отмена сезона.
Словакия — отмена сезона.
Швеция – последние матчи регулярки пройдут 12 марта, после чего сезон будет остановлен до 24 марта. Лига надеется возобновить чемпионат и провести серии плей-офф в урезанном формате до трёх побед.
NCAA — отмена сезона.
NWHL — сезон приостановлен.
НХЛ/АХЛ — решение будет принято 12 марта, высока вероятность паузы в сезоне.
ЧМ-2020 — отменят по неофициальным данным. Официально последовало опровержение.

16:45. А вот молодёжный «Квебек Рэмпартс» спокойно тренируется (франкофоны, что с них взять). Правда, бутылки с водой теперь у каждого именные и стоят прямо на бортике.

16:35. О как, быстро ведомство Рене Фазеля отреагировало. Официально, как говорит ИИХФ, ЧМ-2020 не отменён. Изменений в статусе турнира на данную минуту не было. Не иначе глава федерации надеется на Россию, как на островок (материк) безопасности.

16:30. В НХЛ отменяют тренировки. И даже командные собрания рекомендуют не проводить, хотя заявления от лиги пока не было.

16:20. Чемпионат мира-2020, который должен был пройти в Швейцарии, отменён. Вернее, его отменят. Пока это неофициальная информация, но от очень авторитетного источника — The Hockey News. Официальная отмена будет позже.

16:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Из-за коронавируса продолжают отменять спортивные события — 2020 год уже лишился женского чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по фигурному катанию, а накануне приостановили сезон НБА. Сегодня, 12 марта, должно быть вынесено решение по чемпионату НХЛ. Обсуждаются следующие варианты:

— продолжат играть со зрителями – 5%,

— продолжат играть без зрителей — 5%,

— остановят — 75%,

— досрочно завершат регулярный сезон с возможностью позднее провести плей-офф — 10%,

— отменят полностью — 5%.

«Гретцки среди вирусов». Сезон НХЛ остановят, Овечкин не успеет забить 50 голов?
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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Ethan Miller/Getty Images

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