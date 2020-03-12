«Гретцки среди вирусов». Сезон НХЛ остановят, Овечкин не успеет забить 50 голов?

Национальная хоккейная лига может приостановить регулярный чемпионат-2019/2020 из-за распространения коронавируса, и сейчас это уже не шутки.

Следом за НБА

Заболевание добралось до североамериканского континента, где, несмотря на все предосторожности, уже полыхнули вспышки инфекции. НБА пришлось остановить свой регулярный чемпионат после того, как игрок «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. В НХЛ зафиксированных случаев заболевания нет, но между хоккейной и баскетбольной лигами есть значительная связь.



«Было бы удивительно, если бы сезон в НХЛ не был приостановлен. Как они могут продолжать играть, если вирус продолжает распространяться? Гобер со своей «Ютой» на прошлой неделе играл против «Торонто Рэпторс», которые делят стадион с «Торонто Мэйпл Лифс», был в Детройте на «Литтл-Сизарс Арене», где играют «Ред Уингз», в Бостоне на стадионе «Брюинз» и в «Мэдисон-Сквер-Гарден», где выступает «Рейнджерс». Даже если играть при пустых трибунах, лига не сможет гарантировать безопасность игроков и персонала.

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По словам источников, ходили разговоры о трёхнедельном перерыве, но непонятно, смогут ли коронавирус взять под контроль в такие сжатые сроки», — отмечает обозреватель телекомпании Крис Джонстон.



Учитывая, что вирус очень хорошо и быстро распространяется в условиях большого скопления людей, мера НБА вполне оправдана, и можно только представить, как себя чувствуют партнёры Гобера, которые находились с ним в одной раздевалке в последние несколько дней. Если учесть, что многие стадионы баскетбол и хоккей делят между собой, а баскетболисты и хоккеисты ходят по одним и тем же коридорам и лестницам, ездят в одних и тех ж лифтах, берутся за одни и те же перила и ручки дверей, то выбора у НХЛ нет.



Хоккейный сезон будет остановлен — об этом лига объявит вечером в четверг по времени Восточного побережья. Даже при том, что заболевших в НХЛ пока нет, комиссар лиги Гэри Беттмэн (кстати, ранее работавший в НБА) не может пренебречь хотя бы простой корпоративной солидарностью с баскетболом.



«Исходя из того, что я знаю о Беттмэне и лиге, я не сомневаюсь, что это произойдёт. Беттмэн и так не стал приостанавливать игры немедленно, продемонстрировав высокий уровень своего лидерства в отношении ситуации», — так прокомментировал остановку сезона обозреватель TSN Крейг Баттон. «Есть ли возможность играть после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию? У НХЛ есть только одна опция — остановить сезон», — добавил коллега Баттона Брюс Артур Словно «испанка» 100 лет назад



В регулярном чемпионате НХЛ осталось сыграть 189 матчей — это чуть больше трёх недель по календарю. В лиге уже разрабатываются несколько возможных планов действий, самый щадящий из которых — перенос оставшихся матчей на апрель. Из радикальных вариантов — полная отмена оставшейся части регулярки и, что самое страшное для североамериканцев, отмена розыгрыша Кубка Стэнли.

До этого Чаша не была разыграна всего дважды. В 2005 году плей-офф не проводился из-за локаута, а вот в 1919-м в мире также свирепствовала зараза, называемая испанским гриппом.



«В 1919 году в финале Кубка Стэнли играли чемпион НХЛ «Монреаль Канадиенс» и победитель Тихоокеанской хоккейной ассоциации «Сиэттл Метрополитанс». В тот год по всему миру распространилось смертельное заболевание, известное как испанский грипп. В той серии была жестокая борьба. В четвёртом матче несколько игроков прямо во время игры рухнули на лёд, что было вызвано истощением. После того, как несколько игроков и тренером заболели «испанкой», матч №6 был отменён, как и вся оставшаяся серия. После нескольких дней после отмены умер защитник «Монреаля» Джо Холл — причиной были осложнения после гриппа. Это был один из двух сезонов в НХЛ, когда Кубок Стэнли не был разыгран. Пока НХЛ не изменила своё расписание из-за коронавируса, но подобный случай уже был», — отметил обозреватель телекомпании Fox Томас Барраби.

Многие европейские хоккейные чемпионаты уже остановлены. Под серьёзной угрозой находится и проведение ЧМ-2020 в Швейцарии: по сути, решение об отмене мирового первенства — это пустая формальность, поскольку тенденции к снижению распространения коронавируса не наблюдается.



«Уже есть опасения по поводу возможности участия в ЧМ-2020 хоккеистов из НХЛ. Швейцарские власти в пятницу примут решение относительно плей-офф своего чемпионата и за этим будут пристально следить, потому что ИИХФ уже отменила весь свой календарь на март. Взрослый чемпионат мира — чрезвычайно важное событие для международной федерации хоккея, потому что это крупнейший источник прибыли для организации. Его отмена будет очень болезненной, особенно для тех, чье развитие зависит от финансирования», — отметил Фридман.

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Это «Гретцки» среди вирусов

Канадское издание The Toronto Star ещё две недели назад назвало нынешний коронавирус COVID-19 Уэйном Гретцки среди вирусов. Для всех нормальных канадцев имя Великого значит очень много, поэтому такой титул, выданный бушующей заразе, говорит о многом.

«Нельзя позволять больших скоплений людей, это очень небезопасно. Это большой риск для общественного здравоохранения. Если кто-то продолжит собирать в закрытом помещении много тысяч людей на продолжении нескольких часов, он поступает безрассудно и безответственно. Это ведь идеальный способ распространения инфекции. В Америке мы уже потеряли след этого вируса. Как можно продолжать играть, когда разгорается кризис? Спортивные лиги считали, что у них есть особый статус, который защитит их, но они полностью ответственны за безопасность своих зрителей», — подвёл итог дискуссиям доктор Джон Шварцберг, который является эпидемиологом и профессором Университета Калифорнии в Беркли.

Фото: twitter.com/ChaseMit

Осталось дождаться официального заявления Гэри Беттмэна, которое, скорее всего, последует в ночь на пятницу по московскому времени. А шутки читателей «Чемпионата», язвивших на тему того, что коронавирус — хороший способ остановить Александра Овечкина https://www.championat.com/hockey/news-3991775-nhl-izuchaet-vozmozhnost-perenosa-ili-otmeny-ostavshihsja-matchej-reguljarki-iz-za-koronavirusa.html, который за счёт этого не успеет забить 50 голов за сезон, почти стали реальностью.