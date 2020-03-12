Системный «Авангард» уже в отпуске, весёлый «Салават» идёт дальше. И это справедливо

Серия «Авангард» — «Салават Юлаев» завершена. Уфимский клуб идёт дальше, и каждый сам для себя решит, насколько это неожиданно. Перед началом серии все в один голос говорили о том, что не стоит смотреть на места, занятые командами в регулярке, но при этом все же и понимали, что у «Авангарда» было определённое преимущество. Оказалось, что это преимущество – точно такое же, что и у «Металлурга» с «Автомобилистом» в прошлогоднем плей-офф в битвах с уфимцами. То есть, оно как бы есть, но это вообще не влияет на «Салават», который, отталкиваясь исключительно от самого себя, второй год подряд мощно добавляет в плей-офф и смеётся над раскладами.
В преддверии первой игры противостояния я написал материал, главная мысль которого заключалась в следующем: системный и тренерский «Авангард» сразится с анархичным и неуправляемым «Салаватом». Это не означало, что у уфимцев не было шансов против «ястребов», но омичи виделись фаворитами хотя бы потому, что выиграть серию до четырёх побед больше возможностей у той команды, которая в своей игровой философии не зависит от таких шатких материй, как настрой хоккеистов, эмоции и удача, а катит по давно проложенным рельсам. Я, разумеется, предполагал, что «Салават» добавит, но в то же время был практически уверен, что и «Авангард» будет готов к этому и справится с уфимцами, возбуждёнными кубковой мотивацией.
«Авангард» мог справиться с таким «Салаватом» только в начале серии. Но упустил все шансы
И, знаете, «Салават» ничем не удивил. В исключительно хорошем смысле. Эта команда снова мощно преобразилась в нужный момент и заставила со смехом вспоминать всю ту критику, потоки которой со всех сторон лились на «юлаевцев» во время регулярки. «Салават» твёрдо верил в то, что в плей-офф он снова преобразится, не обращал внимания на рассуждения журналистов, экспертов и болельщиков и просто ждал того момента, когда снова можно будет поиграть мускулами. А «Авангард»….У финалиста Кубка Гагарина попросту не оказалось никакого запаса прочности, а ведь именно он помог «ястребам» преодолеть уфимцев в прошлогоднем финале Востока. В этот раз омичам неоткуда было достать новые козыри, а того, что работало в регулярке, было недостаточно. В плей-офф «Авангард» продолжил как ни в чём не бывало катить по всё тем же рельсам своей системы, а «Салават» в это время стремительно шёл на взлёт. И справедливо отправил омичей, совершенно не готовых к плей-офф, в отпуск уже в начале марта.
После заключительного матча серии главный тренер «Авангарда» Боб Хартли сказал, что «ястребы» проиграли это противостояние во втором и третьем матче, и с этим заявлением трудно поспорить. В первых играх серии у «Авангарда» была определённая фора. Уфимцам, рассчитывавшим на резкий рывок по сравнению с регуляркой, нужно было время на разгон. Здесь-то омичи и должны были ставить «Салавату» подножку, но в результате не смогли даже напугать подопечных Николая Цулыгина. Хотя после первой игры серии показалось, что никаких чудес здесь ждать не стоит. Та встреча стала продолжением регулярки для обеих команд, а «Авангард» выиграл её в полюбившемся в нынешнем сезоне стиле: смял соперника во втором периоде, установив комфортную разницу в счёте (после 40 минут было 5:2), а в третьем отрезке размеренно и спокойно довёл дело до победы. Допускаю, что та победа сыграла злую шутку с «ястребами», они оказались убаюканы мыслью, что «Салават»-то в этот раз ничем удивить не сможет. Вспомните, как играли уфимцы тот матч? Пустая средняя зона, которую не замечали форварды «Авангарда», разброд и шатание в обороне, проигранный в чистую пятак и беспомощность перед колоссальным бросковым давлением на ворота Метсолы. Вдобавок к этому проблемы с дисциплиной и безрезультатные, в общем-то, «покатушки» звена легионеров возле владений Бобкова, которые доставляли минимальные неприятности для «Авангарда» на фоне того, что у «ястребов» в атаке было гораздо больше вариантов.
Да, тот матч стал прямым продолжением регулярки, но он же и заставил Уфу проснуться. После него игроки «Салавата» как будто бы поняли, что уже всё-таки идёт плей-офф и пора преображаться. В результате, во второй игре в Балашихе мы увидели совсем другую уфимскую команду. По моему мнению, это был лучший матч «Салавата» в этой серии по командному движению. Тренерский штаб «юлаевцев» проделал хорошую работу, и одна из самых нестабильных и неуправляемых команд КХЛ вдруг смогла на протяжении всего матча уверенно прижимать «Авангард» к воротам, насытила среднюю зону, в разы снизив атакующую активность «ястребов», и при этом была безупречна в плане дисциплины. Но в тот момент на омичей ещё не давил груз поражений, они не были уязвлены беспомощностью своей системы, и могли делать 2-0. Очень вероятно, что это бы переломало хребет «Салавату», который бы получил серьёзный психологический удар: очень тяжело собраться с силами, когда ты проводишь близкий к идеалу матч, но всё равно проигрываешь.
Но худшего для Уфы сценария не произошло. «Салават» показал характер, а «Авангард» прижался к воротам на последних секундах (как много раз прижимался в регулярке), и за 6 секунд до конца основного времени «юлаевцы» забросили, возможно, ключевую шайбу в этой серии. Маннинен сравнял счёт, и «Салават» окончательно поверил в себя и забыл про регулярку. Гол Кугрышева в овертайме вышел рандомным, но «Авангард» всё равно бы проиграл тот матч. Почему? Об этом скажем чуть позже.
Преображение «Салавата» произошло, но «Авангард» ещё мог контролировать ситуацию. В третьем матче серии «ястребы» снова начали с доминантной позиции, забили два безответных гола в первом периоде. Если бы в такой ситуации оказался прошлогодний «Авангард», то «Салават» бы, уверен, снова упустил психологическое преимущество в серии. Но в этот раз «Авангард» был совсем другим. Омичи во многом сами вернули уфимцев в игру грубыми ошибками, а потом упёрлись в свой потолок. «Салават» же на кураже развернул карнавал атак и просто смял соперника.
Как оказалось, это был решающий матч серии. Чаша весов качнулась в пользу «Салавата», а у «Авангарда» уже не было ресурсов что-то поменять. Четвёртый матч противостояния закончился разгромом уфимцев, но взбодрило это вовсе не «Авангард», а команду Николая Цулыгина. «Ястребы» выиграли тот матч, потому что у них с самого начала всё пошло по плану, но «Авангард» уже был не способен что-то перевернуть в контексте всей серии, что и доказали следующие встречи.
«Авангард» был не готов к плей-офф. Кто виноват?
Что же случилось с «Авангардом»? По ходу противостояния доводилось слышать много разговоров о том, что Хартли упёрся в идею своей системы, и его подвело отсутствие тактической гибкости. Наверное, в этом есть изрядная доля истины, хотя критиковать канадца за веру в свой стиль глупо. Год назад Хартли проповедовал тот же хоккей, «физический», прямолинейный и вертикальный, и он помог «Авангарду» дойти до финала Кубка Гагарина. Тогда никто не говорил, что игроки «ястребов» «зажаты системой», потому что эта система давала результат. Но вот про отсутствие гибкости Хартли в этом сезоне – это в точку. Опытный тренер за весь сезон не разобрался, что по уровню исполнителей этот «Авангард» — не чета прошлогоднему, и те конспекты уже не сработают. Хартли продолжал бить в одну точку, не разработал план Б. Точнее сказать, «Авангард» немного изменил свою игру, стал менее креативной и более механизированной командой. Этот «Авангард» стал рациональнее, стал больше зависеть от игры в обороне и количества индивидуальных ошибок хоккеистов во время матча. Но проблема осталась – «ястребы» не могли перестроиться, если что-то шло не по их сценарию. «Авангард» практически идеально умел действовать по счёту, но редко мог вытащить матч, если был провален, допустим, первый период.
Кто в этом виноват? Хартли, требовавший беспрекословного следования своей системе даже в форс-мажорной ситуации? Возможно, но, опять же, в прошлом году это срабатывало. «Авангард» был силён именно тем, что никогда не отступал от своего рисунка, и за счёт этого часто переворачивал игры, дожимал соперника. Но за год «ястребы» существенно просели не только в общекомандном мастерстве, но, как мы увидели в плей-офф, и в характере. Продуктивность системы снизилась, так как она выдвигала достаточно высокие требования к исполнителям.
Но вины за поражение с Хартли, конечно, снимать не стоит. Он каждый день находился внутри команды, и должен был прочувствовать все тревожные звоночки, которые частенько звенели для «Авангарда» в регулярке, но для широкой публики были замаскированы в целом положительным результатом «ястребов». То ли для нынешнего состава омичей было слишком сложно выполнять требования Хартли (привет селекции!), то ли что-то произошло с атмосферой внутри команды. Это нам неизвестно, но факт остаётся фактом: в плей-офф «Авангард» предстал достаточно безвольным коллективом с потерянными лидерами, который рассыпался при первых же проблемах по ходу матча. И, конечно, с Хартли (который принимал активное участие в трансферной работе) нужно в первую очередь спрашивать за то, что «Авангард» подошёл к плей-офф таким неготовым.
Омичи выиграли только те встречи в серии, где у них всё шло хорошо. В том же случае, когда для успеха нужно было приложить усилие, что-то оперативно поменять по ходу матча, «Авангард» был беспомощен. Вот в серии с вялой «Магниткой» это могло прокатить, но «Салават» вышел в плей-офф воевать. Уфимцы дожали «ястребов» во второй игре, догоняли и обыгрывали соперника в третьей и пятой, а в шестой «Авангард» уже и сам, кажется, не верил, что может что-то добиться в этой серии. Весь третий период этой игры в Уфе – как квинтэссенция всего противостояния. «-2» в матче – приговор для «Авангарда», и обжалованию со стороны «ястребов» он не подлежит.
Причины провала омичей на поверхности, подытожим их. Во-первых, слабая трансферная работа. Из прошлогоднего состава не удалось заменить не только универсала Михеева (это было трудновато), но и таких парней, как Давид Деарне и Виктор Стольберг, показывавших свой лучший хоккей именно в плей-офф. В нынешнем «Авангарде» оказалось слишком мало харАктерных парней, просела центральная ось, с которой бы было совсем плохо, если бы не мощный прогресс Кирилла Семёнова. Причём о проблеме центрфорвардов в Омске говорили ещё с лета, но она не была решена. В «Авангарде» (кроме того же Семёнова) просто не было хорошего уровня связующих игроков, отчего игра «ястребов» и упростилась до предела: стало меньше командного давления и движения, точных передач, контроля шайбы на скорости, а больше забросов, единоборств и индивидуальной игры.
Во-вторых, травмы. Этот год из-за серьёзных повреждений почти полностью выпал для Дениса Зернова и Алексея Емелина – безусловных лидеров прошлогоднего «Авангарда». К нынешнему плей-офф они оказались в строю, но вы сами видели, что они были далеки от оптимальной формы. И это только самые серьёзные последствия травм, а ведь можно вспомнить, что лазарет у «Авангарда» в этом сезоне вообще не пустовал.
В-третьих, слабая игра лидеров. Система Хартли, может быть, и работала бы лучше, если бы не ужасная продуктивность ключевых хоккеистов «Авангарда». В плей-офф провалились и потерялись Сергей Широков, Свен Андригетто, Тейлор Бек, Вячеслав Войнов, тот же Зернов. По сути, «Авангард» в этом Кубке Гагарина тащили те два звена, которые Хартли почти не трогал в течение сезона. Кошелев – Семёнов – Шумаков и Потапов – Стась – Дедунов. Для других своих нападающих тренер никак не мог найти идеальные сочетания, и это опять же стало следствием плохой селекции и постоянных травм. Но, в то же время, нельзя снимать с игроков индивидуальной ответственности. Бек и Войнов, например, и вовсе больше вредили «Авангарду» в плей-офф, а Андригетто и Широков выглядели бледной тенью на фоне мотивированных донельзя хоккеистов «Салавата».
В-четвёртых, плей-офф провалил Игорь Бобков. Хартли до последнего верил в своего основного голкипера, но тот пропускал лёгкие шайбы почти в каждом матче. Кажется, если бы Бобков выручал, то у «Авангарда» могли быть шансы.
В-пятых, работа самого Хартли, о чём уже было сказано выше. Сказав о том, что серия «Авангардом» была проиграна во втором и третьем матче, канадец расписался в том, что попросту не сумел ничего сделать для переворота противостояния. И эта проблема преследовала «ястребов» весь сезон.
Анархия «Салавата» победила систему. Но, может, это уже и не анархия?
Но было бы не совсем правильно утверждать, что «Авангард» проиграл эту серию. Нет, это «Салават Юлаев» её выиграл. Грамотно воспользовался проблемами омичей и сокрушил соперника правильной игрой, колоссальной уверенностью, железным характером и мощной мотивацией. Глядя на то, что сделали уфимцы, невольно начинаешь задумываться: а не лучше ли всякой системы для команды та самая бодрая анархия, которую проповедуют в «Салавате»? Игроки не вникают в хитроумные схемы и мелочи и не думают о какой-то системе, которой надо постоянно следовать. Вместо этого они раскрепощены, тренерский штаб крайне лоялен не парит им мозг, и они точно знают, когда действительно следует добавить. Разумеется, такой подход возможен только тогда, когда в составе есть высококлассные мастера, но ведь это как раз про «Салават».
Николай Цулыгин, может быть, и не имеет такого авторитета в своей команде, как Хартли в «Авангарде», зато уфимские игроки точно не устают от него. Спорная модель отношений для хоккейного клуба, но мы видим, что она работает. В плей-офф в «Салавате» прибавили абсолютно все, и на этом развесёлом кураже «юлаевцы» просто снесли «Авангард», до последнего старавшийся играть правильно и по бумажке.
Посмотрите, что творили хоккеисты «Салавата» в этой серии. У Умарка – 12 очков за 6 матчей, у Хартикайнена – 5 голов. А Маннинен? Весь сезон финна сравнивали с Кемппайненом, и совсем не в пользу Сакари. Мол, он маленький, на пятачок не лезет, и от этого страдает результативность тройки, потому что Умарк и Хартикайнен привыкли искать передачами вблизи ворот мощного Кемппайнена. Ну вот вам Маннинен в плей-офф. Забивал «Авангарду» и с пятака, и с лёта, и от синей линии, и вполне комфортно чувствовал себя в ударном звене «Салавата». Да, иногда обрезался и терял шайбу, но эти моменты в Уфе уже давно прощают своим лидерам. Потому что есть за что прощать.
Но «Салават» прошёл «Авангард» не только за счёт иностранцев. Как мощно сыграл второй эшелон уфимской атаки! В нужный момент забивал Кугрышев, «божил» на вбрасываниях и везде успевал надёжный Кадейкин, по всей площадке отрабатывали (и забивали голы) Жарков и Хохряков, и даже вечно критикуемый Бурмистров не выпадал из общей картины. Картаев, Гиматов, Крикунов – «Салават» в этой серии предстал настоящей семьёй, единым коллективом, который бился и за себя, и за тренеров, и за болельщиков, и, кажется, получал истинный кайф от того, что уже второй год подряд устраивает сенсацию и выкидывает фаворитов. Может, в этом и заключается уфимская система, делающая «Салават», пожалуй, самым зрелищным клубом КХЛ?
При этом «Салават» к решающим матчам серии свёл к минимуму свою анархию. Это уже была не та вечно ошибающаяся и обрезающаяся команда, что в первой игре серии. «Салавату» уже было что терять, и они знали цену каждой оплошности. «Авангард» просто оторопел от такой уверенности соперника, ставшего вдруг играть не только эмоционально, но и максимально правильно, и уже в силу своих причин не нашёл контраргументов.
Браво, «Салават Юлаев»! Уфимский клуб заслуженно вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где ему предстоит сыграть с ещё одной командой, которой правит система. Смогут ли «юлаевцы» сбить настройки и у Дмитрия Квартальнова? Скоро увидим.
«Авангард» же отправляется в отпуск, за время которого каждому в омской команде нужно покопаться в себе. Глобальная перестройка «ястребов» не ждёт, но необходимы точечное усиление состава и ментальные изменения. В прошлое межсезонье Боб Хартли обещал много думать о том, как обыгрывать ЦСКА в финале. Теперь канадцу предстоит осмыслить более приземлённые вещи.
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