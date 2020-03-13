«Рухнули прямо на льду». 100 лет назад игроков НХЛ срубила «испанка», она была хуже тюрьмы

Нынешняя история с глобальной мировой болезнью, которая не даёт нормально играть в хоккей, далеко не первая в вековой истории НХЛ, которая является самой старой из профессиональных спортивных лиг мира. Чуть больше 100 лет назад за океаном уже случалось подобное — сезон был отменён, а Кубок Стэнли не разыгран. Но последствия тогда были намного ужаснее нынешних, поэтому, глядя на общемировую реакцию по поводу коронавируса, пожалуй, не приходится жалеть о том, что хоккейное сообщество приняло излишне строгие меры.

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Пострашнее коронавируса

Это было в 1919 году, когда в финал Кубка Стэнли вышел чемпион НХЛ «Монреаль Канадиенс» и команда, ставшая победителем хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья — «Сиэтл Метрополитанс». Хозяином в той серии был Сиэтл, который закончил регулярный чемпионат своей лиги на втором месте, но выиграл в плей-офф у «Ванкувера», а «Монреаль», в свою очередь, обыграл «Оттаву».



В тот год по всему миру свирепствовал испанский грипп — так называемая испанка, которую называют самой страшной эпидемией ХХ века. По различным данным, это заболевание унесло жизни до 50 млн человек по всему миру.

Испанский грипп 1918 года

Примерное количество заболевших по миру — 500 млн человек (27% тогдашнего населения Земли), включая людей на отдалённых островах в Океании и Арктике.

Количество погибших — от 18 до 50 млн человек.

Особенности пандемии — до 50% погибших приходилось на людей в возрасте от 20 до 40 лет.

Количество погибших в России — около 1% (2,7 млн человек).

К концу 1918 года вирус мутировал до менее летального штамма и окончательно перестал быть смертоносным после Первой мировой войны.

В хоккей тогда играли по разным правилам. Существовали Западные правила, к которым привык «Сиэтл», у которого стандартная команда включала в себя семь полевых игроков, и Восточные, где полевых было шестеро. В финале эти правила чередовались, но все пять матчей финала Кубка Стэнли — 1919 удивительным образом были сыграны на одном стадионе — «Сиэтл Айс Арене». Главная звезда «Метрополитанс» нападающий Берни Моррис незадолго до финала загремел в тюрьму за уклонение от службы в армии, где просидел до 1920 года — вполне возможно, что это спасло ему жизнь и здоровье. «Испанка» была хуже тюрьмы.



Впрочем, и без Морриса «Сиэтл» выглядел в той паре фаворитом. В первом матче западная команда одержала убедительную победу со счётом 7:0 (хет-трик оформил Фрэнк Фойстон), через три дня «канадцы» сравняли счёт в серии, выиграв 4:2 благодаря хет-трику Ньюса Лалонда.



Затем снова последовал разгром от «Сиэтла», а вот четвёртый матч завершился удивительной ничьей — 0:0. Возник спор, по каким правилам играть пятый матч, и в нём победили представители «Монреаля», считавшие, что играть надо по правилам НХЛ, так как пятая игра — это переигровка четвёртой встречи (кстати, именно после этого было принято решение играть овертаймы до гола). В этом матче хоккеисты «Метрополитанс» вели со счётом 3:0, но затем «Сиэтл» устал и был абсолютно вымотан. К концу матча у западного коллектива остался на скамейке только один запасной, а в овертайме «Монреаль» выиграл, благодаря шайбе Джека Макдональда. Она оказалась последней в этой серии.

Матчи финала Кубка Стэнли-1919:



«Сиэтл» — «Монреаль» — 7:0

«Сиэтл» — «Монреаль» — 2:4.

«Сиэтл» — «Монреаль» — 7:2.

«Сиэтл» — «Монреаль» — 0:0 ОТ.

«Сиэтл — «Монреаль» — 3:4 ОТ.



Счёт в серии: 2-2. Серия не завершена, Кубок Стэнли не вручен.

Хоккейная смерть

О том, что игрокам «Сиэтла» стало плохо, было ясно ещё по ходу последнего матча серии. В частности, лучший снайпер «Метрополитанс» Фрэнк Фойстон (9 из 19 голов команды) просто не мог двигаться, сидя на скамейке запасных. Некоторые хоккеисты сами добрались до больницы, а кое-кого пришлось относить домой на руках.



Шестая, решающая игра серии должна была состояться 1 апреля 1919 года, но вспышка гриппа привела к ещё более серьёзным последствиям — несколько игроков обеих команд серьёзно заболели. Матч отменили за пять часов до стартового вбрасывания. Игроки «Канадиенс» Джо Холл, Джек Макдональд, Ньюси Лалонд, Билл Кутюр, Луи Берлинкетт и тренер Джордж Кеннеди были госпитализированы с температурой от 38 до 40 градусов. У «Сиэтла» та же участь постигла наставника Питера Малдуна, а также игроков Роя Рики и Муза Мюррея.

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Через четыре дня в госпитале скончался Джо Холл — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и отец троих детей. Тренер «Канадиенс» Джордж Кеннеди вроде бы выздоровел, но через некоторое время после того, как он был выписан из больницы, его состояние ухудшилось, и через два дня он скончался. Тренер «Метрополитанс Малдун умер спустя 10 лет от сердечного приступа, но врачи признали, что та инфекция сильно ослабила его сердце.

«Холл был звездой первой величины. Он великолепно играл, когда многие из его соперников по той серии были ещё младенцами. Он был одним из лучших защитников в мире», — написала тогда об этой смерти Seattle Post-Intelligencer.

Можно ли было предотвратить трагедию?

Если бы о нынешних мерах предосторожности было известно тогда, то трагедии, без сомнения, удалось бы избежать. О том, что хоккеисты испытывают серьёзные проблемы со здоровьем, было ясно ещё во время четвёртого матча, когда в овертайме несколько игроков рухнули прямо льду и не могли двигаться.



«В конце пятого матча многие хоккеисты не могли даже говорить. Когда арбитры поняли, что у игроков смертельный вирус, то было уже поздно. Многих доставили в больницу. 2 апреля полностью опустошённый Холл умер. Лалонд и Рики еле выжили», — пишет в своей книге «Империя льда» известный североамериканский журналист Крейг Боулсби.

К тому моменту от «испанки» во всём мире умерло уже более 10 млн человек, но к осени 1918 года почему-то считалось, что худшее уже позади. Население сходило с ума от войны и безумия, и хоккей был настоящей отдушиной для многих, хотя зрители понимали опасность похода на хоккей.



В итоге Кубок Стэнли так и не был разыгран. В 1948 году трофей видоизменили, добавив на гравируемые пластины названия тех команд вместе с надписью «Серия не завершена». В 2005 году Чашу не вручат вторично — на этот раз из-за денежных споров и локаута. В нынешнем году это может случиться в третий раз.