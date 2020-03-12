Сезон НХЛ остановлен. Америке остаётся только смотреть хоккей в России

Распространение коронавируса заставляет власти стран всего мира отменять массовые мероприятия, в том числе и спортивные. Проблема добралась и до Северной Америки – в США многие штаты уже ввели чрезвычайное положение, а организации здравоохранения выпускают рекомендации по ограничению мероприятий с большим скоплением людей. Сегодня стали массово отменять сезоны в различных спортивных лигах. НХЛ тоже поставила сезон на паузу, до лучших времён. В лиге надеются, что это ненадолго, но с учётом того, какими темпами коронавирус охватывает мир, надежды эти призрачные.

Как развивались события до остановки чемпионата

— Закрытие раздевалок

Первой реакцией НХЛ на распространение коронавируса стало закрытие раздевалок для журналистов. Правда, сначала это было только рекомендацией, к которой многие клубы не прислушались. Например, «Колорадо» запретил репортёрам пожимать руки, отбивать «кулачки», обниматься с игроками, а также сидеть на скамейках в раздевалке.

После этого четыре главные лиги Северной Америки – НХЛ, НБА, MLB и MLS выпустили совместный запрет: ««После консультации с экспертами в области инфекционных заболеваний и общественного здравоохранения, а также с учётом проблем, которые могут быть связаны с тесным контактом в условиях до и после игры, все раздевалки команд и клубы будут открыты только для игроков и персонала команды. Мы будем продолжать внимательно следить за этой ситуацией и предпринимать любые дальнейшие шаги, необходимые для поддержания безопасной и гостеприимной среды», — сообщалось в заявлении на сайте НХЛ.

Журналисты по-прежнему могут общаться с игроками, но только в залах для пресс-конференций, где можно избежать тесного контакта. Кроме того, всем игрокам посоветовали воздержаться от общения с болельщиками.

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— Обсуждение матчей без зрителей

Больше всего заболевших в штатах Вашингтон (нет команды НХЛ), Калифорния («Лос-Анджелес», «Анахайм», «Сан-Хосе»), Нью-Йорк («Рейнджерс», «Айлендерс», «Баффало») и Массачусетсе («Бостон»). Из этих регионов пока что только власти округа Санта-Клара, где играет «Сан-Хосе», ввели трёхнедельный запрет на массовые мероприятия свыше 1000 человек.

Под запрет попадают все мероприятия на домашней арене «Шаркс», которые сейчас отправились на четырёхматчевый выезд, а следующая домашняя игра запланирована только на 19 марта. Впрочем, сам клуб пока не начал отменять или переносить матчи, а ESPN сообщает, что решение будет принимать лига. Самым вероятным сценарием называется проведение игр без зрителей, но также существуют варианты либо перенести матчи на территорию, где не действует запрет, либо перенести сами матчи на более поздний срок. «Я никогда не участвовал в матче НХЛ без болельщиков, это будет очень странно. Но власти ввели запрет, и нам придётся его выполнить», — сказал нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.

Интересно, что аналогичные меры предпринимались и в Огайо, который пока практически не затронут коронавирусом. Губернатор штата рекомендовал проведение спортивных мероприятий без зрителей. «Коламбус» уже дал ответ – ближайшие домашние матчи с «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» должны пройти, как запланировано и будут открыты для посещения болельщиками. «У «Нэйшнвайд-Арены» есть протоколы для борьбы с распространением вирусов. В случае с коронавирусом мы предпринимаем дополнительные меры, которые включают расширенную, доскональную уборку всех помещений стадиона и увеличение количества антисептиков, которые будут доступны для всех посетителей. Мы призываем всех соблюдать гигиену, это лучший способ бороться с распространением вируса. НХЛ и «Нэйшнвайд-Арена» продолжат мониторить ситуацию, которая постоянно меняется», — говорится в заявлении клуба.

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Игроки «Коламбуса» панике не поддавались: «Не собираюсь отрицать проблемы, с которыми сталкиваются заболевшие коронавирусом, но я читал о нём, разговаривал об этом с женой. Если ты принимаешь меры предосторожности, с тобой всё должно быть в порядке. А жить в страхе – не самый лучший выход. Мы принимаем меры, если мыть руки и понимать, в каких условиях ты находишься, например, прикрывать рот при чихании, не прикасаться губами к бутылке при питье, всё должно быть в порядке», — говорит капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.

Ему вторил и капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског: «Это не отвлекает, мы просто пытаемся играть в хоккей. Вот если дойдёт до отмены матчей, это уже будет отвлекать. Я не специалист, но мы спрашивали своих докторов, и они нас завершили, что если мы подцепим коронавирус, то в нашем возрасте, с нашим здоровьем это будет не хуже обычной простуды. Беспокоюсь только из-за своей четырёхмесячной дочки, а вообще я не из тех, кто легко впадает в панику. Да, болезнь набирает ход по всему миру, но это жизнь».

Пристальное внимание было приковано и к хоккеистам, которые пропускают матчи из-за болезни. Так, например, в «Далласе» хотят разработать специальный протокол после того, как заболел Александр Радулов. В «Эдмонтоне» матч пропустил Коннор Макдэвид, но о случаях коронавируса среди игроков НХЛ пока ничего не сообщалось.

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Сезон НХЛ остановлен. Хоккей остался только в России

НХЛ отменила зарубежные командировки своих сотрудников, примеру лиги последовали и многие клубы. По большей части это касается скаутов, которые работают по Европе. Игроки поначалу хотели играть даже без зрителей. «Мы, как игроки, по-прежнему хотим играть. Лучше играть при пустых трибунах, чем не играть вовсе. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, пока что мы не дошли до этой стадии», — сказал нападающий «Торонто» Джейсон Спецца.

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Всё изменилось в ночь на 12 марта мск, когда стало известно о первом случае коронавируса в НБА. Баскетбольный чемпионат тут же был прерван, а НХЛ взяла паузу на один день.

Утро 12 марта (по Нью-Йорку) началось с отмены утренних тренировок команд перед матчами. Через несколько часов чемпионат НХЛ официально приостановили на неопределённый срок.

НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона

Все основные европейские и североамериканские лиги либо отменили, либо приостановили свои сезоны. Америке остаётся только смотреть хоккей в России, ведь больше нигде его в ближайшем будущем не будет.