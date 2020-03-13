«Три недели без хоккея — это абсолютный оптимизм». Америка — об остановке сезона в НХЛ

Остановка сезона в НХЛ получилась неизбежной, хотя в хоккейной лиге пока не зарегистрировано заболевших коронавирусом. Реакция на возникшую пустоту была не такой яркой, поскольку событие ожидали, но интересные мнения прозвучали.

Сезон НХЛ остановлен. Америке остаётся только смотреть хоккей в России КХЛ – единственная лига, которая пока не планирует ставить чемпионат на паузу.

Почему НХЛ не играет при пустых трибунах, как КХЛ?

«Сезон приостановлен на неопределённое время. Когда он может возобновиться? Пока ответа на этот вопрос нет. Вполне возможно, что лига решит не доигрывать регулярный чемпионат, а сразу начать плей-офф, если ситуация с коронавирусом нормализуется. Кроме того, есть сценарий, когда Кубок Стэнли в сезоне-2019/2020 вообще не будет разыгран. Словом, вопросов пока что очень много. Например, будет ли проведён драфт новичков и другие мероприятия? Пандемия коронавируса не дала НХЛ никакого выбора, кроме как приостановить сезон. По последним данным, в США от заболевания умерло 33 человека. Как бы это ни было болезненно, руководство НХЛ сделало правильный шаг. Социальной дистанцирование является единственно возможным способом остановить коронавирус», — отметил обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.



Один из главных вопросов состоит в том, почему НХЛ не играет при пустых трибунах, как это сделали в Континентальной хоккейной лиге? На него ответил эпидемиолог Джейсон Киндрачук.



«Возрастная группа хоккеистов всё ещё будет подвергаться риску заболевания из-за особенностей распространения коронавируса, потому что контактов игрока с другими игроками во время матча не избежать. Один заболевший может распространить заболевание на двух-трёх человек, а после этого всё увеличиться в разы», — приводит слова врача обозреватель Winnipeg Sun Пол Фризен.



«Ранние предположения говорили о том, что смертность от коронавируса может составить около 1% — это делает его в 10 раз более смертоносным, чем грипп. Но есть опасения, что реальная смертность окажется куда выше. Экстремальное социальное дистанцирование — это единственный действенный способ остановить пандемию. В тех странах, где вовремя приняли меры, количество заболевших росло гораздо медленнее. Вывод простой: нужно держаться подальше от общественных мест, отменять большие собрания людей и ограничивать поездки. Вы возглавляете спортивную команду? Играйте перед пустыми трибунами. Ведёте бизнес? Пусть сотрудники работают из дома. Ведёте президентскую кампанию? Отмените все митинги. Да, это будет казаться странным и нелепым. Вас будут высмеивать как экстремиста и паникёра, люди будут злиться. Но это правильные меры», — пишет автор The Atlantic Яша Моунк.



«Один из генеральных менеджеров на правах анонимности сказал мне, что лига сосредоточена на том, чтобы начать играть примерно через три недели. Но всё будет зависеть от здоровья игроков и рекомендаций со стороны здравоохранения», — заявил инсайдер TSN Даррен Дрегер.





1994/95 (локаут): завершение регулярки — 3 мая, старт плей-офф — 6 мая, вручение Кубка Стэнли — 24 июня.

2012/13 (локаут): завершение регулярки — 28 апреля, старт плей-офф — 30 апреля, вручение Кубка Стэнли — 24 июня. Поздние даты завершения сезона в истории НХЛ 1994/95 (локаут): завершение регулярки — 3 мая, старт плей-офф — 6 мая, вручение Кубка Стэнли — 24 июня.2012/13 (локаут): завершение регулярки — 28 апреля, старт плей-офф — 30 апреля, вручение Кубка Стэнли — 24 июня.

«Есть вещи поважнее хоккея»

На вопрос о том, почему НХЛ достаточно долго тянула с принятием решения о приостановке сезона, пытается ответить обозреватель TSN Фрэнк Серавалли. По его мнению, основной причиной является страховка.



«Застрахована ли НХЛ в таких случаях, есть ли страховка? Скорее всего, да. Но большой вопрос, в какой степени. Заместитель комиссара Билл Дэйли ответил уклончиво, сказав, что всё решается индивидуально, от клуба к клубу. По словам президента известной страховой компании Райана Тосицки, большинство спортивных лиг предпочитают делать страховки на случай эпидемий, но важно отметить, что финансовые потери от эпидемии и от политики отмены мероприятий — это разные вещи. Словом, страховое покрытие может быть одним из тех факторов, почему НХЛ не выполняла рекомендации местных органов здравоохранения, пока они не стали обязательными. Потенциально это позволит лиге покрыть убытки за счёт страхования. В день, когда свет на катках потушили, давайте лучше вспомним, что в итоге огни всегда зажигались снова», — отметил Серавалли.

Сезон НХЛ остановили из-за коронавируса! LIVE НХЛ, чемпионаты в Европе, ЮЧМ. Тотальный бан мирового хоккея.

«В какое уникальное время мы живём! Несколько дней назад невозможно было даже предположить, что НХЛ примет знаменательное решение остановить сезон, но теперь это совершенно не удивительно. Фактически, это единственный путь остановить распространение вируса. Решение НХЛ было принято спустя 16 часов после того, как свой сезон остановила НБА, и после того, как во многих европейских лигах отменили плей-офф. Где-то в лавине плохих новостей стало ясно, что в НХЛ не остаётся выбора. Игрокам рекомендовали дистанцироваться друг от друга, не тренироваться и воздержаться от поездок.



Пока определённости нет никакой. Есть некоторая надежда, что нормальный, длительный плей-офф можно будет спасти, даже если придётся играть летом. Вероятно, это лучший сценарий на сегодняшний день. Приостановка сезона вызовет и негативные экономические последствия — например, увеличение платежей игроков по условному депонированию, снижение минимальной зарплаты в следующем сезоне. Вероятно, выплаты зарплаты хоккеистам, которые должны были бы пройти 23 марта и 4 апреля, не будут проведены. Итак, лига остановлена на отметке в 1082 матча из 1271 в регулярном чемпионате. «Бостон» сидит на вершине турнирной таблицы, Леон Драйзайтль лидирует в списке бомбардиров. Четыре канадские команды находятся в зоне плей-офф, который может быть не сыгран. Четверг был грустным днём, но нельзя игнорировать правду: здоровье людей, каждого человека сейчас в опасности, а есть вещи поважнее хоккея», — отметил обозреватель телекомпании Sportsnet Крис Джонстон.



«Пока что последним голом сезона-2019/2020 является шайба Мартина Фрка из «Лос-Анджелеса» в матче с «Оттавой». Когда Гэри Беттмэна спросили о плей-офф, он честно ответил, что пока не знает, как и когда он будет проведён. Надеемся, что когда-нибудь мы все вернёмся к нормальной жизни. А главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе заявил, что проблема коронавируса намного сложнее, чем хоккейная игра, но игрокам будет очень непросто поддерживать себя без матчей и тренировок», — пишет журналист ESPN Эмили Каплан.

«Три недели без хоккея — это абсолютный оптимизм»

Одним из интересных моментов в свете последних событий стала болезнь нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова, который пропустил три матча из-за гриппа. Сначала предполагалось, что россиянин выбыл на один матч, после которого у «звёзд» было два выходных дня. Однако после пропуска встречи с «Нэшшвиллом» Радулов отсутствовал и на игре с «Рейнджерс», и в матче против «Флориды». Говорить о коронавирусе в данном случае явно преждевременно, но президент команды Брэд Альбертс честно заявил, что игроки «Далласа» не проходили никакого тестирования.



«Пока у нас не было тестов. Но если кто-нибудь заразиться, то, конечно, придётся всех проверять», — завил Альбертс.

Радулов: я здоров, никакого вируса у меня нет и не было

«Как сказал мне один из генменеджеров, на самом деле никто понятия не имеет, может ли быть заражён ли кто-либо из игроков НХЛ коронавирусом, потому что в США нет тестирования. Так что приостановить сезон — вполне разумная мера, не говоря о том факте, что многие арены используются и НХЛ, и НБА, где случаи заражения уже известны. Буквально неделю назад НХЛ объявила о прогнозируемом потолке зарплат на следующий сезон в размере от $ 84 до $ 88,2 млн. Кто знает, каким он окажется после всех событий? Но пока все эти вопросы остаются второстепенными. Приостановка сезона — напоминание о реальной угрозе для всех нас. Три недели без хоккея, про которые мы говорим — это абсолютно оптимистический прогноз. Но я не уверен, что это произойдёт.», — считает обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн.