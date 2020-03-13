«Один чихнул, и всё – понеслась душа в рай». Нужны ли в плей-офф КХЛ матчи без зрителей?

В КХЛ завершён первый раунд Кубка Гагарина, определены все полуфиналисты конференций, но события в мире отодвигают на второй план плей-офф в нашей лиге. Из-за стремительного распространения коронавируса повсеместно отменяются или переносятся крупные спортивные соревнования, а КХЛ сейчас остаётся единственной большой лигой, где продолжают играть в хоккей. Но, видимо, уже почти везде без зрителей. О сложившейся ситуации рассуждают наши эксперты — заслуженные тренеры России Юрий Новиков и Владимир Плющев, а также двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— КХЛ — одна из последних лиг мирового хоккея, где продолжается плей-офф. Верите ли вы в то, что лиге удастся завершить сезон в срок?

Кожевников: Как примут решение, так и примут. Проблема-то серьёзная. Если весь мир приостановил чемпионаты, то нам тоже нужно это сделать, хотя бы на месяц. Ведь чемпионата мира, скорее всего, не будет. Поэтому нам нужно принимать решение в зависимости от ситуации.



Новиков: Здесь не та ситуация, чтобы верить или не верить. Любое решение нужно принимать, как в армии. Мы ещё не до конца ощущаем эту всемирную беду, думая, что она где-то там. А всё это очень серьёзно, поэтому тут не нужно ничего загадывать. Есть руководители, которые отвечают за ситуацию. Любые решения нужно принимать по примеру НХЛ и других лиг.



Плющев: Я в этом не сомневаюсь. Ну а что ситуация с коронавирусом? Её будут брать и уже берут под контроль. Ничего страшного не происходит, паниковать не следует. Думаю, что сезон доиграют в срок.

Олег Знарок Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Вам нравится хоккей без зрителей? Для вас это…?

Кожевников: Это нормально. Нужно выходить из ситуации, а не рассуждать о том, что мне не нравится. Мне многое не нравится, например судейство. Так получилось, что сыграли без зрителей. Зачем делать из этого фантастику? Ребята, такова ситуация в стране!



Новиков: Скажу по «Спартаку», который вчера играл домашний матч с «Динамо» без болельщиков: для красно-белых зритель — это мотор и крылья команды. Играть без крыльев спартаковцам сложно, как и другим клубам. Конечно, в этом плане «Спартак» проиграл. Но было принято такое решение, а в армии их не обсуждают.

Плющев: Это вынужденная мера, насколько я понимаю. Конечно, любые массовые мероприятия нужны для зрителей, болельщиков, а спорт без трибун – это немножко не то зрелище, которое все хотят видеть. Но в любом случае не все города и руководители с учётом своей обстановки принимают какие-то крайние решения. Всё индивидуально, и я думаю, что всё находится под контролем.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Нужно ли КХЛ последовать примеру других лиг и приостановить сезон, учитывая, что вирус быстро распространяется, а почти все игры пройдут без зрителей?

Кожевников: Естественно, если весь мир приостановил, то и нам нужно это сделать. А то получится так, что один игрок заболеет, а за ним вся команда сляжет. Что теперь, по больницам после этого будем ездить и переживать? Тем более в командах есть обслуга. Один чихнул, и всё — понеслась душа в рай. Так что нужно серьёзно к этому отнестись. Нет ничего такого в том, чтобы приостановить чемпионат. Люди дороже, чем игры. Если все заболеют, то какой в этом смысл?



Новиков: Я уверен, что ситуация держится на серьёзном ежедневном контроле. Ответственные люди принимают решения, они всё и определят. Пока что мы пытаемся отодвинуть и оттянуть этот момент, чтобы не было лишней паники. Но в любой момент может быть дана команда: «Стоп». И её нужно будет принять.



Плющев: Вы знаете, у нас каждый год что-то распространяется. То гонконгский грипп, то птичий, то эбола, то ещё что-то. И ничего, справляется мировое сообщество и сейчас справится. Однозначно, применяются определённые меры для борьбы с коронавирусом. К этому делу нужно внимательно относиться, но паника не нужна. Думаю, что в КХЛ сезон будет доигран, и никаких проблем. Вопрос в другом: со зрителями или без? А Кубок Гагарина будет закончен.