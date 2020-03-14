«Хоккей и плей-офф пока есть. И это здорово». Как «Сибирь» готовится к серии с «Барысом»

Новосибирская «Сибирь» стала одним из сюрпризов первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина, выбив из плей-офф «Автомобилист». За несколько дней до старта полуфинала Востока, в котором «Сибирь» встретится с «Барысом», сибиряки провели открытую тренировку, пообщавшись с журналистами. Примечательно, что Новосибирск наряду с Уфой стал одним из двух последних городов КХЛ, где пока нет никаких ограничений на проведение матчей со зрителями.

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«Матч «Спартака» и «Динамо» без зрителей — это было как на предсезонке»

Нападающий Дмитрий Саюстов был настроен оптимистично, несмотря на всё разнообразие новостей.



— Какая обстановка в команде? Вы ведь наверняка обсуждаете последние события в стране и мире...

— Конечно, мы об этом разговариваем. Стараемся сконцентрироваться на своей работе, на своей игре. Что и как решат — это от нас уже не зависит, как решат так и будет. Мы будем подстраиваться и примем любое решение лиги.



— Вы лично хотите продолжать играть? Или есть какие-то опасения?

— Опаски никакой нет. Конечно, хочется играть, чем просто так тренироваться. Тем более, мы так удачно прошли в первом раунде, сыграли хорошо. Все на позитиве, у всех хорошее настроение. Мы с нетерпением ждём второго раунда. Работаем, двигаемся. Ребята все понимают, что дальше будет трудно, но мы тренируемся с хорошим настроением.



— В Нур-Султане с «Барысом» предстоит играть без зрителей. Как это вообще?

— Если честно, не знаю, каково это. После матча если спросите, я отвечу.



— Если говорить о «Барысе», то как можно оценить этого соперника? Будет ли сложнее, чем с «Автомобилистом», и можно ли вообще сравнивать эти команды?

— Я думаю, да. У «Барыса» хорошая команда, отличные легионеры. Мы в сезоне с ними играли тяжеловато. Две рабочие команды, а победит, как известно, сильнейший.



— В команде не обсуждают тот факт, что «Сибири» будет противостоять бывший тренер Андрей Скабелка? Это будет дополнительной интригой, сюжетом?

— Нет, об этом мы не говорим. Тренерский штаб об этом тоже молчит.



— Как оцените свою игру в плей-офф? Удалось забить...

— Да, гол — это самое главное для уверенности. Моментов было много, а вот голов не было. Это напрягало. Забил — и сразу стало полегче.



— Если в Нур-Султане будет играть без зрителей, а в Новосибирске со зрителями, будет ли это дополнительным козырем для «Сибири»?

— Конечно, будет. Это же болельщики, они гонят тебя вперёд, поддерживают, кричат. Когда какая-то контратака начинается, то трибуны уже начинают шуметь. В Нур-Султане этого не будет. Я даже не могу представить как это всё будет, правда. Приеду — расскажу.



— А не смотрели матч между «Спартаком» и «Динамо» без зрителей?

— Смотрел. Это как на предсезонке. Где-то надо эмоции доставать, хотя идёт плей-офф. Первый раз с таким столкнёмся, но мы все профессионалы. Нужно ответственно подойти к этому моменту, подготовить себя.

Драки, шесть голов и первая шайба Дацюка. «Автомобилист» ожил в плей-офф Команда Андрея Мартемьянова вернула серию в Екатеринбург, уверенно переиграв «Сибирь» в четвёртом матче.

«Не проигрывать же заранее!»

Нападающий Егор Миловзоров также излучал оптимизм, отвергнув все опасения.



— Мы готовимся ко второму раунду. То, что от нас зависит, мы делаем. А то, что не зависит — мы солдаты. Скажут воевать — будем воевать, — с улыбкой сказал Егор.



— В вашей карьере были матчи без зрителей?

— Нет, не было. В Нур-Султане будем играть при пустых трибунах, и пока не понятно, какие будут ощущения. Приеду — расскажу обязательно.



— Где брать эмоции, как подпитываться?

— Это плей-офф, апогей сезона. Мы прошли первый раунд. Мы играем для болельщиков, мы чувствуем их поддержку и дома нас ждут родные, близкие. Все предельно сконцентрированы.



— Что можно сказать о «Барысе»?

— Очень хороший соперник, играет по системе, много катается. Сильный оппонент, будет хорошее противостояние.



— Можно ли сказать, что «Сибирь» в каком-то смысле сотворила сенсацию, обыграв «Автомобилист»? Вы ощущаете себя командой-золушкой, андердогом?

— С точки зрения того, что мы три года не были в плей-офф, то, конечно, это успех. Но в «Сибири собрался хороший, опытный коллектив. Много кто где поиграл, поэтому не хотелось бы на этом останавливаться. Возможности все есть, нужно просто отдаться на все сто.



— И «Барыс», и «Сибирь» вряд ли присутствовали в прогнозах на финал Восточной конференции.

— Знаете, опять-таки, всё, что от нас зависит, мы стараемся делать. А то, что пишут журналисты, болельщики, эксперты… Конечно, нам это интересно. Но не проигрывать же заранее, раз нас не считают фаворитами!



— Из других команд ни с кем не общались по поводу последних мировых новостей? Может быть, кто-то попал под карантин...

— Нет, не общались. Между собой обговариваем. Информации очень много, что не включи — все об этом говорят. Ситуация, скажем так, странная и серьёзная. Дай бог, чтобы всё это прошло мимо всех нас.



— Новосибирск остался одним из последних оплотов — здесь пока ничего особенного не запретили. Это хорошо?

— Дай бог. Давайте молиться.

«Против «Автомобилиста» играть не хотел. С Уфой тоже не хочу»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин отметил, что команда тренируется по намеченному плану, не обращая внимания на последние события.



— Какие у вас мысли относительно последних новостей и событий? В Нур-Султане точно придётся играть без зрителей...

— Прежде всего, мы профессионалы. Мы должны относиться к своему делу правильно и быть готовы к любому повороту событий. Нам нужно готовиться к матчам, поэтому мы тренируемся по плану. Конечно, играть без зрителей неприятно. Хоккей создан для зрителей и болельщиков.



— Слухов очень много. У вас есть какая-то информация по домашним матчам в Новосибирске?

— Пока нет.



— Новосибирск — один из последних оплотов, где пока ничего не запретили?

— Здорово, да. Нам нужны болельщики. Нужна их поддержка. У нас такая эмоциональная команда, для которой болельщики значат очень много.



— У вашей карьере были матчи без зрителей? Ну если не брать в расчёт игры против «Куньлуня» в гостях...

— Было, да. Дисквалифицирована была арена. Когда я играл за «Салават Юлаев», мы играли против новокузнецкого «Металлурга» без зрителей. Это было как товарищеский матч, не больно-то интересно даже для хоккеистов.



— Какая обстановка в команде после первого раунда?

— Мы дали ребятам отдохнуть, дали два выходных, чтобы набрались эмоций, силёнок. А потом началась плановая подготовка. Команда находится в тренировочном процессе, мы стараемся подвести ребят в максимально хорошей форме.



— «Сибирь» несколько лет не выходила в плей-офф, а сейчас сразу прошла первый раунд. Можно ли говорить о том, что сезон уже стоит оценить как успешный?

— Такой шанс выпадает раз во много лет. Может быть потом такого шанса уже и не будет — у кого-то из хоккеистов, из тренеров. Им надо пользоваться. Мы можем пройти дальше. Мне товарищ прислал сообщение после окончания серии с «Автомобилистом», что «Сибирь» прыгнула выше головы. Я так не считаю. Мы не прыгнули выше головы. Выше головы — это пройти ещё дальше.



— Что скажете о «Барысе»?

— Очень хорошая команда. Системная. Много легионеров, которые влияют на результат матча. Будем стараться их нейтрализовать, у них неплохой центральный форвард. Словом, мы разбираем игру соперника.



— В «Автомобилисте» тоже было много хороших легионеров, которые влияли на результат матчей...

— Я на пресс-конференции говорил, что неизвестно, сколько продлиться серия с «Автомобилистом». Там есть хорошие мастера, которые могут в секунду перевернуть всю игру. Здорово, что наши ребята сделали то, что мы от них просили. Да, потратили много эмоций, но реализовали шансы.



— Не лукавили, когда говорили, что матчей в серии с «Автомобилистом» будет ещё много, хотя счёт был 3-0?

— Не лукавил. Я знал, что мог быть любой поворот. Посмотрите — два овертайма, все игры кость в кость, в одну шайбу. Ребята много оставили эмоций, здорово сыграли в обороне.



— Одно поражение от уральцев — это полезно? Выиграть всухую было бы чересчур.

— От каждого поражения нужно брать всё лучшее, потому что это урок. Нам урок пошёл на пользу.



— Серия против «Автомобилиста» — это противостояние с вашим соратником Андреем Мартемьяновым. Сейчас новый сюжет — серия против бывшего тренера «Сибири» Андрея Скабелки. Это будет какой-то дополнительной интригой?

— Мы это не обсуждали. Нужно быть готовым к любому сопернику и показывать свой хоккей, правильный хоккей, который нам приносит результат.



— Потенциальный финал Востока — это матчи против Николая Цулыгина. Хотели бы встретиться с ним?

— Меня и перед «Автомобилистом» спрашивали, хотел ли я играть против него. Я говорил, что не хотел. Так же не хочу и с Уфой играть.



— А с кем хотите?

— Кто попадёт (улыбается). Мы не подбираем соперника. Кто попадёт, с тем и будем играть.



— Если в целом говорить о сезоне, у вас есть внутреннее удовлетворение, что вы уже хорошо сделали свою работу? Город вернулся в плей-офф, вы подарили Новосибирску праздник.

— Сезон ведь ещё не закончился. Если его официально закроют, то какие-то рассуждения, выводы будут уместны, а пока мы в работе. Здорово, что мы готовимся к матчам, что есть плей-офф, есть хоккей.



— Пока есть.

— Пока есть. Это здорово.



Стоит добавить, что в «Сибири» перед домашними матчами с «Барысом» готовятся приобрести термометры для дистанционного измерения температуры болельщиков на стадионе. При этом, вся подготовка проходит по плану: команда вечером 16 марта вылетает в столицу Казахстана, а владельцы абонементов пользуются приоритетной возможностью и уже выкупают билеты на второй раунд плей-офф.