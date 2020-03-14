«Новости поступают, но мы булки не расслабляем». СКА готовится, но приедет ли «Йокерит»?

Плей-офф КХЛ под угрозой – ситуация в странах накаляется из-за коронавируса. В Петербурге и Хельсинки, где должна проходить серия между СКА и «Йокеритом», уже запрещены массовые мероприятия, так что матчи, если они состоятся, пройдут без зрителей. В Финляндии быстро растёт число заражённых, Россия в ближайшие дни практически полностью закроет авиасообщение со странами Евросоюза. Лига обсуждает с клубами возможные варианты по проведению кубковых матчей. Состояние подвешенное, но пока окончательного решения нет, готовиться ко второму раунду всё равно надо. В такой обстановке прошла открытая тренировка СКА.
Она была необычной – в клубе решили провести двусторонний матч «белых» и «синих», всё, как в настоящей игре – три периода по 20 минут чистого времени, полноценные перерывы, диктор, который объявляет авторов голов и удаления, музыкальное сопровождение в паузах. Оказывается, в СКА и раньше такое практиковали, после первого раунда это уже вторая двусторонка, первая была в «Хоккейном городе» несколько дней назад. Но теперь такие матчи стали ещё и актуальными, игроки репетируют матчи без зрителей.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Какие-то новости поступают, но мы булки не расслабляем, готовимся»
Были и меры предосторожности – теперь у каждого игрока на скамейке есть своя бутылка с водой и своё полотенце. После игры Антон Белов пошутил, что теперь будет здороваться только ногами. Во время тренировки в СМИ начали появляться новости о том, что «Йокерит» снимется с плей-офф. Официальных подтверждений пока нет, но ситуация может измениться в любой момент. Пока же – СКА продолжает подготовку и старается не обращать внимание на слухи.
— Какое настроение?
— Боевое, вы видели игру. На хороших скоростях, много голов, единоборства. Готовимся, хотим играть, а там от нас ничего уже не зависит.
— Как относитесь к ситуации, меры предосторожности принимаете?
— У каждого теперь отдельные бутылки, полотенца. Принимаются превентивные меры, микрофоны не трогаем, стараемся ничего не подцепить.
— Каково будет играть без зрителей?
— Конечно, непривычно. Но играем и играем, знаем, что матчи будут показывать по телевизору. У нас город большой, болельщики будут нас поддерживать.
— Вы уже потренировались играть без зрителей.
— У нас уже вторая игра такая, несколько дней назад играли в «Хоккейном городе». Это связано не только с тем, что болельщиков не будет, а с тем, что после первого раунда большая пауза, надо поддерживать игровой ритм.
— Что скажете о «Йокерите»?
— Агрессивная, хорошая команда. Не знаю, едем мы в Финляндию или не едем, как там всё будет… У них там большая площадка, надо будет перестраиваться после нашей маленькой. Команда играет в хороший хоккей и даёт сопернику играть. Надеюсь, мы сможем их переиграть.
— Такой формат тренировки, когда играется полноценный матч, вам нравится?
— Это не вопрос нравится или не нравится, это процесс подготовки. Сложно себя заставить, когда против тебя играют партнёры по команде, где-то не так жёстко в единоборствах действуешь. Но нужно из себя доставать, мы готовимся к серьёзному сопернику.
— Идут разговоры, что могут плей-офф вообще отменить, что «Йокерит» снялся уже. Насколько это отвлекает?
— Пока у нас нет информации, что кто-то снялся или что-то отменят. Готовимся планомерно к матчам, а там уже как сверху решат. Мы находимся в инфополе, как и все. Новости какие-то поступают, но мы булки не расслабляем, готовимся.
«Двусторонка с музыкой и диктором – нормальная практика, а не подготовка к матчу без зрителей»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов сказал, что петербуржцы понимают всю серьёзность ситуации с коронавирусом, но всё равно хотят играть в хоккей и планомерно готовятся.
«Команда готовится в штатном режиме. Понимаем серьёзность соперника. Слабых команд во втором раунде нет. Игра будет «от ножа». Матчи пройдут при пустых трибунах, но главное, что у нас есть возможность играть в хоккей. Все горят желанием продолжить чемпионат. Что касается зрителей — у нас хорошие телетрансляции. У всех будет возможность увидеть хорошую картинку, поболеть за команду. Это самое важное. Мы нуждаемся в поддержке и будем её чувствовать.
Двусторонняя игра была плановой. Тот факт, что она прошла с музыкой, судьями и объявлением авторов голов — это нормальная практика, а не подготовка к матчу без зрителей. У уже проводили такие двусторонки.
Сложно готовиться ко второму раунду. Мы серьёзно подходим к подготовке. В «Йокерите» говорят, что ждали встречи с нами 6 лет? Каждый делает заявления (перед сериями). Я не раз говорил, что это очень сильный соперник. Мы понимаем его силу. По своему составу будем определяться ближе к матчу.
Ситуация (с коронавирусом) есть, но давайте обсуждать её не будем. Мы понимаем всю серьёзность. Принимаем все, что есть. Наша задача хорошо подготовиться к серии. Вариант с переносом игр в «Хоккейный город» не рассматривался», — сказал Кудашов.
«Если КХЛ возьмёт паузу, это выбьет из колеи». Тяжело тренироваться без игр»
Капитан СКА Евгений Кетов был в хорошем настроении. Он отметил, что делать паузу в чемпионате – не самое оптимальное решение, и лучше играть даже без зрителей, потому что иначе игроки потеряют игровую форму.
— Околохоккейные вещи убираем, готовимся так же, как всегда. Тренируемся в зале, на льду, сейчас поиграли двусторонку, чтобы не потерять игровой ритм.
— Новые ритуалы появились?
— У нас всё обычно.
— Как хоккеисты воспринимают хоккей без зрителей?
— Самое главное, что мы будем играть, хотим играть. Мы в детстве тоже играли без болельщиков, у нас было желание. По телевизору сейчас хорошие трансляции.
— Семьи ваши пустят на матч?
— Думаю, нет, что мы, рыжие какие-то?
— Не хотели бы, чтобы КХЛ взяла паузу, и доиграть потом в полноценном формате?
— Это выбьет из колеи. Тяжело будет тренироваться без игровой практики.
— Откуда брать эмоции на матч без зрителей?
— Не знаю даже, будем что-то придумывать. Сейчас что-то тяжело сказать.
— Пару слов о «Йокерите»?
— Сами знаете, какая это команда, очень сильная. Там много мастеров, которые и в большинстве решают, и «пять на пять» с ними непросто. В сезоне игры это показывали, тяжёлые были матчи.
— Впервые встретитесь с ними в плей-офф. Это знаковое противостояние?
— Может быть. Обычно или «Торпедо» или «Витязь» или «Локомотив». Сейчас что-то новое, будет интересно и для их болельщиков, и для наших.
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