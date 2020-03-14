Петербуржцы провели весёлую двусторонку с музыкой и диктором, а финны могут сняться с плей-офф КХЛ.

«Новости поступают, но мы булки не расслабляем». СКА готовится, но приедет ли «Йокерит»?

Плей-офф КХЛ под угрозой – ситуация в странах накаляется из-за коронавируса. В Петербурге и Хельсинки, где должна проходить серия между СКА и «Йокеритом», уже запрещены массовые мероприятия, так что матчи, если они состоятся, пройдут без зрителей. В Финляндии быстро растёт число заражённых, Россия в ближайшие дни практически полностью закроет авиасообщение со странами Евросоюза. Лига обсуждает с клубами возможные варианты по проведению кубковых матчей. Состояние подвешенное, но пока окончательного решения нет, готовиться ко второму раунду всё равно надо. В такой обстановке прошла открытая тренировка СКА.

Она была необычной – в клубе решили провести двусторонний матч «белых» и «синих», всё, как в настоящей игре – три периода по 20 минут чистого времени, полноценные перерывы, диктор, который объявляет авторов голов и удаления, музыкальное сопровождение в паузах. Оказывается, в СКА и раньше такое практиковали, после первого раунда это уже вторая двусторонка, первая была в «Хоккейном городе» несколько дней назад. Но теперь такие матчи стали ещё и актуальными, игроки репетируют матчи без зрителей.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Какие-то новости поступают, но мы булки не расслабляем, готовимся»

Были и меры предосторожности – теперь у каждого игрока на скамейке есть своя бутылка с водой и своё полотенце. После игры Антон Белов пошутил, что теперь будет здороваться только ногами. Во время тренировки в СМИ начали появляться новости о том, что «Йокерит» снимется с плей-офф. Официальных подтверждений пока нет, но ситуация может измениться в любой момент. Пока же – СКА продолжает подготовку и старается не обращать внимание на слухи.

— Какое настроение?

— Боевое, вы видели игру. На хороших скоростях, много голов, единоборства. Готовимся, хотим играть, а там от нас ничего уже не зависит.

— Как относитесь к ситуации, меры предосторожности принимаете?

— У каждого теперь отдельные бутылки, полотенца. Принимаются превентивные меры, микрофоны не трогаем, стараемся ничего не подцепить.

— Каково будет играть без зрителей?

— Конечно, непривычно. Но играем и играем, знаем, что матчи будут показывать по телевизору. У нас город большой, болельщики будут нас поддерживать.

— Вы уже потренировались играть без зрителей.

— У нас уже вторая игра такая, несколько дней назад играли в «Хоккейном городе». Это связано не только с тем, что болельщиков не будет, а с тем, что после первого раунда большая пауза, надо поддерживать игровой ритм.

— Что скажете о «Йокерите»?

— Агрессивная, хорошая команда. Не знаю, едем мы в Финляндию или не едем, как там всё будет… У них там большая площадка, надо будет перестраиваться после нашей маленькой. Команда играет в хороший хоккей и даёт сопернику играть. Надеюсь, мы сможем их переиграть.

— Такой формат тренировки, когда играется полноценный матч, вам нравится?

— Это не вопрос нравится или не нравится, это процесс подготовки. Сложно себя заставить, когда против тебя играют партнёры по команде, где-то не так жёстко в единоборствах действуешь. Но нужно из себя доставать, мы готовимся к серьёзному сопернику.

— Идут разговоры, что могут плей-офф вообще отменить, что «Йокерит» снялся уже. Насколько это отвлекает?

— Пока у нас нет информации, что кто-то снялся или что-то отменят. Готовимся планомерно к матчам, а там уже как сверху решат. Мы находимся в инфополе, как и все. Новости какие-то поступают, но мы булки не расслабляем, готовимся.

Домашние матчи СКА до конца нынешнего плей-офф КХЛ пройдут без зрителей

«Двусторонка с музыкой и диктором – нормальная практика, а не подготовка к матчу без зрителей»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов сказал, что петербуржцы понимают всю серьёзность ситуации с коронавирусом, но всё равно хотят играть в хоккей и планомерно готовятся.

«Команда готовится в штатном режиме. Понимаем серьёзность соперника. Слабых команд во втором раунде нет. Игра будет «от ножа». Матчи пройдут при пустых трибунах, но главное, что у нас есть возможность играть в хоккей. Все горят желанием продолжить чемпионат. Что касается зрителей — у нас хорошие телетрансляции. У всех будет возможность увидеть хорошую картинку, поболеть за команду. Это самое важное. Мы нуждаемся в поддержке и будем её чувствовать.

Двусторонняя игра была плановой. Тот факт, что она прошла с музыкой, судьями и объявлением авторов голов — это нормальная практика, а не подготовка к матчу без зрителей. У уже проводили такие двусторонки.

Сложно готовиться ко второму раунду. Мы серьёзно подходим к подготовке. В «Йокерите» говорят, что ждали встречи с нами 6 лет? Каждый делает заявления (перед сериями). Я не раз говорил, что это очень сильный соперник. Мы понимаем его силу. По своему составу будем определяться ближе к матчу.

Ситуация (с коронавирусом) есть, но давайте обсуждать её не будем. Мы понимаем всю серьёзность. Принимаем все, что есть. Наша задача хорошо подготовиться к серии. Вариант с переносом игр в «Хоккейный город» не рассматривался», — сказал Кудашов.

«Один чихнул, и всё – понеслась душа в рай». Нужны ли в плей-офф КХЛ матчи без зрителей? Или всё же стоит приостановить сезон по примеру других лиг? Отвечают эксперты.

«Если КХЛ возьмёт паузу, это выбьет из колеи». Тяжело тренироваться без игр»

Капитан СКА Евгений Кетов был в хорошем настроении. Он отметил, что делать паузу в чемпионате – не самое оптимальное решение, и лучше играть даже без зрителей, потому что иначе игроки потеряют игровую форму.

— Околохоккейные вещи убираем, готовимся так же, как всегда. Тренируемся в зале, на льду, сейчас поиграли двусторонку, чтобы не потерять игровой ритм.

— Новые ритуалы появились?

— У нас всё обычно.

— Как хоккеисты воспринимают хоккей без зрителей?

— Самое главное, что мы будем играть, хотим играть. Мы в детстве тоже играли без болельщиков, у нас было желание. По телевизору сейчас хорошие трансляции.

— Семьи ваши пустят на матч?

— Думаю, нет, что мы, рыжие какие-то?

— Не хотели бы, чтобы КХЛ взяла паузу, и доиграть потом в полноценном формате?

— Это выбьет из колеи. Тяжело будет тренироваться без игровой практики.

— Откуда брать эмоции на матч без зрителей?

— Не знаю даже, будем что-то придумывать. Сейчас что-то тяжело сказать.

— Пару слов о «Йокерите»?

— Сами знаете, какая это команда, очень сильная. Там много мастеров, которые и в большинстве решают, и «пять на пять» с ними непросто. В сезоне игры это показывали, тяжёлые были матчи.

— Впервые встретитесь с ними в плей-офф. Это знаковое противостояние?

— Может быть. Обычно или «Торпедо» или «Витязь» или «Локомотив». Сейчас что-то новое, будет интересно и для их болельщиков, и для наших.