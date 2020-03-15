Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

Известный вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов всегда не прочь поделиться соображениями на любую тему. В разгар пандемии коронавируса «Чемпионат» поговорил с ним о чём угодно, только не о хоккее (ладно, пару вопросов на хоккейную тему мы всё же задали, но только в виде исключения).

«Подхвачу вирус, так подхвачу, буду лечиться. Что же теперь, бояться и не жить?»

— Какая у вас обстановка? Читала, что в магазинах заканчиваются туалетная бумага, вода, люди закупаются, как перед концом света.

— Сегодня в первый раз за долгое время зашёл в магазин. Туалетная бумага ещё была, а бумажных полотенец, антибактериального геля и дезинфицирующих салфеток уже не было, это правда. Я не расстраиваюсь, то, что мне нужно, я купил, кроме антибактериального геля. Всё было, пусть и в ограниченном количестве. Сейчас поеду на тренировку.

— У вас не отменили тренировки? Федерация хоккея США все чемпионаты остановила.

— Да, но индивидуально никто не запрещает тренироваться. Поеду, поработаю с детьми, не дома же сидеть. Какие-то катки закрываются, какие-то нет, везде всё по-разному. Что же теперь, бояться и не жить?

— Сейчас все пинают баскетболиста, который потешался над угрозой коронавируса, а потом стал первым заболевшим в НБА.

— Мне вообще всё равно. Баскетболом я не увлекаюсь, мне без разницы, кто там что делает и говорит. Стараюсь концентрироваться на своём мире – семье, близких.

— То есть живёте как обычно?

— Совершенно верно. Ну, подхвачу, значит, подхвачу, буду лечиться. Не останавливать же свою жизнь и не делать того, что делал раньше? Больше внимания уделяю гигиене, намного чаще стал мыть руки.

— НХЛ надеется возобновить сезон в течение месяца. Это реально?

— Не знаю, смотря насколько быстро уляжется паника.

— В Европе уже границы закрывают, Россия оставляет авиасообщение только с европейскими столицами.

— К нам сюда тоже не прилететь, на 30 дней Трамп всё перекрыл. Если не увидим возобновление сезона, так не увидим.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Большинство американцев знать не знают о КХЛ»

— Только КХЛ ещё не закрылась. Если не закроется, думаете, интерес в Америке к нашей лиге возрастёт или нет?

— Большинство американцев и знать не знают об этой лиге. Профессионалы знают, а простой болельщик – нет. Здесь КХЛ даже не показывают, вы можете представить, чтобы на американском телевидении показывали матчи КХЛ? Искать в Интернете, покупать подписки люди не будут. У вас же нет подписки на чемпионат Китая по пинг-понгу, здесь такая же история.

Америка очень сконцентрирована на себе. То, что они не знают, где какие страны находятся, — это преувеличение, тут смотря с кем разговаривать. Но нюансы им совершенно не важны. Они знают, что существует Америке – величайшая страна на Земле.

Сезон НХЛ остановлен. Америке остаётся только смотреть хоккей в России КХЛ – единственная лига, которая пока не планирует ставить чемпионат на паузу.

— Счастливое неведение, ты живёшь, и тебе так нормально.

— У них существует своя мечта, которой они живут. И им самое главное, чтобы она сбывалась. Не как раньше – стать миллионером или что-то ещё, а довольно простая мечта. Чтобы была возможность предоставить всё необходимое своей семье, детям. Накормить, съездить на отдых, подписать на спорт, на кружки, появляться на детских соревнованиях, концертах. Вот и всё, им много не надо. Чтобы всё было стабильно, чтобы дети росли здоровыми, а потом так же могли обеспечивать своих детей.

— Чемпионат мира пока тоже не отменяют. Понятно, что Швейцария не хочет деньги терять, но имеет ли смысл в такой ситуации за него цепляться?

— Никто не хочет деньги терять. Было бы идеально, чтобы всё это уже закончилось и всё вернулось, как было. Восстановились бы все технологические цепочки, начали заполняться арены, люди начали делать бизнес, рынки пошли вверх. Но нужно сначала победить заразу. А во-первых, всем нужно успокоиться, перестать паниковать, а затем начинать с этим разбираться.

Я много раз смотрел статистику кораблекрушений и других катастроф. Многие люди погибают из-за паники. Кто-то кого-то затоптал, закрыл…

— Как давка на Ходынке.

— Да, при Николае II. Когда Сталина хоронили, тоже говорят, что много людей подавили. Стадность есть у людей, не изжили её. Часто страх и паника преобладает над разумом, от этого все проблемы.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Можете представить, что Путин отдаст кому-то власть?»

— Чем вы вообще живёте?

— Детским хоккеем – командой сына, спортивными мероприятиями дочки. Остальное меня мало интересует. Жалко, что Формулу-1 отменили, из-за этого я действительно расстроился. Я не большой фанат футбола, так что мне без разницы, что там отменяют. В детском хоккее сезон всё равно закончился, мы продолжаем тренировки. Люблю кинематограф, политика здесь никогда не останавливается, её я тоже люблю.

— Следите за всеми пертурбациями?

— Конечно, разве можно смотреть на это без смеха? Это же невероятно, что в России и в Америке творится. Очень интересные процессы проходят, наблюдать за этим невероятно.

— Это вы о поправках в Конституцию?

— Да, выборы генсека… Это цирк, конечно, за этим всем интересно наблюдать.

— Читали поправки?

— Там кучу, конечно, нагородили, много напредлагали. Не скажу, что слишком много знаю, какие именно будут поправки. Предлагали много чего, как я слышал, всё со всем вперемешку.

— Президентские сроки обнулят.

— А как же без этого? Вы вообще можете представить, что такой человек, как Путин, отдаст кому-то власть? Только представьте на секундочку, что он перестанет управлять, быть главным, всё контролировать. Это невозможно! Он себя не представляет…

Есть хорошее выражение – «Power attracts worst and corrupts best» — «Власть привлекает худших и развращает лучших». Отсюда сами делайте выводы. Только худшие люди рвутся постоянно к власти. Этому изречению пёс знает сколько лет.

Посмотрите на Путина в 1999 году, он же был совсем другим человеком, говорил совсем другие вещи, у него было абсолютно другое видение. Я давно там не живу, но люди не против, люди согласны. Что сделаешь, как говорится… Мне всё равно, что там происходит, я на это никак повлиять не могу. Я давным-давно живу здесь, а в Россию приезжаю, честно скажу, как гость.

— На выборы ходите?

— Где? Ехать в консульство в Нью-Йорк, чтобы проголосовать? Нет. Я здесь буду ходить на выборы.

— За кого голосовали?

— За Трампа. Я в нём не разочаровался, поддерживаю его и дальше.

— На второй срок его выберут?

— Думаю, да. Он самый адекватный человек из тех, кто участвует в президентской гонке. Я за него опять отдам свой голос.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Буду голосовать за Трампа. Он говорит вещи, о которых люди думали, но боялись говорить»

— Что вам в нём нравится?

— У демократов было слишком много политкорректности, я их мысли вообще не разделяю. Трамп в предвыборной кампании говорил вещи, о которых люди думали, но боялись сами говорить. Люди послушали его и сказали: «Наконец-то хоть кто-то это сказал, что мы думаем, и не боится это говорить». Для республиканцев он стал лидером, который публично транслировал их мысли.

— Всем уже надоела политкорректность.

— Совершенно верно. Америка – очень разная. Вы видите большие города – Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, это в основном демократические города, там совсем другие взгляды на жизнь. Но есть другая Америка, и таких людей тоже очень много. Они в Трампе увидели то, о чём они думают, и пошли за ним.

Трамп сейчас продолжает свою линию. Иногда, конечно, он выглядит too much (перебарщивает), когда начинает слишком много шутить. А демократы вместо того, чтобы найти кандидата, предложить свою программу, все четыре года бессмысленно и безосновательно боролись с Трампом, пытаясь объявить ему импичмент, просто теряли время. Я независимый, не являюсь сторонником какой-то партии, но смотрел на демократов и думал: и как за этих людей голосовать? Они не предлагают никакой конструктивной программы, они переполнены ненавистью и желчью к этому человеку и хотят только одного – убрать его от власти. Но подождите, я за него голосовал, мне он пока нравится. С чего это вы решили, что его надо убрать, я и ещё 50 миллионов против этого. Вы что, страну к гражданской войне подводите? Извините, это Америка. Люди за него проголосовали, и всё.

— Как это, выскочка стал президентом! Поэтому и злятся.

— Трамп как медоед, есть такое животное. Ему всё равно, он прёт и делает своё дело, не обращая на них внимания. Я бы свой голос за демократов не отдал, они ничего не могут предложить. От них только один вой, стон и истерика. Нет у них никаких идей, тем более, сейчас новая демократическая партия набита молодыми радикальными идеями: сделать всё бесплатно — медицину, образование. Считать-то они совершенно не умеют, кто будет за это платить.

— Главное закинуть какую-нибудь идею, лозунг, который подхватят.

— Это всё уже давным-давно проходили. Есть Берни Сандерс (американский политик), который рассказывает о том, какой социализм хороший. Поговорите с людьми из Советского союза, вам расскажут, насколько всё хорошо было. Я до сих пор помню, как стоял в очередях по несколько часов, когда мама меня посылала купить мешок муки или сахара. Удовольствие сомнительное.

— В Швеции социализм.

— В Швеции, когда твой бизнес доходит до определённого заработка, уже нет смысла его развивать из-за драконовских налогов. Смысл мне развивать дальше бизнес, если у меня будут забирать всё через налоги?

— Там уровень жизни неплохой.

— Там тоже есть и нищие, и богатые. И в Америке, и в России, и в Швеции, и во Франции, везде есть бомжи, есть состоятельные люди.

— Дороги, наверное, там хорошие.

— Посмотрите, какие в Аризоне дороги! А на Северо-Востоке? В Нью-Джерси, Филадельфии, Нью-Йорке ужасные дороги. Шоссе ещё делают, а в маленьких городах все дороги разбиты. В нашем городке просёлочные дороги, около дома – это кошмар.

— Хоть мусор на дорогах не валяется?

— Чего нет, того нет.

Пронгер: вратари — странные люди, но Брызгалов даже среди них на другом уровне

— Вы стали в подкастах появляться, этот формат набирает популярность. Сами не думали сделать подкаст?

— Мне кажется, это было бы довольно скучно. Я не умею собирать трэш, у меня были бы серьёзные темы, мало кому интересные. Порой читаю спортивные новости, Биссоннетта или ещё кого. Один мусор собирают, какие-то небылицы. Мне это совершенно неинтересно.

— Неделю назад Крис Пронгер по вам проехался в подкасте Биссоннетта.

— Читал, что он бы на меня как-то повлиял… У человека было серьёзное сотрясение мозга, к его словам нельзя относится серьёзно. Он же говорит: «Я сидел с сотрясением мозга». Представляете, какие у него процессы шли? Видимо, у него повреждение головного мозга было не временным, а перманентным. Они все любят за спиной поговорить, сказать. А где ж ты был тогда, родной?